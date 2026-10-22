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Thái Nguyên: Gần 2.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường

Thanh Hiếu

TPO - 9 tháng năm nay, GRDP tỉnh Thái Nguyên ước tăng 11,24%, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ở mức cao, với gần 2.000 doanh nghiệp.

Ngày 21/10, bà Hoàng Thị Hoa - Phó trưởng Thống kê tỉnh Thái Nguyên - cho biết, 9 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 11,24% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 9,01% của cả nước. Riêng quý III, GRDP ước tăng 13,96%, cao hơn trung bình cả nước

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu. Trong quý III, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 29,71% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23,63%; sản xuất sản phẩm điện tử tăng 24,64%.

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Công nhân sản xuất trang phục tại nhà máy ở Thái Nguyên.

Theo bà Hoa, hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng ước đạt 52 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 30,3 tỷ USD, tăng 28,2%; nhập khẩu đạt 21,6 tỷ USD, tăng 42,9%.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, tỉnh cấp mới 23 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 5,8 tỷ USD, điều chỉnh tăng vốn cho 22 dự án với tổng vốn bổ sung 2,24 tỷ USD. Lũy kế, toàn tỉnh có 250 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 19,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, tình hình doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn. Trong 9 tháng, toàn tỉnh có hơn 1.660 doanh nghiệp gia nhập thị trường, bằng 68,5% so với cùng kỳ, trong khi gần 2.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (giảm 6,7%).

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 21.409 tỷ đồng, tăng 18,13% so với cùng kỳ, bằng 79,63% dự toán HĐND tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 10/9 đạt 5.483,1 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch.

Năm nay, Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%. Theo tính toán của cơ quan thống kê tỉnh, để hoàn thành mục tiêu này, tốc độ tăng trưởng GRDP trong quý IV cần đạt 10,5%.

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#Thái Nguyên #GRDP #Doanh nghiệp #Xuất nhập khẩu #Dẫn đầu thu hút vốn FDI #Tăng trưởng kinh tế

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