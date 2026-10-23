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Hà Nội cấm ô tô rẽ trái tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế

Phùng Linh

TPO - Từ ngày 24/10, Hà Nội chính thức cấm ô tô rẽ trái tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế trong các khung giờ cao điểm nhằm giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế (địa bàn phường Hai Bà Trưng). Quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 24/10.

Cụ thể, thành phố áp dụng lệnh cấm toàn bộ phương tiện xe ô tô rẽ trái theo cả hai chiều lưu thông: từ phố Lê Đại Hành chuyển hướng sang phố Mai Hắc Đế và ngược lại, từ phố Mai Hắc Đế chuyển hướng sang phố Lê Đại Hành.

Quy định cấm rẽ được áp dụng cố định mỗi ngày vào hai khung giờ cao điểm chính, gồm buổi sáng từ 6h00 đến 9h00 và buổi chiều từ 16h00 đến 19h30.

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Hà Nội cấm ô tô rẽ trái tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế giờ cao điểm. Ảnh: Minh Thắm

Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở thống nhất tại cuộc họp ngày 29/5 và báo cáo đề xuất của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông sau thời gian triển khai thí điểm.

Để đảm bảo việc tổ chức giao thông diễn ra đồng bộ, an toàn và thuận lợi, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông gấp rút hoàn thiện toàn bộ công tác điều chỉnh hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu đường bộ tại khu vực trước ngày 24/10/2026.

Song song đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều khiển giao thông thuộc Công an TP Hà Nội rà soát, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút giao này cũng như các tuyến lân cận để phù hợp nhất với lưu lượng xe thực tế. Trong suốt quá trình vận hành phương án mới, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục bám sát hiện trường nhằm kịp thời ghi nhận, tham mưu điều chỉnh nếu nảy sinh bất cập.

Sở Xây dựng đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng UBND phường Hai Bà Trưng tăng cường bố trí cán bộ, chiến sĩ chốt trực tại các vị trí xung yếu, tập trung hướng dẫn và phân luồng từ xa, đặc biệt chú trọng các điểm quay đầu trên tuyến nhằm hạn chế xung đột dòng xe gây ùn ứ cục bộ trong những ngày đầu áp dụng.

Bên cạnh nhiệm vụ điều tiết, lực lượng chức năng liên ngành sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình trạng dừng đỗ xe trái quy định và lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán gây cản trở tầm nhìn quanh khu vực nút giao.

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#Hà Nội #giao thông #nút giao #rẽ trái #điều chỉnh #ùn tắc

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