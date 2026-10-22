Trà Xanh Phú Quý – Chắt lọc hương vị từ vùng chè Thái Nguyên

Giữa thị trường trà Việt phong phú nhưng cũng đầy biến động, Công ty TNHH Trà Xanh Phú Quý đang khẳng định lối đi riêng bằng việc kiên trì theo đuổi giá trị truyền thống, minh bạch hóa quy trình sản xuất để mang đến những búp trà sạch, chuẩn vị từ vùng đất chè nổi tiếng Thái Nguyên.

Về Trà Xanh Phú Quý

Công Ty TNHH Trà Xanh Phú Quý (gọi tắt Trà Xanh Phú Quý) là đơn vị uy tín, kinh doanh các sản phẩm trà Thái Nguyên Tân Cương, phân phối toàn quốc, có cơ sở tại xóm Phú Quý, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên. Gắn bó với vùng chè địa phương, thương hiệu kết nối trực tiếp với các hộ làm chè và cơ sở sản xuất để lựa chọn nguồn trà phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Cửa Hàng Trà Xanh Phú Quý

Các sản phẩm chè Thái Nguyên tại đại lý gồm Trà Búp, Trà Trung Du, Trà Móc Câu, Trà Nõn Tôm và Trà Đinh, đáp ứng nhu cầu thưởng thức hằng ngày, tiếp khách hoặc làm quà biếu. Từng mẻ trà được kiểm tra và pha thử để đánh giá hương thơm, màu nước, vị chát và hậu vị trước khi phân loại, chế biến và đóng gói.

Chắt lọc hương vị từ những vùng chè Thái Nguyên

Trà Xanh Phú Quý tìm kiếm và lựa chọn nguồn trà như thế nào?

Để tìm được nguồn nguyên liệu phù hợp cho từng dòng sản phẩm, Trà Xanh Phú Quý luôn làm việc trực tiếp với các hộ làm chè tại Thái Nguyên để tìm hiểu kỹ từ vùng trồng, thời điểm hái, đến phương pháp chế biến và bảo quản.

Trước khi đóng gói, mỗi mẻ chè đều được Nghệ nhân Tô Văn Phú cùng đội ngũ chuyên gia trực tiếp thẩm định khắt khe qua hai bước: quan sát ngoại hình chè khô (hình dáng cánh, màu sắc, độ đồng đều) và pha thử để cảm nhận trọn vẹn hương thơm, màu nước, vị chát cùng hậu vị.

Hình ảnh ông Tô Văn Phú trao đổi tuyển chọn trà cùng với bà con đang thu hái chè

Quy trình kiểm tra này được áp dụng nghiêm ngặt cho từng đợt hàng độc lập, không mặc định các lô sản xuất sẽ giống nhau. Nhờ vậy, Trà Xanh Phú Quý luôn duy trì được chất lượng ổn định và đưa ra những tư vấn sát nhất với gu thưởng trà của khách hàng.

Sự khác biệt tại Trà Xanh Phú Quý

Sự khác biệt làm nên giá trị của Trà Xanh Phú Quý nằm ở tư duy phân loại và quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Các tiêu chí thu hái khắt khe:

Trà Đinh Thái Nguyên: Dòng trà thượng hạng nhất, chỉ thu hái duy nhất 1 búp non (tôm) vừa hé mở vào sáng sớm, đòi hỏi kỹ thuật sao tay điêu luyện để giữ cánh trà nhỏ như chiếc đinh, nhọn sắc.

Dòng trà thượng hạng nhất, chỉ thu hái duy nhất 1 búp non (tôm) vừa hé mở vào sáng sớm, đòi hỏi kỹ thuật sao tay điêu luyện để giữ cánh trà nhỏ như chiếc đinh, nhọn sắc. Trà Nõn Tôm Thái Nguyên: Được tuyển chọn theo tỷ lệ "1 tôm 1 lá non" ngay bên dưới, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa vị chát dịu và hậu ngọt ngậy sâu.

Được tuyển chọn theo tỷ lệ "1 tôm 1 lá non" ngay bên dưới, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa vị chát dịu và hậu ngọt ngậy sâu. Trà Móc Câu Thái Nguyên: Thu hái theo tiêu chuẩn "1 tôm 2 lá non", cánh trà sau khi sao cong vút như lưỡi câu, mang hương cốm non mộc mạc đặc trưng.

Thu hái theo tiêu chuẩn "1 tôm 2 lá non", cánh trà sau khi sao cong vút như lưỡi câu, mang hương cốm non mộc mạc đặc trưng. Trà Búp Thái Nguyên: Dòng trà truyền thống mộc mạc, thu hái theo tiêu chuẩn 1 tôm 2 - 3 lá non.

Theo ông Tô Văn Phú – người đã dành hơn 10 năm cuộc đời để gắn bó với từng gốc chè Thái Nguyên chia sẻ: “Ở Trà Xanh Phú Quý, cái làm nên sự khác biệt chính là việc chúng tôi cực kỳ kỹ tính trong khâu phân loại và tuân thủ các nguyên tắc làm chè. Trà không thể làm theo kiểu cào bằng. Dù là dòng Trà Búp bình dân hay Trà Đinh cao cấp, mọi thứ đều phải chuẩn chỉ ngay từ lúc hái trên đồi. Khi mang chè về xưởng, công đoạn chế biến giống như một bài kiểm tra sự kiên nhẫn của người thợ. Vò chè phải dùng lực vừa vặn để cánh không bị nát, rồi phải canh ngọn lửa liên tục suốt nhiều tiếng đồng hồ. Thợ làm chè phải dùng chính đôi bàn tay trần của mình để cảm nhận nhiệt độ trên chảo sao cho đánh thức được mùi hương cốm non tự nhiên nhất. Có như vậy, khi pha ra, nước trà mới giữ được sắc xanh vàng trong và cái hậu ngọt sâu đặc trưng của đất Thái Nguyên.”

Liên hệ Trà Xanh Phú Quý