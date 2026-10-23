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Kinh tế

Xuyên đêm thi công Sóng Festival 2026 trước giờ G

Việt Linh
Nguyễn Trọng Tài

TPO - Chỉ còn một ngày trước thềm khai mạc Sóng Festival 2026, không khí thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) trở nên khẩn trương. Các đội ngũ kỹ thuật tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sân khấu chính thức lên đèn, hệ thống âm thanh, ánh sáng được kiểm tra, chạy thử. Trong khi đó, không gian lễ hội đang dần thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Công tác chuẩn bị bước vào chặng cuối trước hai ngày diễn ra Sóng Festival 2026.
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Tối - đêm 22/10, phố đi bộ Trần Nhân Tông vẫn sáng đèn thi công. Khi nhiều tuyến phố đã lên đèn, các đội ngũ kỹ thuật tại Sóng Festival 2026 tiếp tục chạy đua với thời gian để hoàn thiện không gian trước ngày khai mạc.
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Công nhân khẩn trương hoàn thiện các hạng mục tại khu vực tổ chức sự kiện. Từng phần việc được triển khai liên tục nhằm bảo đảm tiến độ trước giờ G.
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Diện mạo các gian hàng tại Sóng Festival 2026 ngày càng rõ nét khi thời điểm khai mạc đang đến gần.
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Không gian gần 70 gian hàng đang dần sẵn sàng cho ngày hội trải nghiệm công nghệ, thanh toán số, mua sắm và giải trí.
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Không khí thi công vẫn khẩn trương khi nhiều hạng mục cần được hoàn tất trước giờ G. Các đội ngũ tập trung xử lý những phần việc còn lại để không gian lễ hội sớm đi vào hoàn thiện.
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Những gian hàng đã cơ bản định hình diện mạo nằm xen kẽ các khu vực vẫn đang được thi công. Không gian Sóng Festival 2026 dần rõ nét chỉ một ngày trước khai mạc.
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Các nhân viên kiểm tra, rà soát lại khu vực trưng bày, hoàn thiện những khâu cuối, chuẩn bị cho hoạt động đón khách tại sự kiện.
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Không gian tổ chức Sóng Festival bắt đầu thu hút sự chú ý của người dân khi đi qua phố đi bộ Trần Nhân Tông. Các gian hàng, màn hình LED và hệ thống chiếu sáng dần hoàn thiện, khiến diện mạo sự kiện ngày càng rõ nét.
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Các thiết bị kỹ thuật được kiểm tra cẩn thận. Phía sau không gian trình diễn là những giờ làm việc liên tục của đội ngũ thi công, âm thanh, ánh sáng để chuẩn bị cho chương trình.
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Sân khấu Sóng Festival 2026 chính thức lên đèn trong quá trình chạy thử. Hệ thống ánh sáng từng bước làm nổi bật không gian trình diễn, báo hiệu thời khắc khai mạc đang đến gần.
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Sóng Festival 2026 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Công tác chuẩn bị được đẩy nhanh để sẵn sàng đón người dân và du khách trong hai ngày 24–25/10.

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#Sóng Festival #Hà Nội #phố đi bộ #chuẩn bị sự kiện #thi công #sân khấu #du khách

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