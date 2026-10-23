Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Cầu Thăng Long trước mốc 31/10: Xe nối đuôi qua đoạn đường thu hẹp

Phùng Linh

TPO - Mặt đường bị thu hẹp để lắp đặt trạm cân và sửa chữa khiến giao thông qua cầu Thăng Long gặp khó khăn vào giờ cao điểm. Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công trạm cân, dự kiến hoàn thành ngày 31/10/2026.

he13.jpg
Thời gian gần đây, tình trạng ùn ứ giao thông xuất hiện trên cầu Thăng Long và các tuyến đường dẫn vào giờ cao điểm.
h34.jpg
Lưu lượng phương tiện lớn, trong khi rào chắn thi công trạm cân tải trọng tại đầu cầu phía Bắc khiến mặt đường lưu thông bị thu hẹp.
dji-0605.jpg
Sáng 23/10, phương tiện qua cầu Thăng Long di chuyển chậm, ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm.
he11.jpg
Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, dự án thi công trạm cân tại khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long đã được triển khai từ ngày 17/9/2026. Cùng với việc lắp đặt trạm cân, từ ngày 22/10 đến 15/12/2026, thành phố tiếp tục tổ chức sửa chữa mặt cầu Thăng Long với hai hạng mục trọng tâm: thay thế, khắc phục khe co giãn phía Bắc và cào bóc, thảm lại bê tông nhựa mặt cầu.
he9.jpg
Để phục vụ thi công, Sở Xây dựng Hà Nội đã nhiều lần thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện qua khu vực. Nhà thầu bố trí 10 nhân sự mỗi ca, chia thành 2 ca để trực phân luồng tại công trường và từ xa.
he7.jpg
Sau khi tiếp nhận phản ánh về ùn tắc, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn, điều tiết phương tiện.
he5.jpg
Các phương tiện di chuyển chậm qua đoạn đường bị thu hẹp tại đầu cầu phía Bắc.
he-4882.jpg
Lực lượng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 điều tiết phương tiện qua khu vực cầu Thăng Long.
he3.jpg
Lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện di chuyển qua khu vực cầu Thăng Long.
he15.jpg
Ông Đàm Quang Bảo, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết tình hình giao thông tại đầu cầu phía Bắc đã cải thiện, dù vẫn còn ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm. Đơn vị đang tăng cường điều tiết và đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành trạm cân ngày 31/10/2026.
he.jpg
“Chúng tôi mong người dân chia sẻ những khó khăn, bất tiện trong thời gian rào chắn thi công. Đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình, hoàn trả mặt đường”, ông Đàm Quang Bảo cho biết.

Xem thêm

#cầu Thăng Long #trạm cân #giao thông Hà Nội #ùn tắc #thi công #đầu cầu #trạm cân cầu Thăng Long #ùn tắc giao thông cầu Thăng Long

Cùng chuyên mục

Những tuyến phố Hà Nội rợp bóng cổ thụ

Những tuyến phố Hà Nội rợp bóng cổ thụ

TPO - Từ những gốc sao đen trên phố Lò Đúc đến hàng xà cừ ở Kim Mã, nhiều cây cổ thụ đã tồn tại qua các giai đoạn phát triển của Hà Nội, trở thành một phần cảnh quan và ký ức đô thị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe