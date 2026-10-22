Cầu Thăng Long ùn tắc

TPO - Rào chắn phục vụ thi công trên cầu Thăng Long khiến làn đường bị thu hẹp lại, lượng phương tiện lưu thông lớn khiến cầu luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài.
TPO - Thanh toán điện tử tại các điểm bán lẻ là một trong những cách đưa công nghệ số vào hoạt động tiêu dùng thường nhật, bên cạnh các giao dịch trực tuyến và dịch vụ ngân hàng số. Với vai trò kết nối chương trình với cộng đồng và lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại đến gần hơn với người dùng trẻ, Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh đồng hành chuỗi sự kiện của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.
TPO - Big Bang nắm vị thế nhóm nhạc nam dẫn đầu ở thế hệ 2 Kpop và đã quy tụ lượng fan hùng hậu khắp châu Á. Do đó, khi tổ chức concert tại Việt Nam, nhóm bán hết sạch vé chỉ sau vài tiếng.
TPO - Cây phượng cao 10 m bất ngờ bật gốc trước cổng Bệnh viện Lãnh Binh Thăng (TPHCM), đè trúng người đàn ông và 3 xe máy, khiến nạn nhân tử vong.
TPO - Nguyễn Quý Hoan truy đuổi ôtô, dùng búa đập vỡ kính xe và chém tử vong nam tài xế do nghi ngờ nạn nhân có quan hệ tình cảm với vợ cũ.
TPO - Vụ việc học sinh lớp 12 tấn công cô giáo chủ nhiệm ngay trong giờ học khiến học sinh, giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng. Hiệu trưởng cho biết, nhà trường sẽ rà soát các khâu, ngăn chặn bạo lực học đường.
TPO - Thí sinh Nguyễn Yến Trang, Vũ Thị Khánh Vi cho biết có thêm hàng nghìn lượt theo dõi từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Tại buổi giao lưu với chuyên gia hàng đầu nền tảng Tiktok Việt Nam, các thí sinh tìm lời giải cho việc xây dựng hình ảnh và giữ sự quan tâm của khán giả sau cuộc thi.
TPO - Lực lượng chức năng tìm thấy tàu cá BTh 80712TS bị chìm trên vùng biển Lâm Đồng, phần đáy tàu bị thủng và không có người bên trong. Hiện, công tác tìm kiếm 4 ngư dân của tàu cá này bị mất tích vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai.
TPO - Ngày 21/10, Đức Giáo hoàng Leo XIV trở lại Quảng trường Thánh Phêrô để chủ trì buổi tiếp kiến chung hằng tuần, lần đầu tiên kể từ khi xuất viện sau ca phẫu thuật ung thư phổi. Các bác sĩ cho biết ngài không cần điều trị bổ sung và khối u chưa di căn.
TPO - Nếu như các lão tướng như Modric, Ronaldo vẫn đang tung hoành trên sân cỏ thì ở những sân chơi chuyên nghiệp nào đó, vẫn còn hàng loạt ngôi sao lớn tuổi, thậm chí bước sang tuổi 50, đang tranh tài. Họ là Santa Cruz, Nene hay Thiago Silva...
TPO - Nguyễn Thị Thúy Linh cho biết bên cạnh sự ủng hộ của gia đình, bác gái hàng xóm dù không có điều kiện nhưng đã dành cho cô sự ủng hộ và tình cảm nồng nhiệt nhất. Trong talkshow với Báo Tiền Phong, Thúy Linh xúc động gửi lời cảm ơn người hàng xóm đã yêu mến và khích lệ cô trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Chủ đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng 7 km đầu Quốc lộ 91 qua Cần Thơ vừa kiến nghị cấp thẩm quyền cho sử dụng gần 2.000 tỷ đồng từ vốn dự án để đầu tư một số hạng mục bổ sung, và gia hạn thực hiện dự án thêm một năm. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, sau khi rà soát phát hiện dư hơn 3.000 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng so với dự toán, tới nay dự án vẫn chậm tiến độ.
TPO - Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Khánh Hòa đã đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việc tổ chức thực hiện được lãnh đạo tỉnh yêu cầu theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; những trường hợp né tránh, đùn đẩy, không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm.
TPO - Trần Xuân Khánh Linh - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 - từng nhận học bổng từ 6 đại học Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD và đang là sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam.
TPO - Giữa lòng biển nối đất liền với đảo Hòn Khoai ở Cà Mau, những cọc khoan nhồi sâu hơn 100 m đang được thi công khẩn trương để làm cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dài 18,5 km, tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng. Để thi công cầu trên mặt biển trong điều kiện sóng gió phức tạp, nhà thầu phải đầu tư nhiều thiết bị chuyên dụng có giá trị lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi thiết bị.
TPO - Hàng loạt túi xách, đồng hồ, nước hoa và mỹ phẩm cao cấp nghi bị lấy từ các cửa hàng trong làn sóng bạo loạn tại Pháp hôm 17/10, xuất hiện trên đường phố và các nền tảng bán đồ cũ, với mức giá được cho là thấp hơn tới 90% so với giá bán lẻ.
TPO - Từ những gốc sao đen trên phố Lò Đúc đến hàng xà cừ ở Kim Mã, nhiều cây cổ thụ đã tồn tại qua các giai đoạn phát triển của Hà Nội, trở thành một phần cảnh quan và ký ức đô thị.