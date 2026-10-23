AEON Việt Nam mở rộng, tạo thêm việc làm và phát triển nhân lực địa phương

Quý 4/ 2026, AEON Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Hải Dương, Thanh Hóa và Hạ Long, mang đến hàng nghìn cơ hội việc làm mới, giúp đội ngũ nhân sự tại địa phương & khu vực lân cận tự tin vươn tầm sự nghiệp, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực bán lẻ chất lượng cao.

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang từng bước chuyển dịch từ mô hình truyền thống sang hiện đại, trong đó dư địa phát triển tại các tỉnh, thành phố ngoài hai đô thị lớn, khi tầng lớp trung lưu và nhóm gia đình trẻ tại các địa phương ngày càng gia tăng.

Sự dịch chuyển và mở rộng của các hạ tầng thương mại về các tỉnh, thành phố vệ tinh không chỉ tạo thêm việc làm mà còn kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với nguồn nhân lực có kinh nghiệm, đặc biệt trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ vận hành tại địa phương. Đây cũng là cơ hội để lực lượng lao động đã tích lũy kinh nghiệm tiếp tục phát huy năng lực ngay tại nơi sinh sống.

AEON Việt Nam liên tục mở rộng, mang đến đa dạng cơ hội việc làm cho người lao động

Xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm hàng đầu, Tập đoàn AEON đặt mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động lên gấp 3 lần vào năm 2030. Theo đó, AEON Việt Nam đang không ngừng đẩy mạnh mở rộng mạng lưới. Riêng trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tạo ra hơn 3.000 cơ hội việc làm mới, nâng tổng số nhân sự lên hơn 12.000 người vào cuối năm. Để chuẩn bị lực lượng vận hành cho 3 điểm bán mới khai trương liên tiếp vào tháng 10 và tháng 11/2026, AEON Việt Nam đã triển khai chuỗi Ngày hội Tuyển dụng tại Hải Phòng (18/07), Thanh Hóa (01/08) và Quảng Ninh (22/08), thu hút hàng nghìn ứng viên tham dự. Việc đưa ba điểm bán mới vào vận hành trong thời gian ngắn đặt ra yêu cầu chuẩn bị nhân lực đa dạng ở nhiều cấp độ.

Ngày hội Tuyển dụng cho AEON Hải Dương, AEON Thanh Hóa & AEON Hạ Long đã thu hút hàng nghìn ứng viên

Nhu cầu tuyển dụng đồng thời tại cả ba tỉnh/ thành phố, trải dài từ các vị trí nhân viên đến quản lý như Trưởng nhóm, Trưởng ca và Giám sát. Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng các vị trí bán thời gian tiếp tục kéo dài đến cuối năm nhằm phục vụ mùa cao điểm mua sắm Tết. Sự phát triển của AEON Việt Nam tại các tỉnh, thành phía Bắc mở ra một hướng đi mới cho những nhân sự đã tích lũy kinh nghiệm tại địa phương: không nhất thiết phải dịch chuyển đến các thành phố lớn để tìm kiếm bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp, mà có thể tiếp tục phát triển và đảm nhiệm những trọng trách lớn hơn ngay tại khu vực mình đang sinh sống và làm việc.

Đồng hành cùng nhân sự trên hành trình phát triển bền vững, AEON Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển nhân sự dựa trên ba trụ cột: Cá nhân phát triển sự nghiệp bền vững, Văn hóa làm việc bền vững và Doanh nghiệp phát triển bền vững. Nhân sự tại AEON được chủ động lựa chọn giữa hai hướng phát triển linh hoạt, bao gồm hướng tổng quát (Generalist) để trải nghiệm đa dạng lĩnh vực thông qua chính sách luân chuyển nội bộ, hoặc hướng chuyên sâu (Professionalist) để nhân sự tập trung chuyên sâu vào một lĩnh vực chuyên môn. Doanh nghiệp thiết lập hệ thống phát triển quản lý kế thừa theo mô hình "kiềng ba chân" kết hợp giữa đối tác nhân sự HRBP, đội ngũ phát triển kỹ năng thực chiến và hệ thống đào tạo tại học viện AEON Academy. Bên cạnh đó, hệ thống đào tạo được thiết kế theo từng cấp bậc, từ các chương trình chuyên môn bán lẻ đến các chương trình phát triển năng lực quản lý do Tập đoàn AEON tổ chức (JMP-BMP-NMP) giúp nhân sự có lộ trình rõ ràng để tiến lên cấp quản lý. Từ đó, nhân sự dù bắt đầu từ vị trí cơ bản nào tại cửa hàng cũng có thể tiến lên các vị trí quản lý trực tiếp và cấp cao hơn.

AEON Việt Nam hướng tới xây dựng môi trường làm việc ổn định, giúp người lao động an tâm phát triển sự nghiệp

Bên cạnh lộ trình thăng tiến minh bạch, AEON Việt Nam cam kết duy trì môi trường làm việc ổn định và toàn diện thông qua các chính sách chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống và sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt phù hợp với đặc thù từng khối. Doanh nghiệp chú trọng xây dựng văn hóa minh bạch với cơ chế giao tiếp hai chiều, định kỳ cập nhật chiến lược và duy trì các kênh phản hồi thường xuyên. Môi trường làm việc Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (DEI) tạo điều kiện tối đa để mỗi cá nhân tự tin thể hiện chất riêng và phát triển sự nghiệp bền vững.

Theo đó, AEON Việt Nam là nhà bán lẻ duy nhất được vinh danh tại HR Asia Awards trong 7 năm liên tiếp, đồng thời được ghi nhận ở hạng mục Doanh nghiệp có môi trường làm việc Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập trong hai năm liên tiếp. Doanh nghiệp dẫn đầu danh sách “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành bán lẻ/ bán sỉ/ thương mại”, với hơn 200 nhân sự đã gắn bó trên 10 năm.

Trong định hướng phát triển dài hạn tại Việt Nam, AEON Việt Nam tiếp tục mở rộng hoạt động gắn với mục tiêu đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực và kinh tế tại các địa phương. Việc mở rộng hiện diện tại các tỉnh, thành không chỉ tạo thêm cơ hội việc làm, mà còn góp phần xây dựng môi trường để người lao động địa phương phát triển năng lực và xây dựng sự nghiệp lâu dài, đóng góp vào chiến lược phát triển thương mại trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ.

AEON Việt Nam tiếp tục tiếp nhận hồ sơ cho các vị trí toàn thời gian và bán thời gian tại các điểm bán trên toàn quốc, bao gồm các địa điểm kinh doanh mới AEON Hải Dương (Thành phố Hải Phòng), AEON Thanh Hóa (Tỉnh Thanh Hóa) và AEON Hạ Long (Thành phố Quảng Ninh).

Ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu thông tin và ứng tuyển tại website tuyển dụng chính thức: https://tuyendung.aeon.com.vn/

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Công ty TNHH AEON Việt Nam

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