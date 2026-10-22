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Sức khỏe

VEC bắt tay DMG Events tổ chức Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 tại Hà Nội

P.V

Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027) sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7/4/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, do VEC và DMG Events phối hợp tổ chức. Với hơn 35 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện quốc tế của DMG Events cùng quy mô, năng lực vận hành của VEC, sự kiện hướng tới xây dựng một nền tảng kết nối ngành y tế toàn cầu tại Việt Nam.​

Nền tảng tổ chức sự kiện quốc tế của DMG Events

Thành lập năm 1989, DMG Events hiện tổ chức hơn 80 sự kiện mỗi năm tại hơn 20 quốc gia, thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan và đại biểu. Uy tín của đơn vị này được khẳng định qua những sự kiện đã trở thành điểm hẹn thường niên của giới chuyên môn quốc tế, như ADIPEC, Gastech và EGYPES trong ngành năng lượng hay Big 5 Global trong ngành xây dựng.​

ADIPEC 2025 là một ví dụ về năng lực quy tụ cộng đồng chuyên ngành ở quy mô lớn. Sự kiện ghi nhận 239.709 lượt người tham dự từ 172 quốc gia; theo số liệu hiện công bố trên website ADIPEC, 53 tỷ USD giá trị được tạo ra qua 49.131 thỏa thuận.​

Trong lĩnh vực y tế, Abu Dhabi Global Health Week 2025 do Sở Y tế Abu Dhabi chủ trì và DMG Events tổ chức đã thu hút 14.290 lượt khách, 1.295 đại biểu từ các tổ chức toàn cầu, 141 đơn vị trưng bày và 271 diễn giả từ 95 quốc gia; 11 bộ trưởng và đại diện chính phủ tham dự, 33 biên bản ghi nhớ được ký trong khuôn khổ toàn sự kiện. Báo cáo hậu sự kiện cũng ghi nhận 79% khách tham quan có thẩm quyền ra quyết định và năng lực mua sắm. Những con số này cho thấy kinh nghiệm kết hợp khu trưng bày, diễn đàn chính sách, thảo luận chuyên môn và trình diễn công nghệ trong cùng một nền tảng.​

Khách tham quan trao đổi tại các gian hàng trong khu trưng bày Abu Dhabi Global Health Week 2025. Ảnh: DMG Events
Khách tham quan trao đổi tại các gian hàng trong khu trưng bày Abu Dhabi Global Health Week 2025. Ảnh: DMG Events

Năng lực vận hành của VEC và kinh nghiệm phối hợp cùng DMG Events

Về phía VEC, quy mô không gian và kinh nghiệm vận hành là nền tảng để tổ chức nhiều triển lãm cùng lúc. VEC có tổng diện tích khoảng 900.000 m²; Triển lãm Thành tựu Đất nước năm 2025 tại đây ghi nhận hơn 10 triệu lượt khách trong 19 ngày. Việc tổ chức tại Hà Nội, nơi tập trung các cơ quan quản lý chuyên ngành và nhiều bệnh viện tuyến trung ương, cũng thuận lợi để thu hút lãnh đạo và người ra quyết định của ngành y tế tham dự.​

Kinh nghiệm phối hợp thực tế giữa hai bên được thể hiện tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) vào tháng 9/2026, quy tụ hơn 2.000 gian hàng trên hơn 70.000 m²; trong khuôn khổ tuần lễ, VEC và DMG Events phối hợp tổ chức Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế Việt Nam 2026 (IMC 2026) với 60 diễn giả. Đây là nền tảng phối hợp thực tế trước khi hai bên triển khai sự kiện chuyên ngành y tế.​

Với Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027, VEC sẽ phụ trách kết nối cơ quan quản lý, bệnh viện, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam; DMG Events huy động mạng lưới nhà cung cấp, chuyên gia và đối tác quốc tế. Khung nội dung hội nghị đang được DMG Events và VEC phối hợp xây dựng, cùng sự tham gia của các hiệp hội y tế, bệnh viện lớn và chuyên gia y tế trong nước và quốc tế.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam, nơi tổ chức Global Health Week Vietnam 2027. Ảnh: VEC
Trung tâm Triển lãm Việt Nam, nơi tổ chức Global Health Week Vietnam 2027. Ảnh: VEC​

Chuỗi ba triển lãm bao phủ hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe

Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 gồm ba triển lãm chuyên ngành diễn ra đồng thời tại VEC. Global Health Week Vietnam 2027 tập trung vào hệ thống y tế, hạ tầng, vận hành, y tế số và dịch vụ chăm sóc; Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027 đi sâu vào xét nghiệm và chẩn đoán; BioPharma Vietnam 2027 tập trung vào dược phẩm và công nghệ sinh học.

