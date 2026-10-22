Thủ tướng: Triển khai ngay giải pháp bảo đảm cung ứng điện

TPO - Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc tập trung triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách trước mắt để bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2027.

Trong đó, cần chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan và địa phương tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu tại các hộ gia đình, cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Bộ Công Thương chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung triển khai bảo đảm tiến độ, hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại các nhà máy nhiệt điện Na Dương 2, nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2026.

Cấp bách triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ điện.

Về lâu dài, Bộ Công Thương phải làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính, các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) rà soát các dự án nguồn điện, lưới truyền tải điện đã, đang và cần phải triển khai đầu tư trong thời gian tới.

Mỗi dự án cần đánh giá tiến độ triển khai, thời gian đưa vào vận hành thương mại, khả năng thu xếp vốn và các vướng mắc cần tháo gỡ và thẩm quyền xử lý.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Thủ tướng lưu ý không được buông lỏng quản lý sau khi cấp phép, xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư chây ỳ, vi phạm.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu dự án có trong quy hoạch không được triển khai hoặc triển khai mà không đưa vào vận hành khai thác đúng tiến độ.

Thủ tướng đề nghị các Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030.