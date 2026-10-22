Sóng Festival 2026: Gần 70 gian hàng dần thành hình trên phố đi bộ Trần Nhân Tông

TPO - Cuối tuần này (24-25/10), Sóng Festival 2026 sẽ diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Không gian tại đây đang được gấp rút hoàn thiện, từ gần 70 gian hàng, đến hệ thống màn hình LED và sân khấu, hé lộ diện mạo lễ hội thanh toán số, mua sắm, trải nghiệm và âm nhạc giữa lòng Thủ đô.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản “đóng băng” từ đầu năm, bước sang quý IV, các chủ đầu tư liên tục tung ra chính sách bán hàng cạnh tranh. Thêm vào đó, việc các ngân hàng hạ lãi suất liệu có mở ra cơ hội cho người đầu tư và người mua ở thực dịp cuối năm?
Từ bánh đa cua đầy ắp topping, bánh mì cay giòn rụm đến cà phê cốt dừa béo thơm hay bún cá cay, Hải Phòng có cả một danh sách món ngon khiến bạn chỉ muốn xách ba lô lên và đi. Đặc biệt, các món ăn này đã được anh tài Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu trực tiếp khám phá trong series Ăn Đi Đã.
TPO - VN-Index tăng gần 70 điểm sau hai phiên hồi phục, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng hưởng lợi. Đà tăng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhiều mã vẫn giảm giá, khiến tài khoản không kịp hồi phục theo chỉ số.
TPO - Quốc hội dành cả ngày 22/10 thảo luận về các dự án sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện đồng bộ ba luật được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn cung, tăng tính minh bạch và kiểm soát đầu cơ...
Tính ổn định của chính sách, thời gian chuẩn bị khi quy định mới có hiệu lực và sự thống nhất trong hướng dẫn thực thi là những vấn đề doanh nghiệp Hàn Quốc kiến nghị Việt Nam cải thiện. Bên cạnh ưu đãi thuế, nhà đầu tư mong muốn môi trường kinh doanh minh bạch, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
TPO - Ba bất động sản tại khu vực trung tâm TPHCM liên quan bà Trương Mỹ Lan sẽ được đưa ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 330 tỷ đồng, trong đó căn biệt thự trên đường Nguyễn Thị Diệu có giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng.
Ngày 22/10/2026, trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm Smart Banking Summit 2026 diễn ra tại Hà Nội, Nam A Bank đã để lại dấu ấn trong chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái ngân hàng số. Ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tốc độ đổi mới và khả năng an toàn bảo mật.
Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 9,16%, vượt kế hoạch đề ra, Quảng Ngãi đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kết quả này không chỉ tạo nền tảng để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 mà còn tiếp thêm động lực hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung trong giai đoạn mới.
Sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Techcombank triển khai giảm lãi suất cho vay, với mức giảm tới 2%/năm. Các chương trình ưu đãi lãi suất tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và người dân, với quy mô 40.000 tỷ đồng, đồng thời ngân hàng cũng giảm lãi suất tiền gửi 0.5% cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng với toàn bộ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
TPO - Từ 15h ngày 22/10, xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm 1.816 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel và dầu mazut lại tăng.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục được Tạp chí tài chính quốc tế Global Finance trao giải “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam 2026” tại lễ trao giải World’s Best Banks Awards diễn ra bên lề Hội nghị Thường niên IMF/World Bank tại khách sạn Dusit Thani Bangkok, Thái Lan.
Ngày 21/10, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Đặng Hoàng An đã kiểm tra tình hình triển khai dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối. Công trình đang được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, phấn đấu hoàn thành đóng điện theo chỉ đạo của tập đoàn.
Chương trình “PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình” đến 15h00 ngày 29/10/2026, duy trì mức giảm 350 đồng/lít nhằm chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp áp dụng đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, bao gồm xăng E5 RON92-II, xăng E10 RON95-III, dầu DO 0,05S-II và dầu DO 0,001S-V tại 1.100 cửa hàng trực thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) trên toàn quốc, từ 15h00 ngày 22/10 đến 15h00 ngày 29/10/2026.
Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, SACOMBANK triển khai thêm gói tín dụng ưu đãi với tổng quy mô 20.000 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ nhóm khách hàng cá nhân với mức giảm lãi suất từ 1,5% đến 2%/năm.
Ngày 19/10, tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) và Tập đoàn Topsoe A/S (Đan Mạch) đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác.
Trong nửa đầu tháng 10/2026, các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đưa ra 58 thông báo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật. Nhiều quy định và dự thảo mới liên quan đến các nhóm hàng nông sản, thực phẩm, cây trồng mà doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý.