Tìm nhân chứng cung cấp thông tin mộ liệt sĩ tập thể ở sân vận động Thống Nhất

TPO - Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TPHCM, khu vực phía Tây sân vận động Thống Nhất (sân vận động Cộng Hòa trước năm 1975) được ghi nhận có thông tin ban đầu về một địa điểm nghi là mộ liệt sĩ tập thể từ trước năm 1975.

UBND phường Diên Hồng (TPHCM) hiện đang kêu gọi người dân, các nhân chứng lịch sử và những cá nhân có thông tin liên quan phối hợp cung cấp manh mối về địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực phía Tây sân vận động Thống Nhất, thuộc khu vực góc đường Nguyễn Kim - Đào Duy Từ (phường Diên Hồng, TPHCM).

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TPHCM, khu vực phía Tây sân vận động Thống Nhất (sân vận động Cộng Hòa trước năm 1975) có thông tin ban đầu về một địa điểm nghi là mộ liệt sĩ tập thể từ trước năm 1975.

Sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng, TPHCM) hiện đang được cải tạo. Ảnh: Quốc Hoàng

Thông tin này liên quan đến trận đánh trong Mậu Thân năm 1968. Theo đó, tại khu vực trên có thể từng tồn tại một rãnh mộ chôn cất liệt sĩ. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập và đang cần tiếp tục thu thập, xác minh.

Để góp phần làm rõ thông tin, phường Diên Hồng kêu gọi, mong nhận được sự phối hợp của các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân từng sinh sống, làm việc tại khu vực này, đặc biệt là những người có hiểu biết về tình hình địa bàn trong giai đoạn năm 1968 và những năm sau đó.

Các thông tin có giá trị phục vụ xác minh có thể bao gồm: ký ức về trận đánh, địa điểm chôn cất, những thay đổi về địa hình, công trình xây dựng qua các thời kỳ; lời kể của người từng chứng kiến sự việc hoặc tài liệu, hình ảnh có liên quan.

Mỗi thông tin có thể là manh mối quan trọng giúp các cơ quan chức năng từng bước xác định vị trí, làm rõ những dấu tích lịch sử và phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.

UBND phường Diên Hồng kêu gọi người dân có thông tin liên quan chủ động liên hệ, cung cấp về Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM (qua Ban Chính sách, số 291 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng), trước ngày 30/10.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay của cộng đồng. Sự đóng góp thông tin của người dân sẽ góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.