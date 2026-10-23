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Kinh tế

Chuyện tài xế SPX Express: 'Tôi trao đi cả niềm vui và sự an tâm qua từng kiện hàng'

P.V

Đằng sau mỗi đơn hàng được giao tận tay người nhận là sự bền bỉ, khéo léo và tinh thần trách nhiệm của những tài xế SPX Express trên mỗi chặng đường.

Các tài xế SPX bắt đầu ngày làm việc từ sáng sớm, cẩn thận sắp xếp hàng hóa và lên kế hoạch cho từng điểm giao. Trên những cung đường nối tiếp nhau, họ chủ động điều chỉnh lộ trình, linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh để công việc diễn ra suôn sẻ. Sự chỉn chu trong khâu chuẩn bị, tinh thần cầu tiến, tính kiên trì và trách nhiệm trong công việc đã giúp nhiều kiện hàng được giao đến tay người nhận an toàn và đúng hẹn.

Khởi đầu với tinh thần học hỏi

Gia nhập SPX từ năm 2025, chị Nguyễn Thị Hà hiện làm việc tại bưu cục (hub) Hà Đông, Hà Nội. Với chị, công việc giao hàng không chỉ đơn thuần là lấy hàng rồi mang đi, mà còn đòi hỏi sự cẩn thận trong từng khâu kiểm tra, phân loại để đảm bảo đơn hàng đến tay người nhận đúng hẹn.

“Thời gian đầu, tôi cũng phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp, nhất là khi có việc phát sinh cần xử lý ra sao để không ảnh hưởng đến lộ trình. Mục tiêu là đơn nào cũng cần hoàn thành an toàn, đúng thời gian hẹn. Khách hài lòng với dịch vụ thì bản thân tôi cũng thấy vui”, chị Hà chia sẻ.

Một trong những kỷ niệm khiến chị nhớ mãi là lần giao đúng hẹn món đồ mà khách đang cần gấp trong ngày. Lời cảm ơn của người nhận giúp chị nhận ra ý nghĩa của việc giao hàng đúng hẹn và đảm bảo chất lượng dịch vụ, đồng thời tiếp thêm động lực để nỗ lực mỗi ngày.

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Nữ tài xế luôn lên kế hoạch rõ ràng cho mỗi chuyến giao để đơn hàng đến tay khách đúng hẹn.

Giờ đây, khi đã thạo việc, chị nhiệt tình hướng dẫn đồng nghiệp mới cách kiểm tra thông tin, phân loại từng đơn hàng, bí quyết giao tiếp với khách hàng. Đó cũng là cách để chị truyền lại sự tận tình mà mình từng nhận được thuở mới chập chững vào nghề.

Bền bỉ trên từng tuyến đường

Quanh bưu cục Thạch Hà ở Hà Tĩnh, nhiều vị khách quen mặt và tin tưởng nữ shipper Nguyễn Thị Thúy (39 tuổi). Theo nghề từ tháng 7/2022, chị Thúy thuộc nằm lòng từng cung đường và hình thành cách tổ chức công việc khoa học để giao hàng thuận tiện hơn. Chị chia lịch thành hai chuyến, buổi sáng chạy tuyến xa, buổi chiều hoàn thành nốt tuyến gần.

Bí quyết của chị còn nằm ở cách sắp xếp hàng hóa. “Tôi để đơn nhỏ vào giữa sọt, đơn to xếp bao quanh bên ngoài để giữ chắc. Xếp như vậy, tôi có thể định vị nhanh kiện cần giao, hạn chế tối đa việc rơi rớt, thất lạc gói nhỏ dọc đường”, chị Thúy giải thích. Kinh nghiệm này cũng được chị chia sẻ với đồng nghiệp mới, từ cách đóng sọt an toàn đến việc nắm tuyến đường và thói quen nhận hàng của khách.

