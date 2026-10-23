Xuyên đêm thi công Sóng Festival 2026 trước giờ G

TPO - Chỉ còn một ngày trước thềm khai mạc Sóng Festival 2026, không khí thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) trở nên khẩn trương. Các đội ngũ kỹ thuật tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sân khấu chính thức lên đèn, hệ thống âm thanh, ánh sáng được kiểm tra, chạy thử. Trong khi đó, không gian lễ hội đang dần thu hút sự chú ý của người dân và du khách.
TPO - Chính phủ đề xuất bổ sung quy định đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức, cao gấp 7 lần mức hiện hữu; miễn thuế đối với dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
TPO - Sáng nay (23/10), giá vàng trong nước tiếp đà giảm. Giá vàng miếng SJC mỗi nơi giảm một mức khác nhau và nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới gần 17 triệu đồng/lượng.
Đằng sau mỗi đơn hàng được giao tận tay người nhận là sự bền bỉ, khéo léo và tinh thần trách nhiệm của những tài xế SPX Express trên mỗi chặng đường.
Quý 4/ 2026, AEON Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Hải Dương, Thanh Hóa và Hạ Long, mang đến hàng nghìn cơ hội việc làm mới, giúp đội ngũ nhân sự tại địa phương & khu vực lân cận tự tin vươn tầm sự nghiệp, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực bán lẻ chất lượng cao.
TPO - Cả nước hiện có hơn 134.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà, nhưng việc bán điện vẫn vướng ở một số khâu, từ cấp phép đến thủ tục giao dịch. Doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ đồng bộ trong lần sửa Luật Điện lực, tránh lãng phí nguồn điện sạch có thể khai thác tại chỗ.
TPO - Thanh khoản thị trường giảm mạnh trong quý III khiến lợi nhuận nhiều công ty chứng khoán đi xuống, một số doanh nghiệp tăng trưởng nhờ cho vay ký quỹ và đầu tư tài chính.
TPO - Nhiều doanh nghiệp chủ động nâng thu nhập và mở rộng tuyển dụng trước làn sóng đầu tư hạ tầng, song ngành xây dựng vẫn thiếu hụt nhân sự từ kỹ sư chuyên sâu đến lực lượng lao động trực tiếp tại công trường.
TPO - Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc tập trung triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030.
TPO - Nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số có thể lên tới 300 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Trong khi tín dụng ngân hàng vẫn chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn của nền kinh tế, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần phát triển mạnh thị trường vốn, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp, để đa dạng hóa nguồn lực và bảo đảm tăng trưởng bền vững.
Ngày 22/10/2026, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), thành viên trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), công bố đã được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định và đồng ý với đề xuất cấp tiêu chuẩn An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4.
Vượt qua 14 đội thi đến từ các tổ chức tài chính, đội TPB Trailblazers thuộc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã xuất sắc bước lên vị trí cao nhất tại Cuộc thi AI Hackathon 2026 với giải pháp “Trợ lý AI xử lý hồ sơ tín dụng doanh nghiệp”
Trong bối cảnh thị trường bất động sản “đóng băng” từ đầu năm, bước sang quý IV, các chủ đầu tư liên tục tung ra chính sách bán hàng cạnh tranh. Thêm vào đó, việc các ngân hàng hạ lãi suất liệu có mở ra cơ hội cho người đầu tư và người mua ở thực dịp cuối năm?
Từ bánh đa cua đầy ắp topping, bánh mì cay giòn rụm đến cà phê cốt dừa béo thơm hay bún cá cay, Hải Phòng có cả một danh sách món ngon khiến bạn chỉ muốn xách ba lô lên và đi. Đặc biệt, các món ăn này đã được anh tài Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu trực tiếp khám phá trong series Ăn Đi Đã.
TPO - VN-Index tăng gần 70 điểm sau hai phiên hồi phục, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng hưởng lợi. Đà tăng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhiều mã vẫn giảm giá, khiến tài khoản không kịp hồi phục theo chỉ số.
TPO - Quốc hội dành cả ngày 22/10 thảo luận về các dự án sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện đồng bộ ba luật được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn cung, tăng tính minh bạch và kiểm soát đầu cơ...
Tính ổn định của chính sách, thời gian chuẩn bị khi quy định mới có hiệu lực và sự thống nhất trong hướng dẫn thực thi là những vấn đề doanh nghiệp Hàn Quốc kiến nghị Việt Nam cải thiện. Bên cạnh ưu đãi thuế, nhà đầu tư mong muốn môi trường kinh doanh minh bạch, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh.