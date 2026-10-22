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Nhiều khu nghỉ dưỡng quanh hồ Đồng Đò là đất ở

Trần Hoàng

TPO - UBND xã Kim Anh (thành phố Hà Nội) đang lấy ý kiến về quy hoạch chung xã. Trong đó, nhiều khu đất quanh hồ Đồng Đò (thôn Thái Vụ) được xác định là đất ở hiện trạng.

UBND xã Kim Anh (thành phố Hà Nội) vừa ra thông báo về việc lấy ý kiến rộng rãi đối với đồ án Quy hoạch chung của địa phương. Mục đích của đợt lấy ý kiến này nhằm phát huy tính dân chủ, minh bạch, tiếp thu các đóng góp sát thực tiễn để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối tượng được mời đóng góp ý kiến, bao gồm nhân dân, chuyên gia, cộng đồng dân cư đang sinh sống, làm việc hoặc sở hữu bất động sản trên địa bàn xã Kim Anh. Ngoài ra, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, cùng các xã lân cận giáp ranh cũng thuộc đối tượng được lấy ý kiến.

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Nhà ở ven hồ Đồng Đò

Nội dung xin ý kiến lần này bao trùm nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng phát triển không gian và đời sống dân sinh.

Cụ thể, quy hoạch sẽ xác định phạm vi ranh giới, định hướng không gian khu trung tâm hành chính - chính trị - dịch vụ của xã và các điểm dân cư nông thôn tập trung. Đáng chú ý, đồ án cũng quy hoạch các khu vực sản xuất quan trọng như khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và du lịch sinh thái.

Bên cạnh đó, các định hướng về mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và giải pháp bảo vệ môi trường cũng được đưa ra tham vấn.

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Bản đồ định hướng không gian xã Kim Anh đang được lấy ý kiến

Theo hồ sơ bản đồ quy hoạch chung xã Kim Anh, điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự phân bổ quỹ đất "phân cực" rõ rệt: giữ mảng xanh sinh thái ở phía Bắc, tập trung hạ tầng đô thị, công nghiệp tại khu vực phía Nam của xã.

Theo Bản đồ vị trí và ranh giới lập quy hoạch, gần như toàn bộ diện tích phía Bắc và Đông Bắc của xã được bao phủ bởi mảng màu xanh lá đậm, tương ứng với quỹ đất dành cho rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và hệ sinh thái tự nhiên.

Việc giữ nguyên và phát triển hệ thống rừng này cho thấy ưu tiên hàng đầu của địa phương trong việc bảo vệ cảnh quan, tạo lá phổi xanh cho khu vực.

Đáng chú ý, khu vực quanh hồ Đồng Đò - nơi có nhiều khu nghỉ dưỡng tồn tại nhiều năm qua, một phần đã được xác định là đất ở hiện trạng. Bên cạnh đó, sâu bên trong khu vực này cũng có nhiều khu vực là đất ở hiện trạng xen kẽ với rừng phòng hộ.

Tại bản đồ, khu vực quanh hồ Đồng Đò và sâu hơn được chú thích tiếp tục cập nhật và cụ thể hóa khi có hồ sơ xác nhận và kết quả rà soát đất rừng.

Ngoài ra, phía Nam xã Kim Anh là nơi phát triển kinh tế - xã hội. Tại đây, các khu đất ở hiện trạng được giữ lại, đan xen cùng quỹ đất quy hoạch cho khu dân cư mới.

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#Quy hoạch xã Kim Anh #Hồ Đồng Đò #Đất ở hiện trạng #Phát triển không gian #Bảo vệ môi trường #cưỡng chế hồ Đồng Đò #vi phạm hồ Đồng Đò #quy hoạch Đồng Đò

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