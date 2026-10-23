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Tìm thấy hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong rẫy cà phê ở Lào

Ngọc Văn

TPO - Từ thông tin người dân địa phương cung cấp, Đội 192 - Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) TP. Huế tìm thấy hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong rẫy cà phê tại tỉnh Sêkông, Lào, cùng nhiều di vật đặc biệt.

Ngày 22/10, thông tin từ Đội 192 - Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP. Huế cho biết vừa tổ chức tìm kiếm, cất bốc một hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông, Lào.

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Tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong rẫy cà phê ở Lào.

Theo Thượng tá Ngô Trí Hùng - Đội trưởng Đội 192, thông tin về phần mộ do ông Phang Ma Ni (sinh năm 1972, người dân bản Mườn Kang) cung cấp. Từ lời kể của cha, ông Ma Ni biết trong chiến tranh, tại khu rẫy cà phê của gia đình từng chôn cất một chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 192 cử lực lượng đến khảo sát, xác minh và tổ chức đào tìm. Hài cốt được phát hiện còn một chiếc răng, nhiều mảnh xương kích thước từ 1-4cm cùng các mảnh xương vỡ vụn đang trong quá trình phân hủy, được bọc trong tăng ni lông màu xanh.

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Di vật bìa sổ tay được phát hiện tại nơi chôn cất liệt sĩ.

Đáng chú ý, các di vật tìm thấy cùng hài cốt gồm những mảnh vải dù, tăng, một sợi dây dù dài hơn 60cm và bìa sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng cùng dòng chữ Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Sau khi hoàn tất việc cất bốc và các thủ tục liên quan, lực lượng Đội 192 đưa hài cốt về khu vực đóng quân để bảo quản, hương khói theo quy định. Danh tính và thông tin về phần mộ liệt sĩ hiện chưa được xác định.

Trong mùa khô 2026-2027, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP. Huế đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào.

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