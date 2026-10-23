Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cửa ngõ Hà Nội lắp trạm cân tự động, hướng tới phạt nguội xe quá tải

Phùng Linh

TPO - Bốn trạm cân tự động tại các cửa ngõ Hà Nội đang được triển khai lắp đặt, trong đó hai trạm đã hoàn thành xây lắp và vận hành thử nghiệm. Khi hệ thống đi vào hoạt động chính thức, dữ liệu tải trọng phương tiện sẽ được ghi nhận tự động, phục vụ công tác phát hiện và xử lý xe quá tải, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, đơn vị đang triển khai lắp đặt trạm cân tải trọng xe tự động tại 4 vị trí: Quốc lộ 21, Quốc lộ 32, đầu cầu Thăng Long và khu vực Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái.

Đây là các tuyến giao thông cửa ngõ có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông. Xe chở quá tải trọng cho phép có thể gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.

aj5i6224.jpg
Các đơn vị thi công xuyên đêm đổ bê tông, lắp đặt trạm cân tự động tại khu vực đầu cầu Thăng Long.

Về tiến độ tổng thể, hiện 2 trạm cân đặt trên tuyến Quốc lộ 21 và Quốc lộ 32 đã hoàn thành việc xây lắp và đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Hai vị trí còn lại tại đầu cầu Thăng Long và trục Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái đang được các nhà thầu tập trung thi công nước rút.

Tại công trường đầu cầu Thăng Long - tuyến huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, các đơn vị thi công đang huy động nhân lực và thiết bị thi công cả ban đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ. Trong đêm 22/10, gần 50 cán bộ, kỹ sư và công nhân của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Cát đã thực hiện đổ khoảng 400 m3 bê tông xi măng làm móng nền lắp đặt thiết bị cân điện tử. Đến nay, một bên mặt đường đã hoàn thành và bên còn lại đang được gấp rút thi công.

Ông Nguyễn Quý Chung, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Cát, cho biết lưu lượng phương tiện qua cầu Thăng Long lớn nên không thể rào chắn toàn bộ khu vực thi công. Nhà thầu phải vừa thi công vừa bảo đảm phương tiện lưu thông, đồng thời tận dụng thời gian ban đêm để tập kết vật liệu và vận hành máy móc, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Trạm cân tự động ghi nhận tải trọng xe khi lưu thông

Về tiến độ trạm cân tại đầu cầu Thăng Long, ông Nguyễn Đình Đôn, Trưởng phòng Giám sát đèn tín hiệu giao thông (Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội), cho biết khối lượng thi công hiện đạt khoảng 85%. Các đơn vị đang tập trung thi công nền, phấn đấu hoàn thành việc lắp đặt thiết bị trước ngày 31/10/2026.

h34.jpg
Bốn trạm cân tự động tại các cửa ngõ Hà Nội đang được triển khai lắp đặt; hai trạm trên Quốc lộ 21 và Quốc lộ 32 đã hoàn thành xây lắp, hiện vận hành thử nghiệm.

Song song với việc đẩy nhanh thi công, công tác phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực này đã được điều chỉnh linh hoạt. Ban Duy tu đã báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội phương án tổ chức giao thông, yêu cầu nhà thầu lập chốt trực hướng dẫn phương tiện từ xa. Sau giai đoạn đầu xuất hiện ùn ứ do người dân chưa quen luồng tuyến, hiện áp lực giao thông qua khu vực đã giảm rõ rệt; vào các khung giờ cao điểm, chiều dài dòng xe chờ ở hai đầu cầu cơ bản rút ngắn còn khoảng 100 - 200m.

Theo đại diện Ban Duy tu, sau khi toàn bộ 4 trạm cân tự động hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành chính thức, đơn vị sẽ phối hợp với Công an TP Hà Nội kết nối, chia sẻ dữ liệu tải trọng phương tiện theo thời gian thực. Hệ thống cảm biến tự động sẽ ghi nhận chính xác tải trọng xe khi đang di chuyển qua trạm mà không cần dừng xe kiểm tra trực tiếp, làm căn cứ pháp lý để lực lượng chức năng xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội.

Khi cả 4 trạm cân được đưa vào vận hành, hệ thống được kỳ vọng hỗ trợ cơ quan chức năng quản lý tải trọng phương tiện, góp phần hạn chế xe quá tải và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông Thủ đô.

Xem thêm

#trạm cân tự động #giao thông Hà Nội #quản lý tải trọng #cửa ngõ #hạ tầng giao thông #phạt nguội #đầu cầu Thăng Long

Cùng chuyên mục

Chung cư Hà Nội loay hoay tìm chỗ sạc xe điện

Chung cư Hà Nội loay hoay tìm chỗ sạc xe điện

TPO - Dù Hà Nội đã có hàng nghìn vị trí trạm sạc và cổng sạc, việc bố trí điểm sạc an toàn tại các chung cư hiện hữu vẫn gặp khó do hạn chế diện tích, hạ tầng điện và yêu cầu phòng cháy, chữa cháy.

Vì sao Hà Nội lại chọn Vĩnh Hưng để tái thiết đô thị?

Vì sao Hà Nội lại chọn Vĩnh Hưng để tái thiết đô thị?

TPO - Phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội) đang đối mặt với nguy cơ quá tải hạ tầng, ngập úng cục bộ và ô nhiễm kéo dài. Do đó, chuyên gia cho rằng, việc lựa chọn Vĩnh Hưng làm địa bàn đi trước trong lộ trình tái thiết dài hạn của Hà Nội là bước đi mang tính đột phá.

Những tuyến phố Hà Nội rợp bóng cổ thụ

Những tuyến phố Hà Nội rợp bóng cổ thụ

TPO - Từ những gốc sao đen trên phố Lò Đúc đến hàng xà cừ ở Kim Mã, nhiều cây cổ thụ đã tồn tại qua các giai đoạn phát triển của Hà Nội, trở thành một phần cảnh quan và ký ức đô thị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe