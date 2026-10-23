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Sức khỏe

Long Châu cùng Gene Solutions hợp sức bảo vệ phụ nữ trước bệnh ung thư

P.V

Ngày 23/10 tại TPHCM, dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng “Vì phụ nữ Việt Nam – Không còn nỗi lo ung thư” được khởi động với sự đồng hành của FPT Long Châu cùng Gene Solutions và nhiều đơn vị trong lĩnh vực y tế.

Ung thư tiếp tục là gánh nặng đối với sức khỏe phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2024 Việt Nam ghi nhận khoảng 25.711 ca ung thư vú mới, chiếm 28,1% ca tử vong ở phụ nữ. Bên cạnh đó, căn bệnh ung thư cổ tử cung mỗi năm cũng phát hiện gần 5.000 ca với hơn 2.500 ca tử vong. Dù y học đã có những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, song các chuyên gia cho rằng chủ động phòng ngừa, tầm soát phù hợp, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm luôn là những yếu tố quan trọng giúp cải thiện cơ hội điều trị, giảm những hệ lụy cho người bệnh.

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3.000 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ được trao tới lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, Lâm Đồng và Vĩnh Long

Tại sự kiện, TS.BS Trần Đặng Ngọc Linh, Trưởng Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trưởng khoa Xạ trị phụ khoa, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, cho biết ung thư ở nữ giới chịu tác động của nhiều yếu tố, từ tuổi tác, lối sống, thừa cân, ít vận động đến các yếu tố sinh sản, nội tiết và tác nhân gây bệnh như virus HPV, virus viêm gan, thuốc lá hay ô nhiễm không khí.

Những ung thư thường gặp ở phụ nữ gồm: ung thư vú, tuyến giáp, đại trực tràng, cổ tử cung và phổi. Nhiều yếu tố nguy cơ có thể được hạn chế thông qua thay đổi lối sống, tiêm chủng phù hợp và chủ động chăm sóc sức khỏe. Trong đó, tầm soát có vai trò quan trọng đối với một số loại ung thư khi được thực hiện đúng đối tượng, đúng khuyến cáo chuyên môn.

“Với một số bệnh, quá trình hình thành và tiến triển tạo ra cơ hội can thiệp trước khi bệnh trở nên nghiêm trọng. Phụ nữ cần tìm hiểu các biện pháp dự phòng, chủ động thăm khám và trao đổi với nhân viên y tế để lựa chọn phương pháp tầm soát phù hợp, thay vì chờ đến khi có biểu hiện bất thường mới đi khám” – TS.BS Ngọc Linh nhấn mạnh.

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Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc điều hành Hệ thống Nhà thuốc Tiêm chủng Long Châu phát biểu tại sự kiện

Từ thực tế đó, chương trình “Vì phụ nữ Việt Nam – Không còn nỗi lo ung thư” được triển khai nhằm đưa thông tin y khoa và cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với cộng đồng.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc điều hành Hệ thống Nhà thuốc Tiêm chủng Long Châu cho biết, trước đây doanh nghiệp đã tham gia các hoạt động hỗ trợ người bệnh ung thư và gia đình. Với chương trình lần này, Long Châu muốn chú trọng hơn đến giai đoạn trước khi bệnh được phát hiện, thông qua truyền thông nâng cao nhận thức và tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận hoạt động khám, tầm soát.

Theo bà Đỗ Quyên, Long Châu có mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc cùng khoảng 22.000 dược sĩ, đây là lực lượng có khả năng tiếp xúc thường xuyên với người dân, qua đó góp phần lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn phụ nữ tìm đến cơ sở y tế khi cần thiết. Thông qua dự án, Long Châu sẽ tài trợ 3.000 suất khám, tầm soát ung thư cho phụ nữ tại TPHCM, Lâm Đồng và Vĩnh Long.

Đồng hành cùng Long Châu, Gene Solutions sẽ đóng góp về công nghệ gen và y học chính xác trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Bà Võ Thị Kiều Chinh, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Gene Solutions cho biết, việc đưa kiến thức khoa học đến cộng đồng cần đi cùng các giải pháp phù hợp, giúp người dân hiểu rõ hơn về nguy cơ sức khỏe và lựa chọn dịch vụ dựa trên thông tin chính xác.

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Bà Võ Thị Kiều Chinh, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Gene Solutions cho biết sẽ đưa công nghệ Gene đồng hành cùng dự án

Theo bà Kiều Chinh, công nghệ gen và các giải pháp xét nghiệm có thể đóng góp vào một số khâu của quá trình chăm sóc sức khỏe, tùy theo chỉ định và mục đích sử dụng. Gene Solutions cam kết phối hợp với Long Châu, các cơ sở y tế, chuyên gia và đối tác để thúc đẩy khả năng tiếp cận kiến thức y khoa, đồng thời góp phần đưa các giải pháp phù hợp đến gần hơn với phụ nữ.

Đánh giá ý nghĩa của chương trình, TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho rằng, hoạt động phòng chống ung thư cần chuyển mạnh từ tư duy tập trung chữa bệnh sang chủ động dự phòng, tầm soát và quản lý sức khỏe liên tục. Theo ông, một chương trình có ý nghĩa không chỉ dừng ở việc truyền thông hoặc tổ chức khám, mà còn phải bảo đảm người dân được tư vấn, chuyển gửi và tiếp cận các bước chẩn đoán, điều trị tiếp theo sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh việc tầm soát phải tuân thủ khuyến cáo chuyên môn; tầm soát không đồng nghĩa với chẩn đoán xác định. Do đó, các đơn vị triển khai cần xây dựng quy trình kết nối rõ ràng, tránh tình trạng người dân nhận kết quả bất thường nhưng không biết tìm đến đâu để được đánh giá và chăm sóc tiếp.

Tại sự kiện “Liên minh phụ nữ vì phụ nữ” cũng đã chính thức được khởi động với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên, nhân vật nổi tiếng. Liên minh sẽ tập trung vào các hoạt động: Truyền thông, giáo dục sức khỏe chủ động và lan tỏa kiến thức y khoa về các loại bệnh ung thư, kết nối chuyên môn và nguồn lực y tế, nguồn lực xã hội để hỗ trợ phụ nữ trong hành trình phát hiện và điều trị bệnh.

#ung thư #phụ nữ #tầm soát #Long Châu #Gene Solutions #chăm sóc sức khỏe

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