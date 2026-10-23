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Kinh tế

Nông nghiệp Hòa Phát vào Top 10 công ty uy tín ngành nông nghiệp công nghệ cao

P.V

Nông nghiệp Hòa Phát nằm trong Top 10 Công ty uy tín ngành Nông nghiệp công nghệ cao năm 2026, theo bảng xếp hạng vừa được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố. Nửa đầu năm, công ty đạt 3.379 tỷ đồng doanh thu và 648 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Bảng xếp hạng được Vietnam Report công bố thường niên từ năm 2024, ghi nhận nhóm doanh nghiệp tiên phong đưa công nghệ vào nhiều khâu sản xuất và quản trị, đồng thời xây dựng nền tảng tiêu chuẩn chất lượng, nâng hiệu quả sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp. Kết quả xếp hạng dựa trên các tiêu chí chính gồm năng lực tài chính, truyền thông và khảo sát.

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Chị Phạm Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc Nông nghiệp Hòa Phát nhận giải thưởng top 10 Công ty Nông nghiệp công nghệ cao uy tín năm 2026

Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất, uy tín truyền thông đánh giá bằng phương pháp Media Coding, mã hóa các bài viết về doanh nghiệp trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng, và kết quả khảo sát doanh nghiệp cùng các bên liên quan, cập nhật đến tháng 9/2026.

Theo Vietnam Report, nông nghiệp công nghệ cao hiện nay không đơn thuần ở việc doanh nghiệp sử dụng bao nhiêu công nghệ, mà là công nghệ có tạo ra hiệu quả kinh tế đủ lớn để tiếp tục đầu tư và nhân rộng.

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Top 10 công ty uy tín trong ngành bán lẻ - bao bì - nông nghiệp công nghệ cao năm 2026 được vinh danh trong lễ Công bố

Nửa đầu năm 2026, Hòa Phát hoàn thành 47% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận năm. Nhà máy thức ăn chăn nuôi Đồng Nai của Hòa Phát đạt chứng nhận GlobalGAP, ISO 9001:2015; hệ thống chăn nuôi đạt VietGAP, trang trại gà đẻ tại Phú Thọ được chứng nhận theo ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 và HACCP Codex.

Công ty vận hành mô hình khép kín từ thức ăn, con giống đến chăn nuôi thương phẩm. Hòa Phát tự chủ chuỗi giống heo DanBred từ cụ kỵ, ông bà, bố mẹ đến thương phẩm. Mỗi nái cho 33 đến 34 heo con cai sữa một năm.

Tại trang trại gà đẻ ở Phú Thọ, các công đoạn cấp cám, cho ăn, cấp nước và thu trứng, thu phân đều tự động hóa theo chuẩn châu Âu, hạn chế con người tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi.

Hai nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Hưng Yên và Đồng Nai sử dụng thiết bị chính nhập từ Hà Lan, quy trình tự động hóa. Công thức thức ăn được kiểm chứng tại trang trại nội bộ trước khi bán ra thị trường. Sản phẩm không dùng kháng sinh phòng bệnh và chất kích thích sinh trưởng, đáp ứng quy định có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Quý II/2026, nhà máy thức ăn chăn nuôi Đồng Nai đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái, đáp ứng đến 40% nhu cầu điện sản xuất của nhà máy.

Đến năm 2030, Hòa Phát dự kiến xây nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba và nâng đàn nái từ 25.000 con hiện nay lên khoảng 30.000 đến 32.000 con.

Hòa Phát vận hành 8 trang trại heo, 3 trang trại bò, 2 trang trại gà đẻ và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi tổng công suất 600.000 tấn. Cổ phiếu HPA chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 06/02/2026. Năm 2026, công ty đặt kế hoạch đạt 7.200 tỷ đồng doanh thu và 1.005 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

#Nông nghiệp #Hòa Phát #Công nghệ cao #Top 10 #Doanh thu

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