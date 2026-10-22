Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

CAEX hoàn tất thẩm định An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4

PV

Ngày 22/10/2026, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), thành viên trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), công bố đã được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định và đồng ý với đề xuất cấp tiêu chuẩn An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4.

2-2329.jpg

Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP (Nghị quyết 05), hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải đáp ứng chuẩn an toàn thông tin cấp độ 4 trước khi vận hành, khai thác. Việc công bố hoàn tất thẩm định, vì thế, đánh dấu cột mốc đặc biệt của CAEX trong quá trình đáp ứng các yêu cầu quan trọng về công nghệ, an toàn hệ thống và quản trị rủi ro theo khuôn khổ pháp lý thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Đồng thời, việc là một trong những đơn vị đầu tiên đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 cũng khẳng định sự chủ động trong công tác chuẩn bị, năng lực triển khai và mức độ sẵn sàng của CAEX trước những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.

An toàn thông tin cấp độ 4 – Nền tảng cho hệ thống giao dịch an toàn, tuân thủ

Từ khi thành lập, CAEX lựa chọn cách tiếp cận lấy tuân thủ làm nền tảng (regulated by design), tích hợp các yêu cầu về bảo mật, tuân thủ và quản trị rủi ro trực tiếp vào kiến trúc công nghệ, thay vì bổ sung các lớp kiểm soát sau khi hệ thống đã hình thành.

Theo định hướng này, CAEX tập trung đầu tư vào các cấu phần hạ tầng trọng yếu, bao gồm hệ thống giao dịch và khớp lệnh, lưu ký tài sản mã hóa, quản lý ví nóng – ví lạnh, thiết bị bảo mật và cơ chế quản lý khóa mật mã. Hệ thống được phát triển trên nền tảng hạ tầng điện toán đám mây riêng kết hợp trung tâm dữ liệu chính và dự phòng, bảo mật nhiều lớp và các cơ chế giám sát, ứng phó sự cố.

Cùng với các lớp bảo mật công nghệ, CAEX xây dựng hệ thống kiểm soát toàn diện, bao phủ hoạt động giao dịch và quản lý tài sản khách hàng. Các yêu cầu về định danh khách hàng,phòng chống rửa tiền, giám sát giao dịch, phân tách tài sản và đối soát được tích hợp ngay từ khâu thiết kế nghiệp vụ. Trên cơ sở này, CAEX tiếp tục phát triển năng lực giám sát giao dịch trên blockchain, sàng lọc địa chỉ ví và nhận diện các luồng tài sản có dấu hiệu rủi ro, hướng tới nâng cao khả năng kiểm soát, truy vết giao dịch và đáp ứng các chuẩn mực tuân thủ quốc tế.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, CAEX cũng chú trọng xây dựng mô hình vận hành và ứng phó sự cố chủ động, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận công nghệ, an ninh thông tin, vận hành, quản trị rủi ro và tuân thủ, nhằm duy trì an toàn hệ thống xuyên suốt quá trình hoạt động, kể cả khi thị trường biến động mạnh hoặc phát sinh các tình huống bất thường.

Nền tảng tài chính mạnh, công nghệ chuẩn quốc tế

CAEX được xây dựng trên sự kết hợp giữa tiềm lực tài chính, sự am hiểu thị trường nội địa của hệ sinh thái VPBank và năng lực công nghệ, chuyên môn cùng kinh nghiệm vận hành của các đối tác chiến lược quốc tế. Sự hội tụ này tạo nền tảng để CAEX phát triển một nền tảng giao dịch tài sản mã hóa theo các chuẩn mực quốc tế, phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện thực tiễn trong nước, hướng tới năng lực cạnh tranh dài hạn.

Là thành viên hệ sinh thái VPBank, CAEX có nền tảng nguồn lực vững chắc để đầu tư bài bản cho công nghệ, quản trị và vận hành. Khả năng kết nối và phát huy sức mạnh cộng hưởng trong hệ sinh thái tài chính mở ra dư địa để doanh nghiệp phát triển các giải pháp phù hợp với nhu cầu thị trường, từng bước mở rộng quy mô và đóng góp vào sự hình thành thị trường tài sản mã hóa minh bạch, chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Song hành cùng nguồn lực trong nước, CAEX có sự đồng hành của các cổ đông chiến lược quốc tế giàu kinh nghiệm. HashKey giữ vai trò đối tác công nghệ cốt lõi, hỗ trợ phát triển nền tảng, kiến trúc hệ thống, bảo mật, quản trị rủi ro, tuân thủ và bản địa hóa công nghệ. Trong khi đó, OKX đồng hành với vai trò đối tác chiến lược, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm quản trị, vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa tại các thị trường quốc tế.

Bên cạnh lợi thế từ hệ sinh thái tài chính trong nước và kinh nghiệm quốc tế, CAEX còn quy tụ đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực tài chính, blockchain, an ninh mạng, quản lý hệ thống giao dịch và vận hành nền tảng công nghệ quy mô lớn, hướng tới xây dựng năng lực quản trị và vận hành độc lập, chủ động, phù hợp với đặc thù thị trường và khuôn khổ pháp lý tại Việt Nam.

Với sự đồng hành của các cổ đông, CAEX đã hoàn tất nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu theo Nghị quyết 05, củng cố nguồn lực tài chính để công ty phát triển công nghệ, hệ thống an ninh mạng, hạ tầng vận hành và năng lực quản trị rủi ro.

Chúng tôi tin rằng niềm tin đối với một sàn giao dịch tài sản mã hóa phải bắt đầu từ sự an toàn của hệ thống, khả năng bảo vệ tài sản khách hàng và tính minh bạch trong vận hành. Việc hoàn tất thẩm định an toàn thông tin cấp độ 4 là một cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng CAEX. Với nguồn lực tài chính 10.000 tỷ đồng đã được góp đủ, sự đồng hành của các đối tác quốc tế và nền tảng công nghệ được đầu tư bài bản, chúng tôi hướng tới xây dựng một sàn giao dịch đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao, có khả năng vận hành bền vững và phát triển lâu dài tại Việt Nam”, đại diện CAEX chia sẻ.

Trong thời gian tới, CAEX sẽ tiếp tục hoàn thiện các cấu phần công nghệ, quy trình nghiệp vụ và năng lực vận hành, đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Việc cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa sẽ được triển khai sau khi doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu liên quan theo quy định pháp luật và được cấp phép.

Về CAEX

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) được thành lập với mục tiêu trở thành nền tảng giao dịch tài sản mã hóa hàng đầu Việt Nam, mở rộng cơ hội tiếp cận các kênh đầu tư hiện đại, an toàn và tuân thủ.

Là thành viên trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), CAEX kết hợp lợi thế về tiềm lực tài chính vững mạnh, sự am hiểu sâu sắc thị trường trong nước với nền tảng công nghệ và kinh nghiệm vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế từ các cổ đông chiến lược OKX Ventures và HashKey Capital.

Với định hướng phát triển theo nguyên tắc lấy tuân thủ làm nền tảng, CAEX đặt trọng tâm xây dựng hệ thống quản trị, vận hành chuyên nghiệp, minh bạch và đáp ứng các yêu cầu pháp lý, qua đó góp phần thiết lập những chuẩn mực mới cho hoạt động giao dịch tài sản mã hóa và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường tài sản số Việt Nam.

Xem thêm

#CAEX #an toàn hệ thống #tài sản mã hóa #VPBank #công nghệ blockchain #thị trường Việt Nam #tiêu chuẩn quốc tế

Cùng chuyên mục

Lãi suất hạ, bất động sản có phá thế 'giằng co' để thanh khoản?

Lãi suất hạ, bất động sản có phá thế 'giằng co' để thanh khoản?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản “đóng băng” từ đầu năm, bước sang quý IV, các chủ đầu tư liên tục tung ra chính sách bán hàng cạnh tranh. Thêm vào đó, việc các ngân hàng hạ lãi suất liệu có mở ra cơ hội cho người đầu tư và người mua ở thực dịp cuối năm?

Đến Hải Phòng, đừng bỏ lỡ 4 món ngon “vị đúng đỉnh” đã được Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu kiểm chứng

Đến Hải Phòng, đừng bỏ lỡ 4 món ngon “vị đúng đỉnh” đã được Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu kiểm chứng

Từ bánh đa cua đầy ắp topping, bánh mì cay giòn rụm đến cà phê cốt dừa béo thơm hay bún cá cay, Hải Phòng có cả một danh sách món ngon khiến bạn chỉ muốn xách ba lô lên và đi. Đặc biệt, các món ăn này đã được anh tài Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu trực tiếp khám phá trong series Ăn Đi Đã.

Doanh nghiệp Hàn Quốc mong chính sách thuế dễ dự báo hơn

Doanh nghiệp Hàn Quốc mong chính sách thuế dễ dự báo hơn

Tính ổn định của chính sách, thời gian chuẩn bị khi quy định mới có hiệu lực và sự thống nhất trong hướng dẫn thực thi là những vấn đề doanh nghiệp Hàn Quốc kiến nghị Việt Nam cải thiện. Bên cạnh ưu đãi thuế, nhà đầu tư mong muốn môi trường kinh doanh minh bạch, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Một bất động sản của bà Trương Mỹ Lan.

Bán đấu giá biệt thự triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

TPO - Ba bất động sản tại khu vực trung tâm TPHCM liên quan bà Trương Mỹ Lan sẽ được đưa ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 330 tỷ đồng, trong đó căn biệt thự trên đường Nguyễn Thị Diệu có giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng.

Smart Banking Summit 2026: Nam A Bank đưa công nghệ trở thành động lực tăng trưởng bền vững

Smart Banking Summit 2026: Nam A Bank đưa công nghệ trở thành động lực tăng trưởng bền vững

Ngày 22/10/2026, trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm Smart Banking Summit 2026 diễn ra tại Hà Nội, Nam A Bank đã để lại dấu ấn trong chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái ngân hàng số. Ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tốc độ đổi mới và khả năng an toàn bảo mật.

Quảng Ngãi tạo đà tăng trưởng, quyết tâm bứt phá những tháng cuối năm

Quảng Ngãi tạo đà tăng trưởng, quyết tâm bứt phá những tháng cuối năm

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 9,16%, vượt kế hoạch đề ra, Quảng Ngãi đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kết quả này không chỉ tạo nền tảng để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 mà còn tiếp thêm động lực hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung trong giai đoạn mới.

Techcombank giảm lãi suất theo đúng chủ trương của Chính phủ và NHNN

Techcombank giảm lãi suất theo đúng chủ trương của Chính phủ và NHNN

Sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Techcombank triển khai giảm lãi suất cho vay, với mức giảm tới 2%/năm. Các chương trình ưu đãi lãi suất tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và người dân, với quy mô 40.000 tỷ đồng, đồng thời ngân hàng cũng giảm lãi suất tiền gửi 0.5% cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng với toàn bộ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Chủ tịch EVN kiểm tra tiến độ dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối

Chủ tịch EVN kiểm tra tiến độ dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối

Ngày 21/10, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Đặng Hoàng An đã kiểm tra tình hình triển khai dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối. Công trình đang được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, phấn đấu hoàn thành đóng điện theo chỉ đạo của tập đoàn.

PVOIL tiếp tục giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu đến ngày 29/10

PVOIL tiếp tục giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu đến ngày 29/10

Chương trình “PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình” đến 15h00 ngày 29/10/2026, duy trì mức giảm 350 đồng/lít nhằm chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp áp dụng đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, bao gồm xăng E5 RON92-II, xăng E10 RON95-III, dầu DO 0,05S-II và dầu DO 0,001S-V tại 1.100 cửa hàng trực thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) trên toàn quốc, từ 15h00 ngày 22/10 đến 15h00 ngày 29/10/2026.

PVFCCo - Phú Mỹ và Topsoe mở rộng hợp tác sau hơn 2 thập kỷ đồng hành

PVFCCo - Phú Mỹ và Topsoe mở rộng hợp tác sau hơn 2 thập kỷ đồng hành

Ngày 19/10, tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) và Tập đoàn Topsoe A/S (Đan Mạch) đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác.

Nhiều thị trường thay đổi quy định nhập khẩu nông sản, thực phẩm

Nhiều thị trường thay đổi quy định nhập khẩu nông sản, thực phẩm

Trong nửa đầu tháng 10/2026, các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đưa ra 58 thông báo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật. Nhiều quy định và dự thảo mới liên quan đến các nhóm hàng nông sản, thực phẩm, cây trồng mà doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý.

Trà Xanh Phú Quý – Chắt lọc hương vị từ vùng chè Thái Nguyên

Trà Xanh Phú Quý – Chắt lọc hương vị từ vùng chè Thái Nguyên

Giữa thị trường trà Việt phong phú nhưng cũng đầy biến động, Công ty TNHH Trà Xanh Phú Quý đang khẳng định lối đi riêng bằng việc kiên trì theo đuổi giá trị truyền thống, minh bạch hóa quy trình sản xuất để mang đến những búp trà sạch, chuẩn vị từ vùng đất chè nổi tiếng Thái Nguyên.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe