Chi tiết lịch trình Sóng Festival 2026

TPO - Mời bạn đọc theo dõi Lịch trình Sóng Festival 2026, diễn ra trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật (24 - 25/10/2026), tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
TP - Đề xuất áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ chưa làm rõ đối tượng chịu tác động, lộ trình triển khai và mức thay đổi hóa đơn. Chuyên gia cảnh báo, nếu áp dụng đại trà, những gia đình khó thay đổi thời gian sử dụng điện, nhất là hộ thu nhập thấp, có nguy cơ phải gánh thêm chi phí.
TPO - Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa thông báo Công ty CP Diamond Properties - tổ chức có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland - đăng ký mua vào 7 triệu cổ phiếu NVL. Mục đích giao dịch nhằm tái cân đối danh mục đầu tư của doanh nghiệp.
TPO - 9 tháng năm nay, GRDP tỉnh Thái Nguyên ước tăng 11,24%, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ở mức cao, với gần 2.000 doanh nghiệp.
TPO - Từ cây gia vị quen thuộc, người dân xã Nghĩa Đồng, Nghệ An đang mở hướng làm giàu với mô hình trồng tía tô tập trung, kết hợp chưng cất tinh dầu, từng bước nâng cao giá trị nông sản.
TPO - Sau dấu mốc nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước yêu cầu cải thiện hạ tầng giao dịch, bổ sung hàng hóa chất lượng và thúc đẩy IPO. Mục tiêu huy động 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung, dài hạn trong giai đoạn 2026-2030 đã tạo áp lực phải đổi mới để thị trường trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả hơn cho nền kinh tế.
TPO - Đề xuất áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ chưa làm rõ đối tượng chịu tác động, lộ trình triển khai và mức thay đổi hóa đơn. Chuyên gia cảnh báo, nếu áp dụng đại trà, những hộ khó thay đổi thời gian sử dụng điện nhất là gia đình thu nhập thấp.
TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm tối thiểu 0,5%/năm đối với lãi suất tiền gửi bình quân của các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm. Ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo có thể bị xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.
TPO - Thủ tướng yêu cầu cắt giảm tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng nhằm giảm chi phí lưu thông, nâng cao hiệu quả thị trường và bảo đảm nguồn cung.
TPO - VN-Index tăng 46,7 điểm, dòng tiền cải thiện mạnh và khối ngoại đảo chiều mua ròng sau 20 phiên bán liên tiếp. Cổ phiếu họ Vingroup trở thành động lực kéo chỉ số, trong khi sắc xanh lan rộng trên bảng điện.
TPO - Trong khi nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường trái phiếu lại xuất hiện những đợt phát hành với lãi suất lên tới 10,5%/năm. Diễn biến này đặt ra câu hỏi về áp lực cân đối nguồn vốn và nguy cơ chi phí vốn cao dịch chuyển giữa các kênh huy động, ảnh hưởng đến khả năng giảm lãi suất cho vay thực chất.
Với sản lượng cam, bưởi, táo, ổi ước đạt hơn 118.500 tấn trong năm 2026, thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp, hệ thống phân phối và các hợp tác xã nhằm thúc đẩy tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc sản địa phương.
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2026, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam, đã nhấn mạnh hành trình phát triển 35 năm của doanh nghiệp là hành trình phát triển cùng Việt Nam, và chia sẻ góc nhìn về việc làm thế nào để tăng trưởng kinh tế có thể song hành cùng phát triển bền vững, qua đó đóng góp cho những mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Được trao giải Corporate Excellence Award tại APEA 2026, Richy ghi dấu cột mốc mới trong hành trình 25 năm phát triển, tiếp tục theo đuổi chiến lược nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của thương hiệu bánh kẹo Việt.
Ngày 20/10/2026, tại Hà Nội, Vincom Retail ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với tập đoàn sở hữu chuỗi gần 90 nhà hàng premium buffet tại Hàn Quốc là QooQoo Franchise Group. Đây là bước đi hướng tới phát triển các mô hình ẩm thực quy mô lớn tại hệ thống địa điểm bán lẻ của Vincom trong giai đoạn từ nay đến 2027.
Theo Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong quý III năm 2026, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, kiểm tra và xử lý 21 vụ vi phạm liên quan đến rượu, với số tiền xử phạt hơn 210 triệu đồng.
Lực lượng chức năng kiểm tra hai cơ sở kinh doanh, phát hiện gần 2.900 túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, như Chanel, Gucci...