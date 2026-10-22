Chi tiết lịch trình Sóng Festival 2026

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2026, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam, đã nhấn mạnh hành trình phát triển 35 năm của doanh nghiệp là hành trình phát triển cùng Việt Nam, và chia sẻ góc nhìn về việc làm thế nào để tăng trưởng kinh tế có thể song hành cùng phát triển bền vững, qua đó đóng góp cho những mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.