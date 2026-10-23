Cầu Thăng Long trước mốc 31/10: Xe nối đuôi qua đoạn đường thu hẹp

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, việc chia nhỏ địa bàn thu gom theo ranh giới hành chính khiến công tác tổ chức thiếu đồng bộ, có thể dẫn đến tình trạng rác được vận chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác, gây bức xúc trong nhân dân.