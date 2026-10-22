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Kinh tế

Chủ tịch EVN kiểm tra tiến độ dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối

P.V

Ngày 21/10, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Đặng Hoàng An đã kiểm tra tình hình triển khai dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối. Công trình đang được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, phấn đấu hoàn thành đóng điện theo chỉ đạo của tập đoàn.

Tham gia đoàn công tác có ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng, lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB).

Dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối được xây dựng trên địa bàn phường Cảnh Thụy, TP. Bắc Ninh. Dự án gồm phần trạm biến áp với quy mô lắp đặt 2 máy biến áp 220kV, công suất mỗi máy 250MVA; phần đường dây 220kV hai mạch, chiều dài khoảng 0,11 km, đấu nối vào đường dây 220kV Phả Lại – Quang Châu hiện hữu, cùng đường dây 35kV một mạch, chiều dài khoảng 1 km, cấp điện tự dùng cho trạm.

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Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An trao đổi với các đơn vị liên quan về mục tiêu đóng điện dự án trong tháng 11/2026

Đến nay, mặt bằng trạm biến áp và đường dây 220 kV đấu nối đã được bàn giao. EVNNPT đang tập trung huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh thiết kế bản vẽ thi công, triển khai thi công đồng bộ các hạng mục xây dựng, đồng thời bảo đảm cung ứng kịp thời vật tư, thiết bị theo tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành, đóng điện công trình theo kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của EVNNPT, các hạng mục san nền, nhà điều khiển, nhà trạm bơm, móng trụ và kết cấu thép xà, cột trong trạm, tường rào đã cơ bản hoàn thành.

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Giám đốc NPMB Nguyễn Khắc Nhân báo cáo Chủ tịch HĐTV EVN và đoàn công tác về tiến độ triển khai dự án

Đối với hệ thống thoát nước ngầm, khối lượng thực hiện đạt thấp và đang tiếp tục thi công. Mương cáp chính ngoài trời đã hoàn thành 80%. Các mương cáp nhánh dự kiến thi công từ ngày 22/10 và hoàn thành ngày 30/10/2026.

Tại phần móng trụ thiết bị phục vụ đóng điện, phía 220kV đã hoàn thành 99/183 móng, đủ điều kiện lắp dựng trụ thiết bị. Phía 110kV đã hoàn thành đổ đế 89/105 móng. Các hạng mục còn lại đang tiếp tục được triển khai, dự kiến hoàn thành toàn bộ móng trụ thiết bị vào ngày 24/10/2026.

Theo kế hoạch, thiết bị nhất thứ phía 220kV và thiết bị nhất thứ phía 110kV và máy biến áp 220kV-250MVA lần lượt được chuyển đến công trường từ ngày 23/10 và 27/10/2026 để tổ chức lắp đặt.

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Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An và đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối

EVNNPT cho biết, thời gian còn lại để hoàn thành dự án rất ngắn. Tổng công ty đã chỉ đạo NPMB và nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, tổ chức thi công 3 ca. Hiện trên công trường có 60 công nhân, được bố trí cho các hạng mục sân 220kV, sân 110kV, gia công thép, ghép cốp pha và các công việc khác.

Khó khăn hiện nay là nguồn nhân lực thi công xây dựng trong khu vực còn thiếu hụt do nhiều dự án lớn cùng triển khai trên địa bàn. EVNNPT đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ, huy động nhân lực bổ sung cho công trường để tăng tốc trong giai đoạn lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh.

Tại công trường, Chủ tịch HĐTV EVN - Đặng Hoàng An ghi nhận những nỗ lực của EVNNPT, NPMB cùng các đơn vị tham gia dự án đã tăng tốc thi công, huy động nhân lực, phương tiện máy móc để hoàn thành được khối lượng lớn công việc.

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Dự án hiện nay đang huy động nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công

Nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho TP. Bắc Ninh – địa phương có mức tăng trưởng điện lớn phục vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu EVNNPT, NPMB và các nhà thầu tập trung cao độ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Các đơn vị cần rà soát cụ thể tiến độ từng hạng mục, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, huy động bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư, tổ chức thi công hợp lý, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trên công trường nhằm bảo đảm tiến độ chung.

Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nhất là về nhân lực thi công xây dựng; chủ động bố trí, điều phối nguồn lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, bám sát tiến độ từng ngày. Những công việc còn tồn đọng phải được tập trung xử lý, không để ảnh hưởng đến các hạng mục tiếp theo và kế hoạch lắp đặt, thí nghiệm thiết bị, nghiệm thu, đóng điện.

Chủ tịch HĐTV EVN - Đặng Hoàng An nhấn mạnh yêu cầu đề cao trách nhiệm của các đơn vị, nhà thầu và lực lượng tham gia dự án; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, đồng thời phải bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động. Các đơn vị cần nỗ lực cao nhất, quyết tâm hoàn thành và đóng điện công trình trong tháng 11/2026 theo kế hoạch đề ra.

#EVN #Yên Dũng #trạm biến áp #đường dây #đóng điện #Bắc Ninh

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