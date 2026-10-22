Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Lãi suất hạ, bất động sản có phá thế 'giằng co' để thanh khoản?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản “đóng băng” từ đầu năm, bước sang quý IV, các chủ đầu tư liên tục tung ra chính sách bán hàng cạnh tranh. Thêm vào đó, việc các ngân hàng hạ lãi suất liệu có mở ra cơ hội cho người đầu tư và người mua ở thực dịp cuối năm?

Lợi thế đang nghiêng về người mua nhà

Áp lực giá vốn, dư nợ ngân hàng và lo ngại ảnh hưởng mặt bằng giá khiến nhiều chủ đầu tư đưa ra các gói chính sách tài chính như hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán để kích cầu thanh khoản.

Nhiều chủ đầu tư tung chính sách bán hàng.
Nhiều chủ đầu tư tung chính sách bán hàng.

Vinhomes vừa gây chú ý khi công bố chính sách hỗ trợ lãi suất tối đa 5 năm, với mức từ 3% đến 9%/năm tùy phương án khách hàng lựa chọn. Các kỳ hạn hỗ trợ từ 18-60 tháng, tương ứng mức lãi suất từ 3% tới 9%/năm.

Masterise cũng đưa ra phương án hỗ trợ người mua nhà vay ngân hàng, với chính sách miễn lãi 18-30 tháng, sau đó áp dụng mức lãi suất tối đa 7,5%/năm trong 2 năm tiếp theo.

Trong bối cảnh chung, MIK Group “tung” gói chính sách mua nhà "5 năm không lo gốc & lãi" để hỗ trợ khách hàng tại dự án phía Đông Hà Nội.

Có thể thấy, những chính sách bán hàng “hiếm thấy” trong giai đoạn cuối năm 2026 đang trực tiếp chia sẻ gánh nặng tài chính, mở ra cơ hội an cư cho người mua nhà.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn, đây được xem là giai đoạn dễ mua nhà. Người mua hiện nay đang có một lợi thế khá rõ: quyền lựa chọn và khả năng đàm phán tốt hơn trước, thậm chí có thể có những phương án riêng phù hợp cho từng người mua.

Trong bối cảnh thị trường biến động, các chính sách như giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, kéo dài thời gian thanh toán hay chiết khấu cho khách hàng thanh toán sớm đang giúp giảm áp lực dòng tiền ban đầu cho người mua.

“Nếu bối cảnh lãi suất vay mua nhà đi ngang vào cuối năm, người mua vẫn nắm giữ lợi thế lớn nhờ các chính sách trợ lực mạnh mẽ từ phía chủ đầu tư. Đây là những ưu đãi đặc biệt mà trong điều kiện thị trường bình thường khách hàng rất hiếm khi có được”, ông Tuấn nói.

Giá nhà đã giảm mạnh, người mua nhà đang có nhiều lợi thế chọn sản phẩm.
Giá nhà đã giảm mạnh, người mua nhà đang có nhiều lợi thế chọn sản phẩm.

Còn ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư tại DKRA Group cho rằng, theo quy luật cung cầu, khi cảm thấy có thể mua được một bất động sản tốt ở mức giá “đủ hời” khi tận dụng chính sách bán hàng, người mua dễ dàng hơn trong việc ra quyết định xuống tiền sở hữu.

“Thời điểm hiện tại nếu đặt biến số lãi suất sang một bên thì thị trường bất động sản vẫn đang có những sự hậu thuẫn rất tốt đến từ nhu cầu ở thực”, ông Thắng nói.

Theo các chuyên gia trong ngành, người mua hiện nay thận trọng hơn, quan tâm nhiều hơn đến khả năng sử dụng, dòng tiền và giá trị thực của tài sản thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn. Trong thời gian tới, dòng tiền sẽ tiếp tục tập trung vào những khu vực có hạ tầng tốt, tiện ích đầy đủ và nhu cầu ở thực cao.

Lãi suất hạ, bất động sản sẽ thế nào?

Theo giới đầu tư, “đỉnh lãi suất chính là đáy của bất động sản”, khi lãi suất hạ cũng là lúc bất bất động sản thanh khoản trở lại. Khi tâm lý cải thiện, bất động sản có vị trí tốt, pháp lý hoàn chỉnh và mức giá hợp lý có thể được quan tâm sớm hơn, đồng nghĩa với việc mức độ thương lượng cũng hẹp dần.

