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Vụ việc 'thiên nga đen' tác động lớn đến thị trường kim cương Việt Nam

Uyên Phương

TPO - Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công cho biết làn sóng khách bán lại sản phẩm tăng đột biến từ tháng 7, sau sự việc liên quan đến giám đốc P-Lab. Ông Công ví diễn biến trong tháng 7 là “thiên nga đen”, bất ngờ và tác động sâu rộng đến thị trường kim cương Việt Nam.

Ngày 21/10, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 trong bối cảnh doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, huy động thêm vốn và tìm hướng tái thiết sau những biến động liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.

Phát sinh rủi ro, tổn thất lớn

Theo PNJ, chính sách thu đổi sản phẩm kim cương đã bán phát sinh rủi ro tổn thất lớn trong năm nay. Thay vì phân bổ ảnh hưởng qua nhiều năm, hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất trích lập dự phòng ngay trong năm 2026 nhằm phản ánh tình hình tài chính và tạo điều kiện để công ty quay lại tăng trưởng từ năm 2027.

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PNJ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, tìm hướng tái thiết sau những biến động.

Theo kế hoạch điều chỉnh được công bố, doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 39.057 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2025. Tuy nhiên, PNJ dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi, khiến lợi nhuận trước thuế dự kiến âm hơn 6.000 tỷ đồng. Nếu không tính khoản dự phòng này, lợi nhuận sau thuế ước đạt khoảng 800 tỷ đồng.

Đối với cổ tức năm 2025, công ty điều chỉnh về mức 10% bằng tiền mặt, trong đó đã tạm ứng đợt nhằm giữ lại dòng tiền phục vụ sản xuất, kinh doanh.

PNJ cũng đề xuất hoàn nhập tối đa 4.600 tỷ đồng từ Quỹ Đầu tư Phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Một nội dung đáng chú ý khác là phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn huy động dự kiến được phân bổ theo ba nhóm: 60% phục vụ chiến lược phát triển kinh doanh, 20% bổ sung vốn lưu động hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và 20% thực hiện các nghĩa vụ tài chính của công ty.

Đóng cửa các cửa hàng kém hiệu quả

PNJ cho biết sẽ tập trung xử lý tồn kho kim cương, tái cấu trúc bộ máy và tăng cường kiểm soát chi phí. PNJ dự kiến đóng cửa 25-30 điểm bán kém hiệu quả, tập trung nguồn lực cho các cửa hàng chiến lược, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền lợi bảo hành và hậu mãi của khách hàng.

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PNJ dự kiến đóng cửa 25 - 30 cửa hàng kém hiệu quả.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm chứng chất lượng sản phẩm thông qua các tổ chức kiểm định độc lập, nhằm cung cấp cơ sở khách quan để từng bước khôi phục niềm tin đối với thương hiệu.

Tại đại hội, Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công cho biết làn sóng khách hàng bán lại sản phẩm tăng đột biến từ tháng 7, sau sự việc liên quan đến giám đốc P-Lab.

Theo ông Công, trong điều kiện bình thường, hoạt động thu đổi diễn ra rải rác theo nhu cầu khách hàng. Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm khách hàng bán lại trên toàn hệ thống khoảng 7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong tháng 7/2026, giá trị sản phẩm bán lại mỗi ngày tăng lên khoảng 10 lần mức bình thường. Tổng giá trị sản phẩm được bán lại trong riêng tháng này đạt gần 6.000 tỷ đồng, gần bằng cả năm 2025. Các giao dịch tập trung vào trang sức kim cương và kim cương rời.

Ông Công ví diễn biến trong tháng 7 là “thiên nga đen”, với mức độ bất ngờ và tác động sâu rộng đến thị trường kim cương Việt Nam.

Trước áp lực dòng tiền, PNJ đã điều chỉnh chính sách thu đổi. Đến cuối tháng 9, thời gian thanh toán đối với một số nhóm sản phẩm vàng và trang sức được rút ngắn còn 2-7 ngày, trong khi nhóm kim cương tiếp tục áp dụng lộ trình 120 ngày.

Chủ tịch PNJ xin lỗi

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung gửi lời xin lỗi cổ đông vì những tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị đầu tư cũng như niềm tin của họ.

Đề cập vụ việc liên quan đến giám đốc P-Lab, bà Dung cho biết sự việc gây hoang mang, tác động sâu sắc đến tâm lý khách hàng và thị trường. Theo thông tin từ cơ quan điều tra được bà dẫn lại, số kim cương liên quan đến vụ việc không đi vào hệ thống bán lẻ của PNJ. Tuy nhiên, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường khiến người tiêu dùng lo ngại. Lượng khách hàng có nhu cầu bán lại, thu đổi sản phẩm tăng mạnh trong thời gian ngắn, tạo áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

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#PNJ #kim cương #tiệm vàng #bán kim cương #TPHCM

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