Bên cạnh sự chỉn chu trong công việc, chị luôn chú trọng thái độ phục vụ. “Gặp khách, tôi luôn giữ sự hòa đồng, vui vẻ. Tôi hy vọng khi nhắc đến SPX, khách sẽ nhớ ngay đến các shipper thân thiện, nhiệt tình, luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình”, chị bày tỏ.

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Chị Thúy luôn giữ sự hòa đồng, vui vẻ để khách hàng nhớ đến hình ảnh những shipper SPX thân thiện, nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ.

Nhạy bén khi giao hỏa tốc

Tại khu vực TP.HCM, chị Nguyễn Thị Hải Trầm (34 tuổi) là một trong những nhân sự phụ trách giao hàng hỏa tốc, nơi từng phút đều có ý nghĩa đối với người gửi và người nhận. Trước khi rời hub, chị sẽ khảo sát tuyến, tính lại quãng đường và thứ tự giao đơn dựa trên nhu cầu của khách.

“Nhận đơn xong, tôi xử lý ngay đơn khách cần gấp, gom luôn đơn lân cận để giao cùng một lần. Tiếp theo là khách hàng tại các văn phòng, vì khách chỉ nhận hàng trong giờ hành chính. Tuyến hay kẹt xe thì tôi tranh thủ đi vào giờ thấp điểm. Khu nhà dân có thời gian nhận linh hoạt hơn nên tôi hoàn thành sau cùng”, chị Trầm kể. Khi người nhận đột xuất có việc, chị hẹn lại khung giờ phù hợp rồi đến ngay điểm kế tiếp. Gặp đoạn đường ùn tắc, sự quen thuộc với địa bàn giúp chị rẽ nhanh vào hẻm hay đường tránh.

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Chị Nguyễn Thị Hải Trầm khảo sát tuyến và sắp xếp thứ tự giao đơn trước mỗi chuyến hàng hỏa tốc.

Một trong những kỷ niệm chị Trầm nhớ nhất là lần giao món quà sinh nhật đến một văn phòng vào buổi trưa, sau khi khách đặt hàng vào buổi sáng. “Chị ấy bất ngờ vì không hiểu sao lại giao nhanh như vậy. Nhìn nụ cười của khách, tôi nhận ra mình đã trao đi cả niềm vui và sự an tâm qua từng kiện hàng”, chị hồi tưởng.

Chia sẻ thêm về hành trình gắn bó cùng SPX, chị Trầm nói: “Điều tôi tự hào là mỗi ngày được khoác lên mình chiếc áo SPX. Hiệu suất với tôi nằm ở sự cẩn thận trong từng cuộc gọi cho khách hàng. Sự hài lòng của khách cũng chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, góp phần duy trì chất lượng giao nhận đúng hẹn, đáng tin cậy”, chị Trầm cười, cũng không quên gửi lời cảm ơn anh em trong hub cùng anh chị quản lý đã chỉ dẫn tận tình từ ngày đầu.

Dù nắng hay mưa, tay lái của chị Hà, chị Thúy, chị Trầm và đội ngũ tài xế SPX vẫn vững vàng lăn bánh trên mọi nẻo đường, tiếp tục gửi trao tận tay từng kiện hàng đến người nhận. Không chỉ vậy, đằng sau mỗi đơn hàng còn là một đội ngũ chăm chỉ, không ngại khó khăn, cùng tinh thần lắng nghe nhu cầu của cả nhà bán hàng lẫn người mua hàng để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, SPX từng bước xây dựng hình ảnh đơn vị vận chuyển thân thiện, gần gũi, bền bỉ và tận tâm, mang đến dịch vụ giao nhận nhanh chóng, tiết kiệm, đáng tin cậy cùng trải nghiệm thuận tiện, an tâm cho khách hàng.

#SPX Express #giao hàng #tài xế #dịch vụ vận chuyển #giao hàng đúng hẹn #đội ngũ tài xế #giao hàng tận tâm

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