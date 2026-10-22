Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Trà Xanh Phú Quý – Chắt lọc hương vị từ vùng chè Thái Nguyên

P.V

Giữa thị trường trà Việt phong phú nhưng cũng đầy biến động, Công ty TNHH Trà Xanh Phú Quý đang khẳng định lối đi riêng bằng việc kiên trì theo đuổi giá trị truyền thống, minh bạch hóa quy trình sản xuất để mang đến những búp trà sạch, chuẩn vị từ vùng đất chè nổi tiếng Thái Nguyên.

Về Trà Xanh Phú Quý

Công Ty TNHH Trà Xanh Phú Quý (gọi tắt Trà Xanh Phú Quý) là đơn vị uy tín, kinh doanh các sản phẩm trà Thái Nguyên Tân Cương, phân phối toàn quốc, có cơ sở tại xóm Phú Quý, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên. Gắn bó với vùng chè địa phương, thương hiệu kết nối trực tiếp với các hộ làm chè và cơ sở sản xuất để lựa chọn nguồn trà phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Cửa Hàng Trà Xanh Phú Quý
Cửa Hàng Trà Xanh Phú Quý

Các sản phẩm chè Thái Nguyên tại đại lý gồm Trà Búp, Trà Trung Du, Trà Móc Câu, Trà Nõn Tôm và Trà Đinh, đáp ứng nhu cầu thưởng thức hằng ngày, tiếp khách hoặc làm quà biếu. Từng mẻ trà được kiểm tra và pha thử để đánh giá hương thơm, màu nước, vị chát và hậu vị trước khi phân loại, chế biến và đóng gói.

Chắt lọc hương vị từ những vùng chè Thái Nguyên

Trà Xanh Phú Quý tìm kiếm và lựa chọn nguồn trà như thế nào?

Để tìm được nguồn nguyên liệu phù hợp cho từng dòng sản phẩm, Trà Xanh Phú Quý luôn làm việc trực tiếp với các hộ làm chè tại Thái Nguyên để tìm hiểu kỹ từ vùng trồng, thời điểm hái, đến phương pháp chế biến và bảo quản.

Trước khi đóng gói, mỗi mẻ chè đều được Nghệ nhân Tô Văn Phú cùng đội ngũ chuyên gia trực tiếp thẩm định khắt khe qua hai bước: quan sát ngoại hình chè khô (hình dáng cánh, màu sắc, độ đồng đều) và pha thử để cảm nhận trọn vẹn hương thơm, màu nước, vị chát cùng hậu vị.

Hình ảnh ông Tô Văn Phú trao đổi tuyển chọn trà cùng với bà con đang thu hái chè
Hình ảnh ông Tô Văn Phú trao đổi tuyển chọn trà cùng với bà con đang thu hái chè

Quy trình kiểm tra này được áp dụng nghiêm ngặt cho từng đợt hàng độc lập, không mặc định các lô sản xuất sẽ giống nhau. Nhờ vậy, Trà Xanh Phú Quý luôn duy trì được chất lượng ổn định và đưa ra những tư vấn sát nhất với gu thưởng trà của khách hàng.

Sự khác biệt tại Trà Xanh Phú Quý

Sự khác biệt làm nên giá trị của Trà Xanh Phú Quý nằm ở tư duy phân loại và quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Các tiêu chí thu hái khắt khe:

  • Trà Đinh Thái Nguyên: Dòng trà thượng hạng nhất, chỉ thu hái duy nhất 1 búp non (tôm) vừa hé mở vào sáng sớm, đòi hỏi kỹ thuật sao tay điêu luyện để giữ cánh trà nhỏ như chiếc đinh, nhọn sắc.
  • Trà Nõn Tôm Thái Nguyên: Được tuyển chọn theo tỷ lệ "1 tôm 1 lá non" ngay bên dưới, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa vị chát dịu và hậu ngọt ngậy sâu.
  • Trà Móc Câu Thái Nguyên: Thu hái theo tiêu chuẩn "1 tôm 2 lá non", cánh trà sau khi sao cong vút như lưỡi câu, mang hương cốm non mộc mạc đặc trưng.
  • Trà Búp Thái Nguyên: Dòng trà truyền thống mộc mạc, thu hái theo tiêu chuẩn 1 tôm 2 - 3 lá non.

Theo ông Tô Văn Phú – người đã dành hơn 10 năm cuộc đời để gắn bó với từng gốc chè Thái Nguyên chia sẻ: “Ở Trà Xanh Phú Quý, cái làm nên sự khác biệt chính là việc chúng tôi cực kỳ kỹ tính trong khâu phân loại và tuân thủ các nguyên tắc làm chè. Trà không thể làm theo kiểu cào bằng. Dù là dòng Trà Búp bình dân hay Trà Đinh cao cấp, mọi thứ đều phải chuẩn chỉ ngay từ lúc hái trên đồi. Khi mang chè về xưởng, công đoạn chế biến giống như một bài kiểm tra sự kiên nhẫn của người thợ. Vò chè phải dùng lực vừa vặn để cánh không bị nát, rồi phải canh ngọn lửa liên tục suốt nhiều tiếng đồng hồ. Thợ làm chè phải dùng chính đôi bàn tay trần của mình để cảm nhận nhiệt độ trên chảo sao cho đánh thức được mùi hương cốm non tự nhiên nhất. Có như vậy, khi pha ra, nước trà mới giữ được sắc xanh vàng trong và cái hậu ngọt sâu đặc trưng của đất Thái Nguyên.”

Liên hệ Trà Xanh Phú Quý

  • Địa chỉ: Số 61 Xóm Phú Quý, Xã Vô Tranh, Tỉnh Thái Nguyên
  • Email: traxanhphuquy@gmail.com
  • Hotline: 0355647999
  • MST: 4601673776
  • Website: traxanhphuquy.vn
#Trà Xanh Phú Quý #Thái Nguyên #trà truyền thống #chè sạch #hương vị trà #quy trình sản xuất #chất lượng trà

Cùng chuyên mục

Chi tiết lịch trình Sóng Festival 2026

Chi tiết lịch trình Sóng Festival 2026

TPO - Mời bạn đọc theo dõi Lịch trình Sóng Festival 2026, diễn ra trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật (24 - 25/10/2026), tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chuyên gia cho rằng cần đánh giá kỹ tác động của giá điện theo giờ đối với từng nhóm khách hàng, đặc biệt là hộ thu nhập thấp, khó thay đổi thời gian sử dụng điện

Đề xuất áp giá điện sinh hoạt theo giờ: Đánh giá kỹ tác động

TP - Đề xuất áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ chưa làm rõ đối tượng chịu tác động, lộ trình triển khai và mức thay đổi hóa đơn. Chuyên gia cảnh báo, nếu áp dụng đại trà, những gia đình khó thay đổi thời gian sử dụng điện, nhất là hộ thu nhập thấp, có nguy cơ phải gánh thêm chi phí.

Động thái trái ngược của gia đình Chủ tịch Novaland

Động thái trái ngược của gia đình Chủ tịch Novaland

TPO - Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa thông báo Công ty CP Diamond Properties - tổ chức có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland - đăng ký mua vào 7 triệu cổ phiếu NVL. Mục đích giao dịch nhằm tái cân đối danh mục đầu tư của doanh nghiệp.

Chứng khoán mất điểm ngay tuần đầu nâng hạng: Nhà đầu tư nên hành động ra sao?

Chứng khoán sau nâng hạng: IPO tăng tốc, giao dịch xuyên trưa có khả thi?

TPO - Sau dấu mốc nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước yêu cầu cải thiện hạ tầng giao dịch, bổ sung hàng hóa chất lượng và thúc đẩy IPO. Mục tiêu huy động 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung, dài hạn trong giai đoạn 2026-2030 đã tạo áp lực phải đổi mới để thị trường trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả hơn cho nền kinh tế.

Xử lý nghiêm ngân hàng không giảm lãi suất

Xử lý nghiêm ngân hàng không giảm lãi suất

TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm tối thiểu 0,5%/năm đối với lãi suất tiền gửi bình quân của các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm. Ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo có thể bị xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Bảo đảm dự trữ và cung ứng đầy đủ xăng dầu từ nay đến cuối năm.

Thủ tướng: Chấm dứt mua bán xăng dầu lòng vòng

TPO - Thủ tướng yêu cầu cắt giảm tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng nhằm giảm chi phí lưu thông, nâng cao hiệu quả thị trường và bảo đảm nguồn cung.

Trái phiếu 'nóng' giữa lúc lãi suất ngân hàng ì ạch 'hạ nhiệt'

Trái phiếu 'nóng' giữa lúc lãi suất ngân hàng ì ạch 'hạ nhiệt'

TPO - Trong khi nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường trái phiếu lại xuất hiện những đợt phát hành với lãi suất lên tới 10,5%/năm. Diễn biến này đặt ra câu hỏi về áp lực cân đối nguồn vốn và nguy cơ chi phí vốn cao dịch chuyển giữa các kênh huy động, ảnh hưởng đến khả năng giảm lãi suất cho vay thực chất.

Bắc Ninh xúc tiến tiêu thụ trái cây chủ lực

Bắc Ninh xúc tiến tiêu thụ trái cây chủ lực

Với sản lượng cam, bưởi, táo, ổi ước đạt hơn 118.500 tấn trong năm 2026, thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp, hệ thống phân phối và các hợp tác xã nhằm thúc đẩy tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc sản địa phương.

HEINEKEN Việt Nam: Phát triển bền vững tạo động lực cho tăng trưởng chất lượng cao

HEINEKEN Việt Nam: Phát triển bền vững tạo động lực cho tăng trưởng chất lượng cao

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2026, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam, đã nhấn mạnh hành trình phát triển 35 năm của doanh nghiệp là hành trình phát triển cùng Việt Nam, và chia sẻ góc nhìn về việc làm thế nào để tăng trưởng kinh tế có thể song hành cùng phát triển bền vững, qua đó đóng góp cho những mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Không gian Sóng Festival 2026 dần hé lộ

Không gian Sóng Festival 2026 dần hé lộ

TPO - Trước thềm khai mạc ngày 24/10, diện mạo Sóng Festival 2026 dần hé lộ. Công tác thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) đang được triển khai gấp rút, từ lắp đặt sân khấu, dựng gian hàng đến hoàn thiện các khu vực trải nghiệm, hứa hẹn mang đến không gian kết nối công nghệ, thanh toán số, mua sắm và âm nhạc ấn tượng giữa lòng Thủ đô.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe