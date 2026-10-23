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Sức khỏe

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Bệnh viện Đức Giang hợp tác với Nhật Bản, thúc đẩy kỹ thuật y tế chuyên sâu

Hà Minh

TPO - Ngày 23/10, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Kết nối đa tuyến - Điều trị đa mô thức - Kiến tạo tương lai”, nhằm tăng cường phối hợp giữa các chuyên khoa, liên thông giữa các tuyến y tế và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS.BS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết từ một cơ sở y tế khu vực phía Đông Thủ đô, bệnh viện đã từng bước phát triển, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép thận, can thiệp tim mạch, đồng thời chuẩn hóa hoạt động xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189.

Theo TS. Tùng, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực, việc tăng cường kết nối chuyên môn giữa các tuyến, các chuyên khoa và đối tác quốc tế có vai trò quan trọng trong cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và đưa kỹ thuật tiên tiến đến gần hơn với người bệnh.

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PGS.TS.BS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Tăng cường phối hợp, cập nhật kỹ thuật điều trị

Các nội dung tại hội thảo tập trung vào nhiều lĩnh vực chuyên sâu như cứu vãn bàn chân đái tháo đường, điều trị ung thư gan - mật - tụy, can thiệp động mạch ngoại biên và động mạch vành, bệnh cầu thận, kỹ thuật mới trong phẫu thuật nội soi tai và xét nghiệm lipid máu hiện đại nhằm phòng ngừa nguy cơ tim mạch.

Đây là những lĩnh vực đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Thông qua trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, các đại biểu có cơ hội cập nhật phương pháp tiếp cận mới, thảo luận khó khăn trong triển khai kỹ thuật và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả điều trị.

Điểm nhấn của chương trình là phiên can thiệp nội mạch được truyền hình trực tiếp tại phòng can thiệp mạch của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, với sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản. Hoạt động kết hợp giữa trao đổi lý thuyết và thực hành lâm sàng, tạo điều kiện để các đại biểu theo dõi kỹ thuật và thảo luận trực tiếp những vấn đề chuyên môn.

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Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu hiện đại.

Bên cạnh các kỹ thuật điều trị, hội thảo cũng đề cập đến những xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe, gồm sản phẩm thuốc trị liệu tiên tiến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) trong chăm sóc người cao tuổi và nền tảng y tế số kết nối gia đình với cơ sở y tế.

Thúc đẩy hợp tác với bệnh viện Nhật Bản

Trong khuôn khổ hội thảo, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Bệnh viện Trung ương Saiseikai Tokyo (Nhật Bản) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở thúc đẩy trao đổi chuyên môn và tiếp cận kinh nghiệm quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, TS. Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ghi nhận những nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong 63 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là việc phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng hợp tác quốc tế.

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Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Bệnh viện Trung ương Saiseikai Tokyo (Nhật Bản)
﻿ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo TS. Trần Văn Chung, trước áp lực từ quy mô dân số lớn, tốc độ già hóa dân số và sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm, bệnh tim mạch, ung thư, các cơ sở y tế cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực điều trị và phát triển kỹ thuật chuyên sâu. Đồng thời, ngành y tế cần tăng cường liên kết giữa các tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện nghiêm Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, hợp tác quốc tế cần được cụ thể hóa bằng lộ trình rõ ràng, xác định nội dung ưu tiên, đẩy mạnh đào tạo nhân lực, trao đổi chuyên gia và chuyển giao kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tế. Hiệu quả hợp tác cần được đánh giá thông qua những chuyển biến về năng lực chuyên môn, chất lượng điều trị và lợi ích đối với người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng được định hướng tiếp tục phát huy vai trò kết nối đa tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ. Đối với chuyển đổi số và ứng dụng AI, việc triển khai cần có trọng tâm, bảo đảm an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin, quản lý dữ liệu y tế.

Thông qua hội thảo, việc kết nối chuyên môn, hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực đội ngũ y tế, cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

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#Bệnh viện đa khoa Đức Giang #Kết nối đa tuyến #Kỹ thuật y học #Hợp tác quốc tế #Chăm sóc sức khỏe

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