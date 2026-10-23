Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng: Làm rõ quy định đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang, tránh chồng chéo

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, sẽ chỉ đạo rà soát, làm rõ quy định về thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, bảo đảm xác định rõ đối tượng, thời điểm áp dụng và tránh chồng chéo với các quy định thuế hiện hành.

Đất ở chưa xây dựng có bị áp thuế 0,2%?

Chiều 23/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Liên quan đến chính sách thuế, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định áp dụng thuế suất 0,2%, không áp dụng hạn mức đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Đây cũng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận.

tt23.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Như Ý

Tán thành việc sử dụng công cụ thuế để góp phần chống lãng phí đất đai, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng, lưu ý quy định cần đủ rõ để phân biệt hành vi giữ đất, chậm triển khai với những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng do nguyên nhân khách quan hoặc vẫn đang thực hiện đúng tiến độ được phê duyệt.

Theo đại biểu, dự thảo bổ sung mức thuế suất 0,2%, không áp dụng hạn mức, trong khi Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã quy định mức thuế suất 0,15% đối với đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định, cùng quy định riêng đối với các dự án đầu tư phân kỳ.

Nếu bổ sung quy định mới mà không xử lý mối quan hệ với các quy định hiện hành, có thể dẫn đến cách hiểu một diện tích đất đồng thời thuộc hai mức thuế suất. Vì vậy, đại biểu đề nghị cần chỉnh lý trực tiếp trong dự thảo luật, xác định rõ từng trường hợp áp dụng từng mức thuế suất.

Bên cạnh đó, đại biểu Nga cũng đề nghị làm rõ phạm vi áp dụng của quy định mới, trong đó có bao gồm đất ở hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân chưa xây dựng hay không.

“Đây là vấn đề tác động trực tiếp đến người dân, không nên để phát sinh cách hiểu khác nhau khi triển khai”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói.

ttg232.jpg
Đại biểu Đoàn Thu Hà. Ảnh: Như Ý

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Đoàn Thu Hà (Lạng Sơn) đề nghị quy định cần được dẫn chiếu chặt chẽ với Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, cần làm rõ thời điểm tính thuế suất 0,2%: tính từ ngày bắt đầu không sử dụng đất, ngày hết hạn đưa đất vào sử dụng hay ngày cơ quan có thẩm quyền xác định vi phạm.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý đất đai trong việc cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý của đất cho cơ quan thuế. Đồng thời, cần có quy định cụ thể về cơ chế xử lý đối với những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng không do lỗi của người sử dụng đất.

Quy định rõ thế nào là đất bỏ hoang

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng tán thành với các ý kiến của đại biểu Quốc hội và cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát để quy định rõ thế nào là đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, bảo đảm các quy định dễ áp dụng và có tính khả thi trong thực tế.

tp-bl_tt233-385.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Như Ý

Thủ tướng cũng lưu ý cần tránh chồng chéo về thuế suất, bởi pháp luật hiện hành đã có quy định về các loại đất không đưa vào sử dụng và mức thuế suất tương ứng.

Vì vậy, cần tính toán, phân định rõ mức thuế suất áp dụng đối với từng đối tượng, thời điểm áp dụng và mức thuế cụ thể, qua đó bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Liên quan đến đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết số thu thuế từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này không lớn.

Hiện Bộ Tài chính đang rà soát, đánh giá cụ thể số thu. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, ý nghĩa và tác động tích cực của chính sách này lớn hơn nhiều so với số thu ngân sách bị giảm.

Thủ tướng khẳng định, việc kiểm soát chi phí không quá phức tạp; các cơ sở giáo dục và cơ sở y tế cũng hoàn toàn có thể phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Xem thêm

#đất bỏ hoang #thuế đất #Thủ tướng #thuế suất #thuế thu nhập doanh nghiệp #thuế thu nhập cá nhân #Thủ tướng Lê Minh Hưng #đánh thuế đất bỏ hoang

Cùng chuyên mục

Núi Một ở Quy Nhơn sẽ ra sao trước đề xuất san phẳng?

Núi Một ở Quy Nhơn sẽ ra sao trước đề xuất san phẳng?

TPO - Trước nguy cơ sạt lở tại núi Một (UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang đề xuất di dời 228 hộ dân, san phẳng núi để xử lý nguy cơ sạt lở. Đồng thời, tận thu đất, đá làm vật liệu san lấp, tạo quỹ đất phát triển đô thị.

Áp lực rác thải, Đà Nẵng thúc tiến độ nhà máy xử lý rác mới

Áp lực rác thải, Đà Nẵng thúc tiến độ nhà máy xử lý rác mới

TPO - Lượng rác sinh hoạt gia tăng khiến Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 đứng trước nguy cơ lấp đầy vào cuối năm 2026. Trước áp lực xử lý rác ngày càng lớn, Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhà máy xử lý chất thải rắn phía nam thành phố, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Du khách tham quan phố cổ Hội An trên đường Trần Phú.

Vì sao Hội An vắng khách ?

TPO - Ngày 23/10, tại buổi họp báo Quý III/2026, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có những chia sẻ liên quan đến thông tin phản ánh Hội An vắng khách trong thời gian qua.

Xã phường của Phú Thọ dự kiến sáp nhập một phần về Hà Nội có gì đáng chú ý?

Xã phường của Phú Thọ dự kiến sáp nhập một phần về Hà Nội có gì đáng chú ý?

TPO - Xã Lương Sơn, Thịnh Minh và phường Kỳ Sơn có những đặc điểm riêng về công nghiệp, dịch vụ, đô thị và dân cư, tạo nên bức tranh đa dạng tại các địa bàn giáp Hà Nội của tỉnh Phú Thọ. Trong phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai địa phương, diện tích, ranh giới và các số liệu liên quan vẫn đang được rà soát, hoàn thiện.

Bài học giữ biển từ những chuyến tàu vượt vòng vây

Bài học giữ biển từ những chuyến tàu vượt vòng vây

TPO - Từ cách vượt qua vòng vây đối phương đến sự chở che của nhân dân, đường Hồ Chí Minh trên biển đã để lại bài học cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền hôm nay. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, cho rằng cần vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm ấy để bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Cửa ngõ Hà Nội lắp trạm cân tự động, hướng tới phạt nguội xe quá tải

Cửa ngõ Hà Nội lắp trạm cân tự động, hướng tới phạt nguội xe quá tải

TPO - Bốn trạm cân tự động tại các cửa ngõ Hà Nội đang được triển khai lắp đặt, trong đó hai trạm đã hoàn thành xây lắp và vận hành thử nghiệm. Khi hệ thống đi vào hoạt động chính thức, dữ liệu tải trọng phương tiện sẽ được ghi nhận tự động, phục vụ công tác phát hiện và xử lý xe quá tải, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe