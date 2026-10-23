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Lào Cai có tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Văn Đức

TPO - Ông Phan Đăng Toàn -Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 23/10, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để thực hiện công tác cán bộ. Tại Hội nghị, ông Phạm Toàn Thắng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chỉ định Thượng tá Lương Hoàng Giang - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy và Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lương Hoàng Giang và ông Nguyễn Minh Toàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai quyết định, ông Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 23/10/2026, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung theo thẩm quyền, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành quy trình bỏ phiếu. Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Phan Đăng Toàn tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy chúc mừng ông Phan Đăng Toàn đã được tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy yêu cầu ngay sau Hội nghị giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành và trình cấp có thẩm quyền chuẩn y kết quả bầu cử theo quy định.

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