Xử lý nghiêm ngân hàng không giảm lãi suất

TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm tối thiểu 0,5%/năm đối với lãi suất tiền gửi bình quân của các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm. Ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo có thể bị xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Ngày 21/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn số 9736 yêu cầu các ngân hàng thương mại quyết liệt thực hiện việc giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay. Đáng chú ý, cơ quan quản lý cảnh báo sẽ xử lý nghiêm những ngân hàng không chấp hành, trong đó có biện pháp xem xét giảm hoặc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp hơn.

Theo chỉ đạo mới, các ngân hàng thương mại phải triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống và tất cả các kênh bán hàng, thực hiện nghiêm yêu cầu giảm lãi suất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại cuộc họp ngày 19/10 và Công văn số 9608 ngày 18/10.

Ngân hàng Nhà nước thúc giục các ngân hàng giảm lãi suất trên mọi kênh. Ảnh: NY.

Cụ thể, trong những tháng cuối năm 2026, các ngân hàng phải giảm tối thiểu 0,5%/năm đối với lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Mức giảm được so sánh với lãi suất của chính ngân hàng đó trong kỳ báo cáo từ ngày 11/1-20/10.

Để giám sát việc thực hiện, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi số liệu lãi suất bình quân của các giao dịch phát sinh mới tại ngân hàng trong những tháng cuối năm thông qua hệ thống báo cáo thống kê. Trường hợp ngân hàng thương mại không thực hiện chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp xử lý nghiêm.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh yêu cầu giảm lãi suất đang được thúc đẩy nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 21/10 có 22 ngân hàng cập nhật biểu lãi suất tiền gửi mới. Phần lớn các nhà băng giảm 0,5%/năm lãi suất đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên ở cả hai kênh gửi tại quầy và trực tuyến, trong khi một số ngân hàng chỉ điều chỉnh một trong hai kênh. Tuy nhiên, thực tế lãi suất tiền gửi thông qua các chương trình ưu đãi tại chi nhánh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ở chiều cho vay, nhiều ngân hàng cũng đã công bố chương trình giảm lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn.