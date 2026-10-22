Sau khách hàng doanh nghiệp, Sacombank tiếp tục hạ lãi suất cho vay khách hàng cá nhân thấp nhất từ 1,5% đến 2%

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, SACOMBANK triển khai thêm gói tín dụng ưu đãi với tổng quy mô 20.000 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ nhóm khách hàng cá nhân với mức giảm lãi suất từ 1,5% đến 2%/năm.

Trước đó, từ ngày 20/10/2026, SACOMBANK đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và triển khai chương trình tín dụng 40.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp, giảm 2%/năm lãi suất cho vay.

Theo kế hoạch, SACOMBANK dành 10.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân vay phục vụ sản xuất kinh doanh, bao gồm hộ kinh doanh, với mức giảm lãi suất từ 1,5%/năm so với khung lãi suất cho vay hiện hành. Nguồn vốn ưu đãi đáp ứng các nhu cầu như bổ sung vốn lưu động, nhập hàng hóa, nguyên vật liệu và mở rộng hoạt động kinh doanh, qua đó giúp khách hàng giảm chi phí vốn và chủ động nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh các khoản vay mới, SACOMBANK dành thêm 10.000 tỷ đồng để giảm lãi suất cho khách hàng hiện hữu đủ điều kiện. Tùy theo nhóm khách hàng và khoản vay, mức lãi suất có thể giảm từ 1,5% đến 2%/năm, qua đó trực tiếp giảm áp lực chi phí tài chính và tạo điều kiện để khách hàng tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động.

Việc liên tiếp giảm lãi suất huy động, triển khai các gói tín dụng ưu đãi và giảm lãi suất cho dư nợ hiện hữu thể hiện nỗ lực của SACOMBANK trong việc bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và NHNN, đưa nguồn vốn với chi phí hợp lý vào nền kinh tế. Qua đó, Ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế.