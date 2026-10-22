Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

TPBank giành giải nhất AI Hackathon 2026 với giải pháp Trợ lý AI xử lý hồ sơ tín dụng doanh nghiệp

P.V

Vượt qua 14 đội thi đến từ các tổ chức tài chính, đội TPB Trailblazers thuộc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã xuất sắc bước lên vị trí cao nhất tại Cuộc thi AI Hackathon 2026 với giải pháp “Trợ lý AI xử lý hồ sơ tín dụng doanh nghiệp”

dn1-4185.jpg

Diễn ra trong khuôn khổ Hội thảo Smart Banking 2026 (do Cục Công nghệ thông tin – Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn IEC phối hợp tổ chức), AI Hackathon 2026 là đấu trường công nghệ uy tín nhằm tìm kiếm các ứng dụng AI vượt trội trên nền tảng Agent hiện đại.

Hành trình tiến tới ngôi vị cao nhất của TPB Trailblazers là một câu chuyện ấn tượng về bản lĩnh thực chiến. Được thành lập từ việc quy tụ các nhân sự phù hợp giữa các phòng ban, đội thi chỉ có vài ngày chuẩn bị và bắt đầu phát triển sản phẩm trong 1 tuần trước ngày thi chính thức. Áp lực thời gian đẩy lên đỉnh điểm tại Vòng loại khi chỉ còn 30 phút trước giờ nộp bài, toàn đội mới kịp khắc phục sự cố kỹ thuật để hoàn thành lượt kiểm thử duy nhất. Trong khoảnh khắc quyết định đó, giải pháp của TPBank đã tạo nên bước ngoặt lớn khi rút ngắn thời gian xử lý một bộ hồ sơ tín dụng từ 45 phút xuống còn 10 phút, đạt độ chính xác ấn tượng lên tới 91% – tạo đà cho cú bứt phá ngoạn mục lên vị trí Quán quân tại Vòng Chung kết ngày 22/10.

Sức thuyết phục tạo nên chiến thắng của TPBank nằm ở giải pháp "Trợ lý AI xử lý hồ sơ tín dụng doanh nghiệp" dựa trên công nghệ bóc tách dữ liệu thông minh (Agentic Document Extraction) kết hợp kiến trúc Multi-Agent. Bằng việc phân công nhiều Agent AI độc lập phối hợp điều phối, trích rút, đối soát và chuẩn hóa dữ liệu, giải pháp giúp tự động hóa toàn bộ quy trình thẩm định vốn đòi hỏi lượng tài liệu đồ sộ và các bước kiểm tra thủ công phức tạp

Đánh giá về giải pháp này, Hội đồng Giám khảo khẳng định đây là sản phẩm có tính thực chiến rất cao, giải quyết triệt để bài toán khó trong khâu xử lý tài liệu phức tạp của ngành ngân hàng, đồng thời có khả năng ứng dụng thực tế ngay lập tức trên hệ thống dữ liệu hiện có của TPBank

Thành công của TPB Trailblazers tại AI Hackathon 2026 chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần tiên phong, dám nghĩ dám làm và khả năng làm chủ công nghệ tiên tiến của người TPBank. Đây không chỉ là niềm tự hào lớn lao của toàn thể cán bộ nhân viên ngân hàng mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để TPBank tiếp tục bứt phá, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo sâu rộng hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và mang lại những giá trị vượt trội cho khách hàng.

#TPBank #AI Hackathon #trợ lý AI #hồ sơ tín dụng #ngân hàng #công nghệ AI

Cùng chuyên mục

Sóng Festival 2026: Gần 70 gian hàng dần thành hình trên phố đi bộ Trần Nhân Tông

Sóng Festival 2026: Gần 70 gian hàng dần thành hình trên phố đi bộ Trần Nhân Tông

TPO - Cuối tuần này (24-25/10), Sóng Festival 2026 sẽ diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Không gian tại đây đang được gấp rút hoàn thiện, từ gần 70 gian hàng, đến hệ thống màn hình LED và sân khấu, hé lộ diện mạo lễ hội thanh toán số, mua sắm, trải nghiệm và âm nhạc giữa lòng Thủ đô.

Lãi suất hạ, bất động sản có phá thế 'giằng co' để thanh khoản?

Lãi suất hạ, bất động sản có phá thế 'giằng co' để thanh khoản?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản “đóng băng” từ đầu năm, bước sang quý IV, các chủ đầu tư liên tục tung ra chính sách bán hàng cạnh tranh. Thêm vào đó, việc các ngân hàng hạ lãi suất liệu có mở ra cơ hội cho người đầu tư và người mua ở thực dịp cuối năm?

