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Lãnh đạo Đà Nẵng nói gì về đề án sáp nhập xã, phường của thành phố?

Nguyễn Thành

TPO - UBND TP Đà Nẵng đang trong quá trình xây dựng đề án sắp xếp xã, phường, dự kiến sẽ được công bố sau các bước lấy ý kiến và hoàn thiện cuối cùng.

Ngày 23/10, tại buổi họp báo quý III năm 2026 của UBND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã có chia sẻ liên quan đến việc sắp xếp xã, phường trên địa bàn thành phố.

Theo ông Bình, đề án mới ở bước dự thảo và đang trong quy trình lấy ý kiến nên chưa thể cung cấp chính xác các phương án hay tên gọi cụ thể các xã, phường được sắp xếp.

"Quy trình thực hiện đề án phải trải qua nhiều bước, từ cấp chuyên môn, cấp có thẩm quyền thành phố, đến tiếp thu, lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện rồi mới trình Trung ương phê duyệt " ông Bình cho biết

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Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Ông Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết: Thực hiện Kết luận số 76 của Ban Chấp hành Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chương trình hành động. Từ đó, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2026.

Hiện nay dự thảo đã được báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại Hội nghị lần thứ 5. Đến nay, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 20 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đề án sắp xếp lần này tập trung vào 4 nhóm định hướng chính. Trong đó, nhóm 1 là sắp xếp các phường, xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định.

Nhóm 2 là hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính chất hạt nhân tiêu biểu, giữ vai trò động lực dẫn dắt và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nhóm 3 là hình thành đơn vị hành chính cấp xã gắn với khu kinh tế đặc biệt, khu đặc thù có tiềm năng, lợi thế nổi trội nhằm tạo không gian phát triển mới và thúc đẩy tăng trưởng.

Nhóm 4 là hình thành đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình xã hội chủ nghĩa, phù hợp với định hướng phát triển, yêu cầu quản trị đô thị và đặc điểm thực tiễn của thành phố.

"Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã cơ bản thống nhất và giao UBND TP Đà Nẵng tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đề án. Sở Nội vụ Đà Nẵng đã dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng đề án và đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan", ông Giang cho biết.

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#Đà Nẵng sắp xếp xã phường #Đề án sắp xếp hành chính #Chính sách đô thị Đà Nẵng #Quy trình xây dựng đề án #Tổ chức hành chính #Đà Nẵng

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