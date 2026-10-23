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TPHCM công bố kế hoạch chăm lo Tết 2027

Uyên Phương

TPO - Dịp Tết Nguyên đán 2027, Liên đoàn Lao động TPHCM dự kiến hỗ trợ khoảng 370.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, triển khai hàng loạt chương trình tặng quà, tổ chức chợ Tết và đưa công nhân về quê. Đồng thời, công đoàn vận động doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch thưởng Tết.

Tặng hàng nghìn vé tàu, xe

Chiều 21/10, Liên đoàn Lao động TPHCM đã công bố kế hoạch chăm lo Tết 2027. Theo đó, TPHCM dự kiến hỗ trợ khoảng 370.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các trường hợp được ưu tiên gồm người mất việc, giảm việc, thu nhập thấp, bị nợ lương, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo hoặc gia đình gặp biến cố.

Mức hỗ trợ thông thường tối đa 1 triệu đồng/người, tùy nhóm đối tượng. Người lao động tại doanh nghiệp chưa có công đoàn nhưng có đóng kinh phí công đoàn được hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người. Với trường hợp đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ có thể lên đến 2 triệu đồng/người nếu đáp ứng đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định.

Với chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” dự kiến tổ chức từ ngày 22/1 - 3/2/2027 tại 9 điểm, ưu tiên những nơi tập trung đông công nhân, khu nhà trọ và khu lưu trú. Người lao động được xét duyệt dự kiến nhận quà trị giá 1 triệu đồng bằng tiền mặt, đồng thời được tham gia các hoạt động văn nghệ, chúc Tết và nhận vé về quê theo diện được hỗ trợ.

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Công nhân TPHCM hân hoan được tặng vé tàu xe, máy bay về quê đón Tết

Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 23 - 25/1/2027, phục vụ 10.000 người. Người lao động sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người để mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi.

Đặc biệt, người lao động còn được tặng vé xe, vé tàu và máy bay để về quê đón Tết. Tổng cộng hơn 7.500 vé một chiều, gồm 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay. Người tham gia các chuyến đi do Công đoàn TPHCM tổ chức còn được hỗ trợ tiền ăn dọc đường và một phần quà theo phương án được phê duyệt.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn phân bổ cho TPHCM 1.200 vé tàu khứ hồi và 260 vé máy bay khứ hồi, kèm 1.460 suất quà bằng tiền, 500.000 đồng/suất với tổng trị giá 730 triệu đồng, chưa bao gồm tiền vé.

Vận động doanh nghiệp thưởng Tết sớm

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM đề nghị các cấp công đoàn tập trung kiến nghị doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch, mức thưởng và thời điểm chi trả thưởng Tết. Những doanh nghiệp có điều kiện được vận động nghiên cứu chi thưởng hoặc tạm ứng một phần từ tháng 11, tháng 12/2026.

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Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM đề nghị vận động doanh nghiệp sớm thưởng Tết cho người lao động

Theo ông Quang, cuối năm là thời điểm nhiều gia đình công nhân phải lo chi phí đi lại, mua sắm và sinh hoạt. Việc nhận thưởng sớm, kể cả theo từng đợt hoặc tạm ứng một phần, sẽ giúp người lao động chủ động hơn trong chi tiêu. Việc vận động cần căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng dòng tiền của từng doanh nghiệp, đồng thời đề nghị doanh nghiệp cam kết rõ và thực hiện đúng phương án đã thông tin.

Cùng với chăm lo vật chất, công đoàn các cấp được yêu cầu tổ chức các hoạt động phù hợp với từng nhóm lao động, trong đó có “Tấm vé nghĩa tình”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, thăm hỏi người ở lại TPHCM và người làm việc xuyên Tết.

Các đơn vị theo dõi sát tình hình việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nợ bảo hiểm, cắt giảm lao động và nguy cơ tranh chấp, ngừng việc tập thể. Những trường hợp doanh nghiệp chậm trả lương, chậm trả thưởng hoặc có nguy cơ ngừng hoạt động phải được báo cáo kịp thời để phối hợp xử lý.

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#Chăm lo Tết TPHCM #Hỗ trợ người lao động #Chương trình Tết Sum vầy #Vé tàu xe về quê #Thưởng Tết doanh nghiệp

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