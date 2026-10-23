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Vụ mẹ ôm con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú: Tìm thấy thi thể người mẹ

Đức Anh - Hà Hằng

TPO - Sau nhiều giờ huy động lực lượng tìm kiếm, đến chiều 23/10, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ hai mẹ con mất tích tại cầu Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, đến đầu giờ chiều 23/10, thi thể người mẹ đã được tìm thấy.

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Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người mẹ

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Sơn Đông cho biết, qua tìm hiểu ban đầu, gia đình người phụ nữ có cuộc sống tương đối bình thường, chưa ghi nhận mâu thuẫn giữa hai vợ chồng hay với gia đình nhà chồng.

Theo vị lãnh đạo này, người phụ nữ trước đó có biểu hiện đau đầu, xin nghỉ làm tại công ty để đi khám. Thông tin về tình trạng sức khỏe của người phụ nữ đang được cơ quan chức năng xác minh. Một số thông tin ban đầu cho rằng người này có thể gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, song chưa có kết luận chính thức.

Lãnh đạo địa phương cũng cho biết, chính quyền đã đến thăm hỏi, động viên gia đình sau khi xảy ra sự việc. Thi thể cháu bé được gia đình đưa về mai táng trước thời điểm tìm thấy người mẹ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 22/10, ông Hoàng Trọng Việt (SN 1974, trú xã Sông Lô, Phú Thọ) phát hiện xe máy Honda Vision bị bỏ lại giữa cầu Vĩnh Phú, nghi có người nhảy cầu. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai người liên quan là chị T.T.T.H. (SN 1998) và con trai K.M.N. (SN 2024), trú tại xã Sơn Đông. Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến 7h30 ngày 23/10, thi thể cháu bé được tìm thấy tại bãi bồi thuộc xã Sơn Đông, cách cầu khoảng 5km.

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#Vụ nhảy cầu Vĩnh Phú #Tìm kiếm thi thể #Tình trạng sức khỏe tâm thần #Cầu Vĩnh Phú #Phú Thọ

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