Trình Quốc hội đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gấp 7 lần

TPO - Chính phủ đề xuất bổ sung quy định đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức, cao gấp 7 lần mức hiện hữu; miễn thuế đối với dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

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Sáng 23/10, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Trong lần sửa đổi này, dự thảo luật bổ sung quy định miễn thuế TNDN, thuế TNCN đối với thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh từ dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế được miễn thuế TNDN tính trên phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Như Ý.

Dự thảo cũng bổ sung quy định miễn thuế TNCN của cá nhân cư trú đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho các cơ sở nêu trên theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế”. Điều này nhằm đảm bảo bình đẳng giữa doanh nghiệp với cá nhân kinh doanh cùng thực hiện dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ tính khả thi của việc triển khai thực hiện các chính sách này. Cần làm rõ trách nhiệm trong trường hợp thất thu số thuế do các doanh nghiệp, cá nhân kê khai không đầy đủ, không chính xác do không có hướng dẫn cụ thể hoặc không thu hồi lại được số thuế đã được miễn và tiền chậm nộp, tiền phạt.

Ủy ban cũng đề nghị làm rõ căn cứ, cơ sở tính toán dự báo giảm thu NSNN khoảng 2.200 tỷ đồng/năm trong trường hợp tất cả cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục chuyển đổi sang hoạt động không vì lợi nhuận như nêu tại Bản thuyết minh quy phạm hóa chính sách.

Đánh giá tác động khi áp thuế 0,2% đất bỏ hoang

Nội dung quan trọng khác, lần sửa đổi này dự thảo cũng bổ sung quy định về thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức,cao gấp 7 lần mức hiện hữu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Như Ý.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ để bảo đảm thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW. Tuy nhiên, đối chiếu với các luật liên quan, quy định tại dự thảo luật còn mâu thuẫn, chưa thống nhất và chưa rõ căn cứ để thực hiện.

Cụ thể, luật hiện hành quy định áp dụng thuế suất 0,15% đối với đất chưa sử dụng - về bản chất là đất không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng. Dự thảo luật bổ sung khoản 8 nhưng không sửa đổi khoản 6, có thể dẫn đến cách hiểu cùng một diện tích đất có thể thuộc đối tượng áp dụng với hai mức thuế suất khác nhau.

Đối với đất thực hiện dự án đầu tư không sử dụng hoặc chậm sử dụng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định ngoài tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, Nhà nước thu tiền sử dụng đất tăng thêm, tiền thuê đất tăng thêm được tính lũy tiến hằng năm; trường hợp quá 60 tháng mà chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất.

Cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ mối quan hệ giữa thuế suất 0,2% với khoản tiền phải nộp theo pháp luật về đất đai, không trùng lặp nghĩa vụ tài chính nhưng không làm giảm nghĩa vụ của các trường hợp đang áp dụng thuế suất 0,15%.

Bên cạnh đó, cần bổ sung đánh giá tác động đối với NSNN, người nộp thuế và khả năng tổ chức thực hiện.

Một số ý kiến cũng đề nghị giải trình rõ hơn căn cứ để đề xuất mức thuế suất 0,2% áp dụng đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, bằng mức thuế suất áp dụng đối với đất lấn, chiếm trong khi tính chất pháp lý và mức độ vi phạm của các trường hợp này khác nhau.