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Lâm Đồng lấy ý kiến về điều chỉnh địa giới với thành phố Đồng Nai

Thái Lâm

TPO - Tỉnh Lâm Đồng đang lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo chuyển hơn 272 km² thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên về thành phố Đồng Nai quản lý. Hiện phần diện tích này đang thuộc địa bàn 5 xã của tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 23/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tiến hành niêm yết và lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai.

Theo dự thảo, diện tích dự kiến điều chỉnh là hơn 272 km², toàn bộ nằm trong ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng. Phạm vi điều chỉnh được xác định theo ranh giới vườn quốc gia đã được phê duyệt và không mở rộng sang các khu vực lân cận.

Cụ thể, phần diện tích này thuộc địa bàn 5 xã gồm Cát Tiên 2 với hơn 129 km²; Cát Tiên 3 với hơn 88 km²; Bảo Lâm 5 với hơn 54 km²; Đạ Tẻh với 0,213 km² và Đạ Tẻh 3 với 0,034 km².

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Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm (Ảnh: CTV).

Theo kế hoạch, UBND các xã, phường, đặc khu phải xây dựng kế hoạch lấy ý kiến, tổng hợp kết quả và báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ trong ngày 25/10. Riêng 5 xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3 phải trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết và gửi kết quả về tỉnh trong ngày 26/10.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng dự kiến giảm từ 24.239,10 km² xuống còn 23.966,497 km². Tuy nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh không thay đổi, bởi phương án chỉ điều chỉnh phần diện tích nằm trong ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên và không chuyển toàn bộ địa bàn của bất kỳ xã nào. Ngoài ra, các xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3 sẽ tiếp tục quản lý phần địa bàn còn lại ngoài ranh giới vườn quốc gia.

Theo đó, việc điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ về chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP Đồng Nai trực tiếp quản lý.

Vườn quốc gia Cát Tiên có hệ sinh thái phong phú, là nơi sinh sống của 1.655 loài thực vật và hơn 1.700 loài động vật. Ngày 21/6/2024, Cát Tiên trở thành vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận đạt danh hiệu Danh lục Xanh toàn cầu - tiêu chuẩn ghi nhận những khu bảo tồn đáp ứng các yêu cầu về quản trị, quản lý hiệu quả và kết quả bảo tồn thiên nhiên.

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#Lâm Đồng #điều chỉnh địa giới #Vườn quốc gia Cát Tiên #TP Đồng Nai #lấy ý kiến nhân dân #dự thảo

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