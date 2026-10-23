Vì sao Hà Nội lại chọn Vĩnh Hưng để tái thiết đô thị?

TPO - Phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội) đang đối mặt với nguy cơ quá tải hạ tầng, ngập úng cục bộ và ô nhiễm kéo dài. Do đó, chuyên gia cho rằng, việc lựa chọn Vĩnh Hưng làm địa bàn đi trước trong lộ trình tái thiết dài hạn của Hà Nội là bước đi mang tính đột phá.

Tại tọa đàm "Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Từ quy hoạch đến nâng cao chất lượng đời sống người dân” do báo Thanh Niên tổ chức sáng 23/10, đại diện chính quyền địa phương cùng các chuyên gia đã mổ xẻ thực trạng cũng như dư địa phát triển của địa bàn này.

Ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, địa phương đang chịu sức ép lớn từ tình trạng phát triển thiếu đồng bộ. Hệ thống giao thông nội bộ chủ yếu là ngõ ngách chật hẹp từ 3-4 m, không có vỉa hè, thiếu hành lang dành cho người đi bộ, trong khi các trục chính luôn trong tình trạng quá tải, ùn tắc diện rộng...

Quang cảnh buổi tọa đàm

Không chỉ nghẽn giao thông, hạ tầng xã hội tại đây cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Địa phương thiếu diện tích cho cây xanh, công viên, mạng lưới trường học bố trí rải rác, các điểm chợ tạm gây ảnh hưởng vệ sinh môi trường. Thêm vào đó, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư căn cơ khiến tình trạng úng ngập diễn ra thường xuyên, chỉ sau một trận mưa lớn kéo dài 30 phút là ngập.

Để giải quyết triệt để các tồn tại trên, phương án chỉnh trang và tái thiết Vĩnh Hưng đã được phê duyệt trên quy mô 447 ha, trong đó hơn một nửa diện tích sẽ tập trung cho công tác chỉnh trang.

Mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực tái thiết sẽ được làm mới toàn bộ, quy hoạch các trục đường có mặt cắt ngang từ 21,5 m đến 40 m. Đáng chú ý, nhà đầu tư đang đề xuất mở rộng thêm mặt cắt một số tuyến nhằm đón đầu nhu cầu giao thông trong tương lai.

Hiện trạng phường Vĩnh Hưng hiện nay

Mắt xích quan trọng trong mô hình "9 cực phát triển"

Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, tái thiết đô thị là bài toán cấp bách của Hà Nội hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cần trả lời là, vì sao lại chọn Vĩnh Hưng làm điểm tái thiết đầu tiên, làm điểm đột phá quy hoạch trong vô số lựa chọn của Hà Nội?

Trước hết, theo ông Nghiêm, Hà Nội đã chuyển dịch từ mô hình chùm đô thị vệ tinh sang mô hình 9 cực phát triển. Trong cấu trúc mới, Vĩnh Hưng được quy hoạch trở thành cực phát triển phía Đông của Thủ đô.

Bên cạnh đó, khu vực này được định hướng phát triển thành trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại. Việc chuyển dịch chức năng này vừa giảm tải cho vùng lõi nội đô, vừa giúp nâng cao mức sống cho cư dân khu vực ven sông vốn còn nhiều khó khăn.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm chia sẻ tại tọa đàm

Một điểm nữa được ông Nghiêm chỉ ra là, Vĩnh Hưng sở hữu lợi thế lớn về quỹ đất khi quy mô dân số không quá đông nhưng diện tích lại gấp đôi so với trung bình các phường, xã khác. Đây là điều kiện lý tưởng để triển khai mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Ngoài ra, Vĩnh Hưng nằm giữa các trục đường sắt đô thị và cận kề các cây cầu lớn như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Cự Khối, tạo khả năng kết nối nhanh sang khu vực Long Biên cũng như các tỉnh lân cận.

Từ những phân tích trên, theo ông Nghiêm, việc lựa chọn Vĩnh Hưng làm địa bàn đi trước trong lộ trình tái thiết dài hạn của Hà Nội là bước đi mang tính đột phá. Tuy nhiên, ông lưu ý, không gian đô thị tại đây cần được nén ở mức hợp lý để bảo đảm sự thoáng đãng. Bên cạnh đường bộ và đường sắt, hạ tầng giao thông đường thủy trên sông Hồng cần được chú trọng khai thác kết hợp với du lịch văn hóa, tâm linh.