Ngay trong kỳ đầu tiên, Tuần lễ đặt mục tiêu đón khoảng 30.000 người tham dự, hơn 500 đơn vị trưng bày và hơn 10 khu trưng bày quốc gia. Chương trình hội nghị dự kiến quy tụ 3.000 đại biểu cùng hơn 300 diễn giả, chuyên gia trong nước và quốc tế.​

Chương trình hội nghị của ba sự kiện xoay quanh những vấn đề ngành y tế đang đặt ra: từ tài chính, nhân lực và chuyển đổi số của hệ thống y tế; năng lực, chất lượng và tự động hóa của phòng xét nghiệm; đến nội địa hóa sản xuất dược, chuyển giao công nghệ và tiếp cận thị trường. Không gian trình diễn công nghệ và thảo luận chuyên môn tập trung vào mua sắm, hiệu quả đầu tư, trình diễn giải pháp và các trường hợp ứng dụng. Hai triển lãm về xét nghiệm và dược phẩm cũng có chương trình gặp gỡ hợp tác, đầu tư, mở thêm cách làm việc với đối tác sau khi sản phẩm được giới thiệu tại gian hàng.

Chương trình hướng tới lãnh đạo cơ sở y tế, bác sĩ, người phụ trách mua sắm, nhà phân phối và nhà đầu tư. Việc hội tụ cả bên cung cấp lẫn bên sử dụng giúp hoạt động trưng bày có thêm cơ hội chuyển thành trao đổi cụ thể về nhu cầu và lộ trình triển khai.

Trong thực tế, một nhà cung cấp khó tự đảm nhận mọi khâu cần thiết để đưa công nghệ vào bệnh viện, từ tích hợp dữ liệu, đào tạo nhân sự tới bảo trì và cung ứng vật tư. Ba triển lãm diễn ra cùng thời gian tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm đối tác bổ sung năng lực và cùng cơ sở y tế bàn về phương án sử dụng sau mua sắm.

Các hãng y tế quốc tế đã có văn phòng đại diện hoặc nhà phân phối tại Việt Nam có thể trao đổi về mua sắm và vận hành để làm rõ giải pháp cần đáp ứng điều kiện nào, đối tác trong nước đảm nhận phần việc nào. Đây là cơ sở để hãng điều chỉnh cách cung ứng, đào tạo và bảo trì khi mở rộng hoạt động.

Với doanh nghiệp Việt Nam, quy mô trưng bày tạo điều kiện giới thiệu năng lực sản xuất, mạng lưới phân phối, công nghệ và dịch vụ chuyên môn trước các đối tác quốc tế. Trao đổi trực tiếp với bệnh viện giúp doanh nghiệp xác định rõ vai trò có thể đảm nhận trong dự án ứng dụng công nghệ tại Việt Nam, đồng thời tìm đối tác để mở rộng ra thị trường khu vực.

Việc kết hợp mạng lưới quốc tế của DMG Events với hạ tầng và năng lực vận hành của VEC tạo điều kiện để Global Health Week Vietnam 2027 kết nối nhu cầu mua sắm, hợp tác và triển khai công nghệ với đúng nhóm cơ quan, doanh nghiệp và chuyên gia.

Thông tin về chương trình và trưng bày:

Global Health Week Vietnam 2027: https://www.globalhealthweek-vietnam.com/

Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027: https://laboratoryandiagnostics-vietnam.com/

BioPharma Vietnam 2027: https://biopharma-vietnam.com/

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC): https://vec.global/

#Y tế #Hà Nội #VEC #dmg events #Tuần lễ Y tế

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