Đến Hải Phòng, đừng bỏ lỡ 4 món ngon “vị đúng đỉnh” đã được Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu kiểm chứng

Đến Hải Phòng, đừng bỏ lỡ 4 món ngon “vị đúng đỉnh” đã được Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu kiểm chứng

Từ bánh đa cua đầy ắp topping, bánh mì cay giòn rụm đến cà phê cốt dừa béo thơm hay bún cá cay, Hải Phòng có cả một danh sách món ngon khiến bạn chỉ muốn xách ba lô lên và đi. Đặc biệt, các món ăn này đã được anh tài Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu trực tiếp khám phá trong series Ăn Đi Đã.

VN-Index bứt phá gần 70 điểm, vì sao tài khoản vẫn âm?

VN-Index bứt phá gần 70 điểm, vì sao tài khoản vẫn âm?

TPO - VN-Index tăng gần 70 điểm sau hai phiên hồi phục, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng hưởng lợi. Đà tăng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhiều mã vẫn giảm giá, khiến tài khoản không kịp hồi phục theo chỉ số.

Doanh nghiệp Hàn Quốc mong chính sách thuế dễ dự báo hơn

Doanh nghiệp Hàn Quốc mong chính sách thuế dễ dự báo hơn

Tính ổn định của chính sách, thời gian chuẩn bị khi quy định mới có hiệu lực và sự thống nhất trong hướng dẫn thực thi là những vấn đề doanh nghiệp Hàn Quốc kiến nghị Việt Nam cải thiện. Bên cạnh ưu đãi thuế, nhà đầu tư mong muốn môi trường kinh doanh minh bạch, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Một bất động sản của bà Trương Mỹ Lan.

Bán đấu giá biệt thự triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

TPO - Ba bất động sản tại khu vực trung tâm TPHCM liên quan bà Trương Mỹ Lan sẽ được đưa ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 330 tỷ đồng, trong đó căn biệt thự trên đường Nguyễn Thị Diệu có giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng.

Smart Banking Summit 2026: Nam A Bank đưa công nghệ trở thành động lực tăng trưởng bền vững

Smart Banking Summit 2026: Nam A Bank đưa công nghệ trở thành động lực tăng trưởng bền vững

Ngày 22/10/2026, trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm Smart Banking Summit 2026 diễn ra tại Hà Nội, Nam A Bank đã để lại dấu ấn trong chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái ngân hàng số. Ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tốc độ đổi mới và khả năng an toàn bảo mật.

Quảng Ngãi tạo đà tăng trưởng, quyết tâm bứt phá những tháng cuối năm

Quảng Ngãi tạo đà tăng trưởng, quyết tâm bứt phá những tháng cuối năm

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 9,16%, vượt kế hoạch đề ra, Quảng Ngãi đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kết quả này không chỉ tạo nền tảng để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 mà còn tiếp thêm động lực hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung trong giai đoạn mới.

Techcombank giảm lãi suất theo đúng chủ trương của Chính phủ và NHNN

Techcombank giảm lãi suất theo đúng chủ trương của Chính phủ và NHNN

Sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Techcombank triển khai giảm lãi suất cho vay, với mức giảm tới 2%/năm. Các chương trình ưu đãi lãi suất tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và người dân, với quy mô 40.000 tỷ đồng, đồng thời ngân hàng cũng giảm lãi suất tiền gửi 0.5% cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng với toàn bộ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Chủ tịch EVN kiểm tra tiến độ dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối

Chủ tịch EVN kiểm tra tiến độ dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối

Ngày 21/10, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Đặng Hoàng An đã kiểm tra tình hình triển khai dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối. Công trình đang được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, phấn đấu hoàn thành đóng điện theo chỉ đạo của tập đoàn.

PVOIL tiếp tục giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu đến ngày 29/10

PVOIL tiếp tục giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu đến ngày 29/10

Chương trình “PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình” đến 15h00 ngày 29/10/2026, duy trì mức giảm 350 đồng/lít nhằm chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp áp dụng đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, bao gồm xăng E5 RON92-II, xăng E10 RON95-III, dầu DO 0,05S-II và dầu DO 0,001S-V tại 1.100 cửa hàng trực thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) trên toàn quốc, từ 15h00 ngày 22/10 đến 15h00 ngày 29/10/2026.

PVFCCo - Phú Mỹ và Topsoe mở rộng hợp tác sau hơn 2 thập kỷ đồng hành

PVFCCo - Phú Mỹ và Topsoe mở rộng hợp tác sau hơn 2 thập kỷ đồng hành

Ngày 19/10, tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) và Tập đoàn Topsoe A/S (Đan Mạch) đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe