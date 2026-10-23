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TPHCM thu hồi một lô thuốc Piracetam không đạt chất lượng

Anh Nhàn

TPO - Sở Y tế TPHCM yêu cầu thu hồi lô thuốc Piracetam 400mg do Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa sản xuất, đồng thời ngừng kinh doanh, kê đơn và sử dụng lô thuốc này.

Ngày 19/10, Sở Y tế TPHCM thông báo thu hồi lô thuốc viên nang cứng Piracetam (Piracetam 400mg), số đăng ký 893110652824, số lô 017, ngày sản xuất 4/6/2026, hạn dùng 4/6/2029.

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM lấy mẫu thuốc tại Công ty TNHH A.V. Pharma, địa chỉ K13-14, 134/1 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TPHCM. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu “Tính chất” theo tiêu chuẩn cơ sở. Sở Y tế TPHCM xác định lô thuốc vi phạm chất lượng mức độ 3.

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Sở Y tế TPHCM thông báo thu hồi lô thuốc viên nang cứng Piracetam (Piracetam 400mg). Ảnh minh họa: AI

Phạm vi thu hồi gồm các cơ sở kinh doanh, khám chữa bệnh và người sử dụng trên địa bàn TPHCM, đồng thời áp dụng tại các cơ sở kinh doanh dược, khám chữa bệnh đã được Công ty TNHH A.V. Pharma cung cấp lô thuốc này.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu các cơ sở thuộc phạm vi thu hồi ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát, kê đơn và sử dụng lô thuốc nêu trên. Các đơn vị phải thông báo, tổ chức thu hồi, tiếp nhận toàn bộ thuốc thuộc lô bị thu hồi và trả lại cho cơ sở cung cấp.

Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa phải phối hợp với cơ sở phân phối bán buôn gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị đã được cung cấp thuốc. Trong tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản, công ty phải báo cáo tình hình phân phối, số lượng sản xuất, số lượng đã bán và còn tồn tại từng cơ sở về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế sở tại.

Ngoài ra, công ty phải phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng lấy bổ sung ít nhất hai mẫu thuốc tại cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc, gửi đến cơ sở kiểm nghiệm tuyến Trung ương để kiểm tra chỉ tiêu không đạt. Kết quả thực hiện phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trong tối đa 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản.

Sở Y tế TPHCM đã đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu thông báo việc thu hồi, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện và xử lý cơ sở vi phạm theo quy định.

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#Thu hồi thuốc Piracetam #Chất lượng thuốc #Sở Y tế TPHCM #Công ty Dược Thanh Hóa #Kiểm tra chất lượng

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