Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh nhất từ đầu tháng 8

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng 23/10 (giờ Việt Nam), giảm mạnh còn 4.003,79 USD/ounce; trong khi đó giá dầu tăng. Điều này làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay giảm 3,11% tương đương 128,72 USD/ounce, xuống còn 4.003,79 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất của kim loại quý này kể từ ngày 3/8. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 2,2%, xuống còn 4.060,40 USD/ounce.

Áp lực giảm giá xuất hiện trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động mạnh. Giá dầu tăng khoảng 3%, lên mức cao nhất trong năm tháng, sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Ả Rập làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ một trong những khu vực xuất khẩu năng lượng chủ chốt thế giới.

Ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures - cho biết giá năng lượng tăng đang làm gia tăng những lo ngại về áp lực lạm phát. Điều này khiến thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất hoặc duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

vang-1.jpg
Giá vàng giảm mạnh nhất trong hơn 2 tháng. Ảnh: Reuters.

Thông thường, vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, kim loại quý này không tạo ra lợi suất định kỳ, do đó sức hấp dẫn có thể suy giảm khi lãi suất tăng, khiến các tài sản sinh lời khác trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Áp lực đối với giá vàng còn đến từ các số liệu kinh tế Mỹ công bố tuần trước. Dữ liệu lạm phát tiêu dùng và lạm phát sản xuất đều cao hơn dự báo, củng cố quan điểm rằng Fed có thể cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát đà tăng giá.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed dự kiến diễn ra trong hai ngày 27-28/10. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 78%.

Bên cạnh quyết định chính sách của Fed, dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố ngày 29/10 cũng được kỳ vọng cung cấp thêm manh mối về triển vọng lãi suất. Đây là một trong những chỉ số lạm phát được ngân hàng trung ương Mỹ theo dõi sát sao trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ.

Theo các nhà kinh tế của ngân hàng Intesa Sanpaolo, thị trường kim loại quý có thể chưa hình thành xu hướng rõ ràng trong thời gian tới, dù biến động giá vẫn ở mức cao. Giá vàng có khả năng dao động quanh mức bình quân 4.200 USD/ounce trong vài quý tiếp theo, trong bối cảnh nhu cầu trang sức toàn cầu suy giảm mạnh.

Ở thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 5,4%, xuống còn 54,84 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 3,7%, còn 1.570,85 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ ngày 17/7. Giá palladium cũng giảm 2,7%, xuống 1.057,83 USD/ounce, thấp nhất kể từ tháng 6/2025.

Ấn Độ đã cấp giấy phép nhập khẩu khoảng 6.500 tấn bạc trong 6 tháng tới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao trong mùa lễ hội. Động thái này diễn ra tại quốc gia được xem là thị trường tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới.

Reuters

Xem thêm

#vàng #giá vàng #giá vàng thế giới #giá vàng hôm nay #world gold price

Cùng chuyên mục

Trình Quốc hội đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gấp 7 lần

Trình Quốc hội đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gấp 7 lần

TPO - Chính phủ đề xuất bổ sung quy định đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức, cao gấp 7 lần mức hiện hữu; miễn thuế đối với dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

An toàn điện gia đình: Bí quyết phòng cháy nổ hiệu quả

An toàn điện gia đình: Bí quyết phòng cháy nổ hiệu quả

Trong sinh hoạt hằng ngày, điện là nhu cầu thiết yếu nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu thiết bị, dây dẫn và hệ thống điện trong gia đình không được sử dụng, kiểm tra đúng cách. Chủ động phòng ngừa từ những thói quen nhỏ là giải pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ cháy nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản của mỗi gia đình.

Giá vàng 'lình xình' tăng, giảm nhẹ

Giá vàng tiếp tục giảm

TPO - Sáng nay (23/10), giá vàng trong nước tiếp đà giảm. Giá vàng miếng SJC mỗi nơi giảm một mức khác nhau và nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới gần 17 triệu đồng/lượng.

Xuyên đêm thi công Sóng Festival 2026 trước giờ G

Xuyên đêm thi công Sóng Festival 2026 trước giờ G

TPO - Chỉ còn một ngày trước thềm khai mạc Sóng Festival 2026, không khí thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) trở nên khẩn trương. Các đội ngũ kỹ thuật tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sân khấu chính thức lên đèn, hệ thống âm thanh, ánh sáng được kiểm tra, chạy thử. Trong khi đó, không gian lễ hội đang dần thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Nghịch lý ưu đãi điện mặt trời: 'Người cần khó với, người có không cần'

Chờ gỡ 'nút thắt' bán điện mặt trời mái nhà

TPO - Cả nước hiện có hơn 134.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà, nhưng việc bán điện vẫn vướng ở một số khâu, từ cấp phép đến thủ tục giao dịch. Doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ đồng bộ trong lần sửa Luật Điện lực, tránh lãng phí nguồn điện sạch có thể khai thác tại chỗ.

Lương tăng 40-50% nhưng ngành xây dựng vẫn 'khát' nhân lực

Lương tăng 40-50% nhưng ngành xây dựng vẫn 'khát' nhân lực

TPO - Nhiều doanh nghiệp chủ động nâng thu nhập và mở rộng tuyển dụng trước làn sóng đầu tư hạ tầng, song ngành xây dựng vẫn thiếu hụt nhân sự từ kỹ sư chuyên sâu đến lực lượng lao động trực tiếp tại công trường.

Nền kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc nguồn vốn nào?

Nền kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc nguồn vốn nào?

TPO - Nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số có thể lên tới 300 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Trong khi tín dụng ngân hàng vẫn chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn của nền kinh tế, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần phát triển mạnh thị trường vốn, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp, để đa dạng hóa nguồn lực và bảo đảm tăng trưởng bền vững.

CAEX hoàn tất thẩm định An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4

CAEX hoàn tất thẩm định An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4

Ngày 22/10/2026, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), thành viên trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), công bố đã được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định và đồng ý với đề xuất cấp tiêu chuẩn An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4.

Sóng Festival 2026: Gần 70 gian hàng dần thành hình trên phố đi bộ Trần Nhân Tông

Sóng Festival 2026: Gần 70 gian hàng dần thành hình trên phố đi bộ Trần Nhân Tông

TPO - Cuối tuần này (24-25/10), Sóng Festival 2026 sẽ diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Không gian tại đây đang được gấp rút hoàn thiện, từ gần 70 gian hàng, đến hệ thống màn hình LED và sân khấu, hé lộ diện mạo lễ hội thanh toán số, mua sắm, trải nghiệm và âm nhạc giữa lòng Thủ đô.

Lãi suất hạ, bất động sản có phá thế 'giằng co' để thanh khoản?

Lãi suất hạ, bất động sản có phá thế 'giằng co' để thanh khoản?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản “đóng băng” từ đầu năm, bước sang quý IV, các chủ đầu tư liên tục tung ra chính sách bán hàng cạnh tranh. Thêm vào đó, việc các ngân hàng hạ lãi suất liệu có mở ra cơ hội cho người đầu tư và người mua ở thực dịp cuối năm?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe