Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngân hàng dùng AI phát hiện gian lận, bảo vệ dòng tiền

Ngọc Mai

TPO - Với khoảng 100 triệu giao dịch thanh toán mỗi ngày, tổng giá trị 1,2 triệu tỷ đồng, hệ thống ngân hàng đang đối mặt áp lực lớn về an toàn thông tin. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chuyển từ phòng thủ sang chủ động phát hiện, ngăn chặn và ứng phó tấn công mạng, đặc biệt là nguy cơ bị chiếm đoạt tiền.

Nguy cơ mất tiền không chỉ đến từ tài khoản khách hàng

Phát biểu tại Hội thảo và Triển lãm Smart Banking 2026 ngày 22/10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, hệ thống ngân hàng hiện xử lý khoảng 100 triệu giao dịch thanh toán mỗi ngày, với tổng giá trị khoảng 1,2 triệu tỷ đồng.

Quy mô giao dịch lớn, cùng sự phụ thuộc ngày càng cao vào công nghệ và các đối tác trong hệ sinh thái số, khiến một sự cố tại một điểm có thể gây tác động lan rộng đến toàn hệ thống.

Theo ông Phạm Tiến Dũng, các cuộc tấn công mạng hiện nay không chỉ nhắm vào tài khoản khách hàng, mà còn hướng đến chiếm đoạt tiền của chính ngân hàng. Vì vậy, các tổ chức tín dụng phải giám sát đồng thời an ninh mạng và hoạt động giao dịch, thay vì chỉ tập trung bảo vệ hạ tầng công nghệ.

“Đề nghị lãnh đạo các ngân hàng trực tiếp chỉ đạo, triển khai quyết liệt nội dung này”, ông Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh và lưu ý trách nhiệm bảo đảm an toàn không chỉ thuộc về bộ phận công nghệ thông tin hay an ninh mạng mà còn liên quan trực tiếp đến các bộ phận nghiệp vụ, vận hành và quản lý giao dịch.

pdt.jpg
﻿﻿Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng. Ảnh: Võ Hải.

Trước những mối đe dọa ngày càng phức tạp, các ngân hàng cần chuyển từ tư duy chỉ bảo vệ hệ thống sang xây dựng khả năng chống chịu. Điều này đòi hỏi phải phát hiện sớm nguy cơ, ứng phó nhanh, duy trì các dịch vụ thiết yếu và khôi phục hoạt động hiệu quả khi xảy ra sự cố.

Áp lực bảo đảm an toàn càng lớn khi thanh toán số tăng trưởng mạnh. Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố tại hội thảo, trong 8 tháng đầu năm 2026, giao dịch thanh toán qua Internet đạt hơn 4,4 tỷ lượt, tăng 46,5% so với cùng kỳ. Giao dịch qua điện thoại di động đạt 14 tỷ lượt, tăng 35,3%.

Khối lượng giao dịch tăng nhanh đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực phát hiện bất thường, ngăn chặn gian lận và bảo vệ dòng tiền theo thời gian thực.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cũng lưu ý việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngân hàng phải gắn với hiệu quả thực tế. “AI phải tạo ra giá trị thực chất, chứ không chỉ tạo ra ấn tượng về mặt công nghệ”, ông nói.

Ba chuyển dịch lớn của ngành ngân hàng

Ông Đào Minh Tú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - chỉ ra ba chuyển dịch lớn của ngành ngân hàng: Từ tự động hóa riêng lẻ sang hệ sinh thái AI thông minh; ứng dụng AI để phát hiện, ngăn chặn gian lận theo thời gian thực; từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị rủi ro AI.

Theo ông Tú, ngành ngân hàng cần đổi mới sáng tạo dựa trên AI có trách nhiệm, củng cố niềm tin khách hàng và nâng cao khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công mạng. Việc ứng dụng công nghệ phải đi đôi với bảo vệ dữ liệu và kiểm soát rủi ro.

Tại TPBank, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc ngân hàng, cho biết đơn vị đã triển khai hơn 60 ứng dụng AI tại 13 khối nghiệp vụ. TPBank cũng triển khai trợ lý GenAI T'AioX, tính năng Paste to Pay và mô hình an ninh 3 lớp “phòng - chống - phản ứng nhanh”, nhằm bảo vệ dòng tiền theo thời gian thực.

Từ góc độ an ninh mạng, ông Harmon Wang - Tổng Giám đốc StreamCube Technology - cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống phòng chống gian lận toàn diện, thay vì triển khai các giải pháp riêng lẻ. Việc này cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Xem thêm

#ngân hàng #an ninh mạng #tấn công mạng #AI #giao dịch số #bảo vệ tiền #Ngân hàng Nhà nước

Cùng chuyên mục

Không một bóng cây trên con đường 'độc nhất vô nhị' Hà Nội

Không một bóng cây trên con đường 'độc nhất vô nhị' Hà Nội

TPO - Phố Trung Thư chạy giữa hồ điều hòa Đồng Bông 2 rộng hơn 17 ha, nhưng khu vực ven hồ hiện chưa ghi nhận hoạt động trồng cây xanh. Không gian mặt nước rộng mở tương phản với tuyến đường bê tông thiếu bóng mát, khiến việc đi lại của người dân trong những ngày nắng nóng mệt mỏi hơn.

Kè biển hơn 200 tỷ chắn sóng, ngăn cát tràn Hội An

Kè biển hơn 200 tỷ chắn sóng, ngăn cát tràn Hội An

TPO - Tuyến kè khẩn cấp chống xói lở bờ biển Hội An, TP. Đà Nẵng dài gần 2 km đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Công trình được kỳ vọng hạn chế sóng lớn, ngăn cát tràn vào đường và khu dân cư, góp phần bảo vệ người dân, hoạt động kinh doanh và du lịch ven biển.

Biểu giá điện luỹ tiến với các mức giá trong từng bậc thang hiện quá cao khiến hoá đơn tiền điện của người dân tăng bất ngờ khi sử dụng nhiều.

Đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện 5 bậc và khung giờ cao điểm mới

TPO - Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện và khung giờ cao điểm, thấp điểm mới thay vì chờ lần điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo. Theo tính toán sơ bộ, khoảng 94% khách hàng sinh hoạt dùng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện; nhóm dùng nhiều hơn có thể phải trả thêm.

Thu hồi dự án công viên thiên niên kỷ ở TPHCM

Thu hồi dự án công viên thiên niên kỷ ở TPHCM

TPO - Khu đất rộng hơn 19 ha ở Khu Công nghệ cao TPHCM bị thu hồi do Dự án Xây dựng công viên thiên niên kỷ chấm dứt hoạt động và Công ty CP Dệt may Sài Gòn tự nguyện trả lại đất.

Khởi công nhà máy điện LNG hơn 40.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Khởi công nhà máy điện LNG hơn 40.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

TPO - Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có công suất hơn 1.600 MW, dự kiến vận hành thương mại năm 2030. Cùng thời điểm khởi công dự án này, EVN công bố Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã phát lên lưới điện quốc gia 620 triệu kWh.

Trước nguy cơ thiếu điện, bổ sung điện than có khả thi?

Trước nguy cơ thiếu điện, bổ sung điện than có khả thi?

TPO - Trước nguy cơ thiếu điện trong những năm tới, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung 5.300 MW nhiệt điện than. Theo chuyên gia, việc nhìn nhận lại vai trò nguồn điện này là cần thiết, song cảnh báo cần có cơ chế vốn và trách nhiệm triển khai cụ thể, để các dự án không tiếp tục nằm trên giấy.

Gỡ vướng Dự án nhiệt điện hơn 2 tỷ USD ở Ninh Bình

Gỡ vướng Dự án nhiệt điện hơn 2 tỷ USD ở Ninh Bình

TPO - Sau nhiều năm đàm phán nhưng chưa thể khởi công, Dự án nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1, tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD đang được tỉnh Ninh Bình tập trung tháo gỡ vướng mắc về hợp đồng, đất đai và giải phóng mặt bằng.

Người dân tra cứu gì nhiều nhất trên VNeID?

Người dân tra cứu gì nhiều nhất trên VNeID?

TPO - Đến ngày 30/9, khoảng gần 770.000 lượt tra cứu dữ liệu trên VNeID được thực hiện để xác định điều kiện hưởng chính sách. Hơn 14.700 hồ sơ cư trú và một số hồ sơ cấp hộ chiếu được miễn phí, giúp tiết kiệm khoảng hơn 230 triệu đồng. Có 25 địa phương triển khai mức phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng/năm.

VIDEO: Cách nào 'xóa sổ' 159 điểm ngập tại TPHCM?

TPO - Theo Tiến sĩ Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và Môi trường TPHCM, thành phố cần tổ chức đo vẽ, xác định bình đồ tại 159 điểm ngập để tính toán cao độ, xác định hướng nước chảy và khả năng thoát nước của từng khu vực. Từ đó mới có cơ sở xây dựng hạ tầng phù hợp. Những điểm ngập lớn, không thoát nước được thì cần tính đến việc xây dựng hồ sinh thái.

Nhà thầu Việt Nam đứng sau dây chuyền hơn 200 robot

Nhà thầu Việt Nam đứng sau dây chuyền hơn 200 robot

TPO - Từ việc dựng lại dây chuyền thân vỏ hơn 200 robot đến đầu tư máy móc trước khi có đơn hàng, Weldcom và Kimsen cho thấy doanh nghiệp Việt phải nâng năng lực công nghệ, tổ chức sản xuất và chuẩn bị nguồn lực ra sao để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ô tô.

Vì sao TPHCM cần 'siêu năng lực' sau sáp nhập?

Vì sao TPHCM cần 'siêu năng lực' sau sáp nhập?

TPO - Đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng không gian phát triển, trở thành trung tâm kinh tế tầm khu vực và quốc tế, TPHCM cần đột phá trong tư duy quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ, huy động nguồn lực xã hội và chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe