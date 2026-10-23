Áp lực rác thải, Đà Nẵng thúc tiến độ nhà máy xử lý rác mới

TPO - Lượng rác sinh hoạt gia tăng khiến Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 đứng trước nguy cơ lấp đầy vào cuối năm 2026. Trước áp lực xử lý rác ngày càng lớn, Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhà máy xử lý chất thải rắn phía nam thành phố, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Bãi rác 22,5 ha đối mặt nguy cơ quá tải

Ngày 23/10, ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cùng Ban Đô thị HĐND thành phố Đà Nẵng kiểm tra thực tế công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn xã Tam Xuân, xã Núi Thành.

Khu xử lý rác Tam Nghĩa.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 có diện tích khoảng 22,5ha, công suất xử lý khoảng 500 tấn/ngày. Hiện khu xử lý còn khả năng tiếp nhận khoảng 331.468 tấn rác, dự kiến sẽ lấp đầy vào cuối năm 2026.

Áp lực gia tăng từ tháng 10/2025, khi rác thải sinh hoạt tại các khu vực Điện Bàn, Điện Bàn Đông, Điện Bàn Bắc và Điện Bàn Tây được điều chuyển về Tam Xuân 2. Lượng rác tiếp nhận tăng cao, có thời điểm vượt công suất, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành của khu xử lý.

Trong khi đó, dự án xử lý rác thải mới tại khu vực Điện Bàn vẫn vướng thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự kiến đến tháng 2/2027 mới có thể vận hành trở lại. Vì vậy, Tam Xuân 2 vẫn phải tiếp tục tiếp nhận lượng rác phát sinh từ các địa phương này, làm gia tăng áp lực lên hệ thống xử lý hiện có.

Bên cạnh nguy cơ quá tải, việc vận chuyển rác cũng tiềm ẩn những vấn đề về an ninh trật tự khi hiện chỉ có một tuyến đường vào khu xử lý đi qua khu dân cư. Dự án tuyến đường vào khu xử lý đang được các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa, tổng diện tích gần 6,8ha, khả năng tiếp nhận còn khoảng 64.100 tấn rác, dự kiến hoạt động đến hết năm 2027. Khối lượng rác tiếp nhận trung bình trong tháng 6/2026 đạt khoảng 95,8 tấn/ngày.

Đẩy nhanh nhà máy xử lý rác, bảo đảm môi trường sống

Ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, đề nghị đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa Nhà máy xử lý chất thải rắn phía Nam thành phố vào vận hành.

Trước những khó khăn trong công tác xử lý chất thải rắn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, nâng cấp hạng mục môi trường và hệ thống thu gom nước mặt tại Tam Xuân 2. Các tồn tại cần sớm được khắc phục nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực lân cận.

Ngành chức năng cũng đề nghị tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tuyến đường vào khu xử lý; hoàn thiện thủ tục bàn giao các công trình đã đầu tư để bảo đảm hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải diễn ra thông suốt.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đề nghị các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn phía nam thành phố vào vận hành.

Trong thời gian chờ nhà máy hoàn thành, các đơn vị cần tiếp tục duy trì hoạt động của những bãi chứa rác hiện có, chủ động điều tiết lượng rác tiếp nhận, góp phần giảm áp lực xử lý chất thải trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Phước Sơn đồng thời yêu cầu quá trình vận hành, xử lý rác phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, không để ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân…