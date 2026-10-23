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Vụ mẹ ôm con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú: Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi

Đức Anh

TPO - Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi trong vụ hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mẹ.

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng tìm thấy thi thể cháu K.M.N. (SN 2024), một trong hai nạn nhân trong vụ việc nghi nhảy cầu Vĩnh Phú chiều 22/10.

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Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng đã tìm thấy cháu K.M.N.

Trước đó, khoảng 16h47 ngày 22/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận tin báo từ Công an xã Sông Lô về vụ việc hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, ông Hoàng Trọng Việt (SN 1974, trú tại thôn Thượng Thọ, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) phát hiện một xe máy Honda Vision bị bỏ lại giữa cầu Vĩnh Phú, nghi có người nhảy cầu.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định hai người nghi liên quan đến vụ việc là chị T.T.T.H. (SN 1998) và con trai là cháu K.M.N. (SN 2024), cùng trú tại thôn Phan Dư, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ.

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Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mẹ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động lực lượng, phương tiện thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Lập Thạch đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai tìm kiếm.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực cầu Vĩnh Phú và dọc tuyến sông, tập trung rà soát những vị trí có khả năng nạn nhân trôi dạt đến.

Đến khoảng 7h30 ngày 23/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu K.M.N. tại khu vực bãi bồi thuộc xã Sơn Đông, cách cầu Vĩnh Phú khoảng 5km.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mẹ.

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#Vụ nhảy cầu Vĩnh Phú #Tìm kiếm cứu nạn #Trẻ em mất tích #Công an Phú Thọ #Hậu quả tai nạn

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