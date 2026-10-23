Cửa ngõ Hà Nội lắp trạm cân tự động, hướng tới phạt nguội xe quá tải

TPO - Bốn trạm cân tự động tại các cửa ngõ Hà Nội đang được triển khai lắp đặt, trong đó hai trạm đã hoàn thành xây lắp và vận hành thử nghiệm. Khi hệ thống đi vào hoạt động chính thức, dữ liệu tải trọng phương tiện sẽ được ghi nhận tự động, phục vụ công tác phát hiện và xử lý xe quá tải, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, đơn vị đang triển khai lắp đặt trạm cân tải trọng xe tự động tại 4 vị trí: Quốc lộ 21, Quốc lộ 32, đầu cầu Thăng Long và khu vực Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái.

Đây là các tuyến giao thông cửa ngõ có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông. Xe chở quá tải trọng cho phép có thể gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.

Các đơn vị thi công xuyên đêm đổ bê tông, lắp đặt trạm cân tự động tại khu vực đầu cầu Thăng Long.

Về tiến độ tổng thể, hiện 2 trạm cân đặt trên tuyến Quốc lộ 21 và Quốc lộ 32 đã hoàn thành việc xây lắp và đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Hai vị trí còn lại tại đầu cầu Thăng Long và trục Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái đang được các nhà thầu tập trung thi công nước rút.

Tại công trường đầu cầu Thăng Long - tuyến huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, các đơn vị thi công đang huy động nhân lực và thiết bị thi công cả ban đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ. Trong đêm 22/10, gần 50 cán bộ, kỹ sư và công nhân của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Cát đã thực hiện đổ khoảng 400 m3 bê tông xi măng làm móng nền lắp đặt thiết bị cân điện tử. Đến nay, một bên mặt đường đã hoàn thành và bên còn lại đang được gấp rút thi công.

Ông Nguyễn Quý Chung, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Cát, cho biết lưu lượng phương tiện qua cầu Thăng Long lớn nên không thể rào chắn toàn bộ khu vực thi công. Nhà thầu phải vừa thi công vừa bảo đảm phương tiện lưu thông, đồng thời tận dụng thời gian ban đêm để tập kết vật liệu và vận hành máy móc, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Trạm cân tự động ghi nhận tải trọng xe khi lưu thông

Về tiến độ trạm cân tại đầu cầu Thăng Long, ông Nguyễn Đình Đôn, Trưởng phòng Giám sát đèn tín hiệu giao thông (Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội), cho biết khối lượng thi công hiện đạt khoảng 85%. Các đơn vị đang tập trung thi công nền, phấn đấu hoàn thành việc lắp đặt thiết bị trước ngày 31/10/2026.

Bốn trạm cân tự động tại các cửa ngõ Hà Nội đang được triển khai lắp đặt; hai trạm trên Quốc lộ 21 và Quốc lộ 32 đã hoàn thành xây lắp, hiện vận hành thử nghiệm.

Song song với việc đẩy nhanh thi công, công tác phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực này đã được điều chỉnh linh hoạt. Ban Duy tu đã báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội phương án tổ chức giao thông, yêu cầu nhà thầu lập chốt trực hướng dẫn phương tiện từ xa. Sau giai đoạn đầu xuất hiện ùn ứ do người dân chưa quen luồng tuyến, hiện áp lực giao thông qua khu vực đã giảm rõ rệt; vào các khung giờ cao điểm, chiều dài dòng xe chờ ở hai đầu cầu cơ bản rút ngắn còn khoảng 100 - 200m.

Theo đại diện Ban Duy tu, sau khi toàn bộ 4 trạm cân tự động hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành chính thức, đơn vị sẽ phối hợp với Công an TP Hà Nội kết nối, chia sẻ dữ liệu tải trọng phương tiện theo thời gian thực. Hệ thống cảm biến tự động sẽ ghi nhận chính xác tải trọng xe khi đang di chuyển qua trạm mà không cần dừng xe kiểm tra trực tiếp, làm căn cứ pháp lý để lực lượng chức năng xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội.

Khi cả 4 trạm cân được đưa vào vận hành, hệ thống được kỳ vọng hỗ trợ cơ quan chức năng quản lý tải trọng phương tiện, góp phần hạn chế xe quá tải và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông Thủ đô.