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Giá vàng tiếp tục giảm

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (23/10), giá vàng trong nước tiếp đà giảm. Giá vàng miếng SJC mỗi nơi giảm một mức khác nhau và nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới gần 17 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý ở mức 138 - 141,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

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Giá vàng trong nước có mức giảm nhẹ. Ảnh: NY.

Tại hệ thống vàng Mi Hồng, vàng miếng SJC giá 140 - 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng mức độ khác nhau tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 137,8 - 141,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý 138 - 141 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 138 - 142 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới về mốc 3.992 USD/ounce, giảm 129 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,3 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,7 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 5 đồng so với sáng qua. Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.660 - 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.000 - 26.080 đồng/USD.

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