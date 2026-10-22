Nhiều thị trường thay đổi quy định nhập khẩu nông sản, thực phẩm

Trong nửa đầu tháng 10/2026, các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đưa ra 58 thông báo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật. Nhiều quy định và dự thảo mới liên quan đến các nhóm hàng nông sản, thực phẩm, cây trồng mà doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1-15/10, các thành viên WTO gửi 28 thông báo dự thảo lấy ý kiến và 30 thông báo có hiệu lực về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS). Một số thị trường điều chỉnh điều kiện kiểm dịch, giới hạn dư lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu.

Điều chỉnh yêu cầu kiểm dịch đối với sản phẩm động vật, cây trồng

Philippines đã ban hành biện pháp khẩn cấp, tạm thời cấm nhập khẩu một số động vật, sản phẩm và phụ phẩm động vật có nguy cơ cao mắc bệnh lở mồm long móng từ các quốc gia bị ảnh hưởng, trong đó có Việt Nam. Danh mục liên quan gồm động vật sống thuộc họ lợn, bò, hươu, nai cùng một số loại thịt, mỡ, nội tạng và sản phẩm khác. Biện pháp có hiệu lực từ ngày 19/9/2026.

Nhiều thị trường đang cập nhật các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với nông sản nhập khẩu.

Theo thông báo của Philippines, một số sản phẩm đã qua xử lý vẫn có thể nhập khẩu khi đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thú y, như sữa và sản phẩm sữa xử lý ở nhiệt độ siêu cao, thịt xử lý nhiệt trong bao bì kín, gelatin và một số sản phẩm da đã qua xử lý.

Trong khi đó, Nhật Bản ban hành biện pháp ngăn ngừa tuyến trùng Meloidogyne enterolobii đối với các nhóm vật liệu trồng trọt thuộc phạm vi quy định, bao gồm cây Hosta plantaginea có nguồn gốc từ những quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sinh vật gây hại này, trong đó có Việt Nam. Cây thuộc diện điều chỉnh phải đáp ứng yêu cầu kiểm tra, xét nghiệm và chứng nhận kiểm dịch thực vật. Quy định có hiệu lực từ ngày 30/9/2026.

Ở chiều ngược lại, Mỹ thông báo bãi bỏ biện pháp kiểm soát liên quan đến bệnh gỉ trắng hoa cúc và điều chỉnh yêu cầu nhập khẩu cành giâm, cây cúc nuôi cấy mô. Theo đánh giá của cơ quan chức năng Mỹ, vật liệu nhân giống hoa cúc từ 21 quốc gia, trong đó có Việt Nam, không làm phát sinh nguy cơ du nhập sinh vật gây hại kiểm dịch được xem xét. Các thay đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/11/2026.

Các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm soát dư lượng và truy xuất nguồn gốc tiếp tục được nhiều thị trường cập nhật

Thêm tiêu chuẩn mới đối với hạt điều, thủy sản, trái cây

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang lấy ý kiến dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật đối với nhân hạt điều. Theo đó, sản phẩm phải không bị ôi thiu, nấm mốc hoặc nhiễm côn trùng sống; độ ẩm không quá 5% và đáp ứng các giới hạn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, độc tố, vi sinh vật theo tiêu chuẩn vùng Vịnh.

UAE cũng đưa ra dự thảo đối với sản phẩm cá đông lạnh tẩm bột, yêu cầu tỷ lệ thịt cá tối thiểu 60% với dạng thanh, 65% với dạng miếng và 70% với phi lê. Dự thảo còn quy định về histamine, các chất ô nhiễm, ghi nhãn và điều kiện bảo quản. Thời hạn góp ý đối với những dự thảo trên là trước ngày 11/12/2026.

Tại Canada, cơ quan chức năng dự thảo mức dư lượng tối đa đối với hai hoạt chất bảo vệ thực vật Cyprodinil và Fludioxonil trên một số nhóm nông sản, gồm chuối, na và các loại trái cây nhiệt đới, cận nhiệt đới có vỏ không ăn được.

Campuchia cũng đã thông báo quy định về kiểm soát chất lượng, an toàn cá và sản phẩm thủy sản, trong đó đề cập đến truy xuất nguồn gốc, dư lượng thuốc thú y, hóa chất, chất ô nhiễm và việc áp dụng hệ thống phân tích mối nguy, kiểm soát điểm tới hạn (HACCP).

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp nghiên cứu các thông báo liên quan, gửi góp ý bằng tiếng Anh và tiếng Việt (nếu có) trước thời hạn của từng thông báo ít nhất 3 ngày để tổng hợp, chuyển tới quốc gia thông báo.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8%, xuất siêu khoảng 16,9 tỷ USD. Trong đó, nông sản đạt 29,28 tỷ USD, thủy sản 9,17 tỷ USD, lâm sản gần 14,41 tỷ USD. Châu Á tiếp tục chiếm gần một nửa thị trường xuất khẩu của ngành.