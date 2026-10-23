Xuyên đêm thi công Sóng Festival 2026 trước giờ G

TPO - Chỉ còn một ngày trước thềm khai mạc Sóng Festival 2026, không khí thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) trở nên khẩn trương. Các đội ngũ kỹ thuật tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sân khấu chính thức lên đèn, hệ thống âm thanh, ánh sáng được kiểm tra, chạy thử. Trong khi đó, không gian lễ hội đang dần thu hút sự chú ý của người dân và du khách.