Lãi suất nhiều ngân hàng đã hạ.
Lãi suất nhiều ngân hàng đã hạ.

Chị Mỹ Anh, một nhà đầu tư bất động sản 3 năm nay cho biết, giai đoạn chuyển tiếp hiện nay là thời điểm để nhà đầu tư rà soát nguồn vốn, xác định khu vực mục tiêu và chuẩn bị tiêu chí lựa chọn tài sản.

“Đón đầu cơ hội không có nghĩa mua sớm bằng mọi giá, khi xuất hiện sản phẩm tốt với mức giá phù hợp nhà đầu tư sẽ xuống tiền”, chị Mỹ Anh nói.

Còn anh Nguyễn Văn Trọng, môi giới bất động sản tại Hà Nội cho rằng, khi lãi suất hạ nhiệt có thể cải thiện tâm lý người mua, tuy nhiên chưa đủ để tạo ra làn sóng giao dịch mới nếu chi phí vay thực tế vẫn còn cao và giá nhà vượt xa khả năng tài chính của phần đông khách hàng.

Theo anh Trọng, quyết định mua bất động sản hiện không chỉ phụ thuộc vào lãi suất mà còn gắn với thu nhập, khả năng trả nợ và kỳ vọng về giá trong tương lai.

“Dù lãi suất hạ nhưng người mua vẫn cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, nhà đầu tư thường đi trước đón đầu nên thường "gom hàng" khi thị trường xuất hiện sản phẩm giá rẻ", anh Trọng nói.

VARS khuyến nghị người dân không nên vay quá 50% giá trị tài sản.
VARS khuyến nghị người dân không nên vay quá 50% giá trị tài sản.

Theo phân tích của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), với đặc thù sử dụng đòn bẩy nợ vay lớn, bất động sản là kênh đầu tư bị ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc nhất do biến động lãi suất.

Trong quá khứ, thị trường bất động sản từng trải qua chu kỳ suy giảm mạnh 2011 - 2013 khi lãi suất cho vay vượt ngưỡng 18-20%/năm, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư đã phải bán tháo tài sản để cắt lỗ, khiến thị trường “đóng băng” kéo dài, giá nhà đất nhiều khu vực, kể cả khu trung tâm giảm 30 - 40%.

Theo VARS, một phần nguyên nhân đến từ tâm lý đầu tư dựa vào vốn vay ngắn hạn, trong khi dự án và tài sản bất động sản có chu kỳ đầu tư dài, khi chi phí vốn tăng đột ngột, dòng tiền bị đứt gãy, rủi ro mất thanh khoản gần như không thể tránh khỏi.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cũng khuyến nghị người dân không nên vay quá 50% giá trị tài sản để hạn chế rủi ro tài chính.

vov.vn

Xem thêm

#lãi suất mua nhà #Lãi suất #bất động sản #giá nhà #hạ lãi suất #lãi suất cho vay #giá chung cư #thị trường bất động sản

Cùng chuyên mục

Nền kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc nguồn vốn nào?

Nền kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc nguồn vốn nào?

TPO - Nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số có thể lên tới 300 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Trong khi tín dụng ngân hàng vẫn chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn của nền kinh tế, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần phát triển mạnh thị trường vốn, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp, để đa dạng hóa nguồn lực và bảo đảm tăng trưởng bền vững.

CAEX hoàn tất thẩm định An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4

CAEX hoàn tất thẩm định An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4

Ngày 22/10/2026, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), thành viên trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), công bố đã được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định và đồng ý với đề xuất cấp tiêu chuẩn An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4.

Sóng Festival 2026: Gần 70 gian hàng dần thành hình trên phố đi bộ Trần Nhân Tông

Sóng Festival 2026: Gần 70 gian hàng dần thành hình trên phố đi bộ Trần Nhân Tông

TPO - Cuối tuần này (24-25/10), Sóng Festival 2026 sẽ diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Không gian tại đây đang được gấp rút hoàn thiện, từ gần 70 gian hàng, đến hệ thống màn hình LED và sân khấu, hé lộ diện mạo lễ hội thanh toán số, mua sắm, trải nghiệm và âm nhạc giữa lòng Thủ đô.

Đến Hải Phòng, đừng bỏ lỡ 4 món ngon “vị đúng đỉnh” đã được Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu kiểm chứng

Đến Hải Phòng, đừng bỏ lỡ 4 món ngon “vị đúng đỉnh” đã được Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu kiểm chứng

Từ bánh đa cua đầy ắp topping, bánh mì cay giòn rụm đến cà phê cốt dừa béo thơm hay bún cá cay, Hải Phòng có cả một danh sách món ngon khiến bạn chỉ muốn xách ba lô lên và đi. Đặc biệt, các món ăn này đã được anh tài Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu trực tiếp khám phá trong series Ăn Đi Đã.

VN-Index bứt phá gần 70 điểm, vì sao tài khoản vẫn âm?

VN-Index bứt phá gần 70 điểm, vì sao tài khoản vẫn âm?

TPO - VN-Index tăng gần 70 điểm sau hai phiên hồi phục, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng hưởng lợi. Đà tăng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhiều mã vẫn giảm giá, khiến tài khoản không kịp hồi phục theo chỉ số.

Doanh nghiệp Hàn Quốc mong chính sách thuế dễ dự báo hơn

Doanh nghiệp Hàn Quốc mong chính sách thuế dễ dự báo hơn

Tính ổn định của chính sách, thời gian chuẩn bị khi quy định mới có hiệu lực và sự thống nhất trong hướng dẫn thực thi là những vấn đề doanh nghiệp Hàn Quốc kiến nghị Việt Nam cải thiện. Bên cạnh ưu đãi thuế, nhà đầu tư mong muốn môi trường kinh doanh minh bạch, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Smart Banking Summit 2026: Nam A Bank đưa công nghệ trở thành động lực tăng trưởng bền vững

Smart Banking Summit 2026: Nam A Bank đưa công nghệ trở thành động lực tăng trưởng bền vững

Ngày 22/10/2026, trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm Smart Banking Summit 2026 diễn ra tại Hà Nội, Nam A Bank đã để lại dấu ấn trong chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái ngân hàng số. Ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tốc độ đổi mới và khả năng an toàn bảo mật.

Quảng Ngãi tạo đà tăng trưởng, quyết tâm bứt phá những tháng cuối năm

Quảng Ngãi tạo đà tăng trưởng, quyết tâm bứt phá những tháng cuối năm

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 9,16%, vượt kế hoạch đề ra, Quảng Ngãi đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kết quả này không chỉ tạo nền tảng để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 mà còn tiếp thêm động lực hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung trong giai đoạn mới.

Techcombank giảm lãi suất theo đúng chủ trương của Chính phủ và NHNN

Techcombank giảm lãi suất theo đúng chủ trương của Chính phủ và NHNN

Sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Techcombank triển khai giảm lãi suất cho vay, với mức giảm tới 2%/năm. Các chương trình ưu đãi lãi suất tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và người dân, với quy mô 40.000 tỷ đồng, đồng thời ngân hàng cũng giảm lãi suất tiền gửi 0.5% cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng với toàn bộ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Chủ tịch EVN kiểm tra tiến độ dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối

Chủ tịch EVN kiểm tra tiến độ dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối

Ngày 21/10, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Đặng Hoàng An đã kiểm tra tình hình triển khai dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối. Công trình đang được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, phấn đấu hoàn thành đóng điện theo chỉ đạo của tập đoàn.

PVOIL tiếp tục giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu đến ngày 29/10

PVOIL tiếp tục giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu đến ngày 29/10

Chương trình “PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình” đến 15h00 ngày 29/10/2026, duy trì mức giảm 350 đồng/lít nhằm chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp áp dụng đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, bao gồm xăng E5 RON92-II, xăng E10 RON95-III, dầu DO 0,05S-II và dầu DO 0,001S-V tại 1.100 cửa hàng trực thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) trên toàn quốc, từ 15h00 ngày 22/10 đến 15h00 ngày 29/10/2026.

PVFCCo - Phú Mỹ và Topsoe mở rộng hợp tác sau hơn 2 thập kỷ đồng hành

PVFCCo - Phú Mỹ và Topsoe mở rộng hợp tác sau hơn 2 thập kỷ đồng hành

Ngày 19/10, tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) và Tập đoàn Topsoe A/S (Đan Mạch) đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe