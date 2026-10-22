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Kinh tế

PVFCCo - Phú Mỹ và Topsoe mở rộng hợp tác sau hơn 2 thập kỷ đồng hành

P.V

Ngày 19/10, tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) và Tập đoàn Topsoe A/S (Đan Mạch) đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác.

Sự kiện này đánh dấu bước nâng cấp quan trọng trong mối quan hệ hợp tác tin cậy kéo dài hơn hai thập kỷ giữa hai doanh nghiệp hàng đầu của hai nước, mở ra không gian tăng trưởng mới về công nghệ, hóa chất và chuyển dịch năng lượng bền vững.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc Petrovietnam, ông Nguyễn Văn Mậu – Thành viên Hội đồng Thành viên Petrovietnam và đại diện Ban Lãnh đạo Topsoe A/S.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch diễn ra vào ngày 20/10/2026 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại diện PVFCCo – Phú Mỹ và Topsoe A/S đã trao đổi văn bản Thỏa thuận Hợp tác, với sự chứng kiến của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Đan Mạch.

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Đại diện PVFCCo-Phú Mỹ và Topsoe ký kết Thỏa thuận Hợp tác

Nền tảng hợp tác bền chặt qua hai thập kỷ vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Mối quan hệ hợp tác giữa PVFCCo – Phú Mỹ và Topsoe khởi nguồn từ những ngày đầu xây dựng Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Haldor Topsoe là nhà cung cấp bản quyền công nghệ sản xuất Amoniac (NH3) cho nhà máy – giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế biến khí và hóa chất dầu khí.

Suốt hơn 20 năm qua, hai bên đã thiết lập cơ chế phối hợp kỹ thuật chặt chẽ, từ quá trình chạy thử, vận hành thường nhật cho đến các kỳ bảo dưỡng tổng thể (turnaround). Đội ngũ chuyên gia quốc tế của Topsoe và các kỹ sư PVFCCo – Phú Mỹ đã liên tục tối ưu hóa hoạt động của hệ thống, nâng độ ổn định và hiệu suất thiết bị lên mức cao nhất.

Nhờ nền tảng công nghệ ưu việt cùng kỷ luật vận hành chuẩn mực, Nhà máy Đạm Phú Mỹ duy trì hoạt động an toàn, ổn định, thường xuyên đạt và vượt công suất thiết kế. Nhà máy đã xác lập kỷ lục vận hành liên tục 678 ngày của xưởng Amoniac và 3 lần được chính Topsoe cấp Chứng nhận Vận hành Xuất sắc, đóng góp quan trọng vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của PVFCCo – Phú Mỹ và an ninh lương thực quốc gia, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn, phức tạp như thời kỳ bùng phát dịch Covid – 19, hay như trong thời gian bùng nổ các cuộc xung đột quốc tế.

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Đại diện PVFCCo-Phú Mỹ và Topsoe trao đổi văn bản Thỏa thuận Hợp tác tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch

Nâng cấp hợp tác lên tầm cao mới: Tạo xung lực tăng trưởng xanh

Kế thừa kết quả tốt đẹp đã đạt được, Thỏa thuận Hợp tác vừa ký kết xác lập khung quan hệ đối tác sâu rộng hơn giữa PVFCCo và Topsoe trong giai đoạn phát triển mới. Hai bên thống nhất phối hợp nghiên cứu, đánh giá và tìm kiếm cơ hội triển khai các dự án tiềm năng tại Việt Nam dựa trên thế mạnh cốt lõi của mỗi bên:

  • Tối ưu hóa và nâng cao chuỗi giá trị hóa chất: Ứng dụng các công nghệ xử lý khí tiên tiến, thu hồi năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm phát thải.
  • Chuyển dịch năng lượng và công nghệ carbon thấp: Đánh giá các giải pháp sản xuất amoniac phát thải thấp” (low-carbon ammonia), hydro xanh và các dẫn xuất năng lượng mới phù hợp với xu thế toàn cầu.
  • Đồng hành kỹ thuật toàn diện: Tiếp tục trao đổi chuyên môn, tối ưu hóa công nghệ vận hành và nâng cao năng lực kỹ thuật công nghệ cao cho đội ngũ nhân sự.

Việc hai bên chủ động mở rộng hợp tác không chỉ gia tăng hiệu quả cho các cơ sở sản xuất hiện hữu, mà còn đặt nền móng vững chắc cho chiến lược đa dạng hóa sản phẩm hóa chất và chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh của PVFCCo – Phú Mỹ.

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Nhà máy Đạm Phú Mỹ sử dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới của Topsoe

Khẳng định tầm nhìn hội nhập và phát triển bền vững

Đại diện PVFCCo cho biết, Thỏa thuận Hợp tác với Topsoe là bước đi nhất quán trong chiến lược phát triển dài hạn của Tổng công ty. Với nền tảng sản xuất vững vàng đã được tôi luyện qua 20 năm, việc mở rộng hợp tác quốc tế sẽ tạo ra xung lực mới, đưa Phú Mỹ từng bước chuyển dịch từ nhà sản xuất phân bón truyền thống thành doanh nghiệp hóa chất hiện đại, chủ động kiến tạo giá trị xanh và bền vững cho tương lai.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế cũng là biện pháp hữu hiệu để PVFCCo – Phú Mỹ từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi và mạng lưới giá trị quốc tế. Trong phạm vi Tập đoàn, Petrovietnam luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thành viên chủ động mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác nắm giữ công nghệ hàng đầu thế giới, nhằm đón đầu xu thế chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn.

#PVFCCo #Topsoe #hợp tác #năng lượng #công nghệ #phân bón #bền vững

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