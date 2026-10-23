Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vì sao nhiều công nghệ chưa thành đơn đặt hàng?

Nguyễn Hoài

TPO - Đến ngày 22/8/2026, các sàn giao dịch tại Việt Nam có khoảng 62.548 công nghệ chào bán nhưng chỉ có 750 nhu cầu tìm mua, tương đương khoảng 83 công nghệ chào bán trên một nhu cầu.

Chi cho nghiên cứu phát triển ở khu vực doanh nghiệp còn rất thấp

Ngày 23/10, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển KH&CN, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc hợp tác giữa viện, trường và doanh nghiệp đã tạo ra những công nghệ, sản phẩm có hiệu quả cụ thể.

Năm 2026, Viettel và Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã bàn giao, ứng dụng kết quả ba nhiệm vụ: trợ lý lập trình CoDev, mô hình ngôn ngữ viễn thông TelcoLLM và nền tảng AI Platform.

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô phối hợp với Công ty Giấy Sông Đuống giúp giảm 10,8% điện năng tiêu thụ, tăng 5,09% tốc độ máy xeo.

Viện Nghiên cứu Cơ khí phối hợp với các trường đại học và doanh nghiệp làm chủ thiết kế, chế tạo bảy hệ thống thiết bị phụ cho tổ máy nhiệt điện than công suất đến khoảng 600MW, ứng dụng tại các nhà máy Sông Hậu 1, Thái Bình 1 và Nghi Sơn 2.

hop-chinh-phu.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định, những mô hình hiệu quả cho thấy hợp tác có thể duy trì khi doanh nghiệp có bài toán rõ, đội ngũ tiếp nhận và cam kết đầu tư; viện, trường tham gia giải quyết yêu cầu thực tế; nguồn lực được tiếp nối đến khâu ứng dụng.

Tuy nhiên, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều nhu cầu công nghệ chưa trở thành đơn đặt hàng, nhiều kết quả nghiên cứu chưa đủ điều kiện đưa ra thị trường. Năm 2024, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo là 34,6%, ở doanh nghiệp nhỏ, chỉ có 6,7% có bộ phận nghiên cứu và phát triển.

Số liệu của Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cũng cho thấy chi nghiên cứu và phát triển do khu vực doanh nghiệp thực hiện của Việt Nam bằng 0,3% GDP, so với 1,3% của Singapore, 2,1% của Trung Quốc và 4,2% của Hàn Quốc.

Đặc biệt, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đến ngày 22/8/2026, các sàn giao dịch được tổng hợp có khoảng 62.548 công nghệ chào bán nhưng chỉ có 750 nhu cầu tìm mua, tương đương khoảng 83 công nghệ chào bán trên một nhu cầu. Trong 8 tháng đầu năm 2026, các sàn ghi nhận 72 giao dịch thành công với tổng giá trị 11,233 tỷ đồng.

Theo Bộ KH&CN, vướng mắc không chỉ nằm ở nguồn vốn mà còn ở cách tổ chức hợp tác. Doanh nghiệp tham gia muộn khiến tính năng, giá thành và khả năng tích hợp chưa được thống nhất từ đầu; kết quả nghiên cứu thiếu dữ liệu vận hành, tiêu chuẩn, chứng nhận và vốn hoàn thiện.

Ngoài ra, các bên còn lúng túng về định giá, quyền khai thác, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm khi thử nghiệm. Sản phẩm mới khó tìm khách hàng đầu tiên, trong khi hiệu quả sau nghiệm thu chưa được theo dõi thường xuyên.

bo-truong-vu-hai-quan.jpg
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao đổi tại Hội nghị.

Giải quyết vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, cần đưa các cơ chế mới vào thực tế, duy trì hợp tác từ hình thành bài toán đến khi công nghệ được sử dụng.

Các giải pháp tập trung được Bộ nêu ra như đo lường kết quả liên kết bằng 10 chỉ số, khai thác dữ liệu sẵn có; đồng tài trợ theo vốn doanh nghiệp thực góp; gắn phân bổ kinh phí cho viện, trường với kết quả hợp tác và chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực tiếp nhận của doanh nghiệp; tạo lập thị trường ban đầu cho sản phẩm mới và phát huy vai trò tổ chức trung gian, cụ thể hóa quyền tự chủ trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Doanh nghiệp cần tham gia từ khâu xác định nhiệm vụ nghiên cứu

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, địa phương này đã từng bước cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa ba bên thành nhiệm vụ và sản phẩm. Ví dụ tiêu biểu là sản phẩm máy phát tia plasma lạnh (PlasmaMED) do Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma Việt Nam tiếp nhận nền tảng nghiên cứu của Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phối hợp với các nhà khoa học của viện và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm 20 máy PlasmaMED thế hệ II.

Tuy nhiên, đại diện Thủ đô cũng cho rằng, việc triển khai mô hình hợp tác Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp vẫn còn một số điểm nghẽn như nhu cầu chưa được chuyển thành bài toán cụ thể, doanh nghiệp chưa giữ vai trò hạt nhân xuyên suốt, đồng thời còn khoảng trống từ kết quả nghiên cứu đến sản phẩm thương mại, cũng như cơ chế hợp tác và đánh giá chưa theo sát chuỗi giá trị.

Để thúc đẩy mô hình hợp tác Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp, thành phố Hà Nội kiến nghị tổ chức đặt hàng từ nhu cầu của doanh nghiệp và thực tiễn. Bên cạnh đó, hình thành nhóm hợp tác ba nhà theo từng nhiệm vụ, thiết lập cơ chế chính quyền là khách hàng đầu tiên đối với sản phẩm công nghệ giải quyết nhu cầu công.

Ngoài ra, phát huy vai trò của tổ chức trung gian và nguồn vốn theo từng giai đoạn, đồng thời đo hiệu quả bằng công nghệ được làm chủ, vốn doanh nghiệp thực góp, hợp đồng chuyển giao, sản phẩm được sử dụng, doanh thu, năng suất và chi phí tiết kiệm.

Hà Nội cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về khai thác tài sản công, phòng thí nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Là đơn vị nghiên cứu, đào tạo, đại diện Đại học Huế đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị rủi ro nghiên cứu, đồng thời sớm giải quyết bài toán thiếu cơ chế tài trợ liên tục từ nghiên cứu đến chuyển giao, cũng như hoàn thiện cơ chế khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Viện lúa đồng bằng Sông Cửu Long cho rằng, nhà nước cần hỗ trợ 100% kinh phí cho hợp phần nghiên cứu cơ bản và công nghệ lõi vốn tiềm ẩn rủi ro cao, đồng thời áp dụng cơ chế quản lý nghiệm thu theo mốc kiểm chứng để bảo đảm hiệu quả ngân sách.

Về cơ chế liên danh, đơn vị này kiến nghị cho phép và khuyến khích mô hình tuyển chọn liên danh linh hoạt giữa Viện/Trường – Doanh nghiệp công nghệ để huy động tối đa chuyên gia giỏi và hạ tầng dùng chung. Khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư ngay trong giai đoạn nghiên cứu, thay vì chỉ giai đoạn thương mại hóa sản phẩm.

dai-dien-viettel.jpg
Đại diện Viettel phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện Viettel cho rằng, cần đẩy mạnh triển khai mô hình “Doanh nghiệp đặt bài toán – Nhà nước đặt hàng – Viện, trường nghiên cứu – Doanh nghiệp ứng dụng”; doanh nghiệp tham gia từ khâu xác định bài toán, xây dựng nhiệm vụ đến đánh giá kết quả; sử dụng các mốc kiểm chứng để quyết định tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ.

Doanh nghiệp này cũng kiến nghị nhà nước ưu tiên bố trí kinh phí, đồng tài trợ cho giai đoạn hoàn thiện công nghệ, gắn với kết quả kiểm chứng và đóng góp của doanh nghiệp đồng thời mở rộng việc dùng chung hạ tầng đo kiểm, phòng thí nghiệm.

Bên cạnh đó, cần có hướng dẫn cụ thể việc định giá, chuyển giao, khai thác kết quả nghiên cứu, đồng thời ban hành mẫu thỏa thuận về quyền sở hữu, quyền sử dụng và phân chia lợi ích theo đóng góp về tri thức, tài chính, hạ tầng và trách nhiệm thương mại hóa.

Xem thêm

#thương mại hoá sản phẩm #nghiên cứu khoa học và công nghệ #đổi mới sáng tạo #liên kết 3 nhà

Cùng chuyên mục

Ukraine tấn công loạt trung tâm dữ liệu, Nga đối mặt nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI

Ukraine tấn công loạt trung tâm dữ liệu, Nga đối mặt nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI

TPO - Trong khi các nhà máy lọc dầu và kho hàng của Nga vốn đã là những mục tiêu dễ bị nhắm đến, thì các trung tâm dữ liệu còn là những mục tiêu “mong manh” hơn nữa. Đó là những tòa nhà khổng lồ chứa đầy máy chủ cùng cơ sở hạ tầng hỗ trợ về điện và làm mát. Chỉ cần một chiếc máy bay không người lái mang theo lượng thuốc nổ tương đối nhỏ cũng có thể gây ra những thiệt hại lâu dài.

GEEC 2027: Nơi kết nối nhu cầu năng lượng, công nghệ và nguồn vốn

GEEC 2027: Nơi kết nối nhu cầu năng lượng, công nghệ và nguồn vốn

Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam (GEEC 2027) diễn ra từ ngày 24 đến 26/02/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, và hiện đang mở đăng ký trưng bày. Sự kiện quy tụ mười lĩnh vực trưng bày, hơn 120 phiên hội nghị, cùng các hoạt động kết nối dành cho chủ đầu tư, nhà cung cấp và tổ chức tài chính.

Phát hiện hố sụt sâu 120m 'khổng lồ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt sâu 120m 'khổng lồ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

TPO - Giữa những vách đá dựng đứng, một khu rừng với nhiều cây cổ thụ vẫn xanh tốt dưới đáy hố sụt sâu 120m. Để chạm tới khoảng xanh ấy, đoàn thám hiểm phải vượt hơn 20km đường rừng, băng qua đá tai mèo sắc nhọn rồi đu dây xuống lòng vực.

Bus không vô lăng của Trung Quốc thành quán cà phê, văn phòng di động

TPO - Được định hướng là giải pháp kết nối giao thông đô thị và các chặng di chuyển ngắn, dòng xe điện tự hành mới của PIX Moving thu hút sự chú ý nhờ thiết kế tối giản, không vô lăng, cho phép linh hoạt chuyển đổi công năng thành không gian làm việc hoặc giải trí di động.

Thái Nguyên: Nước sông Cầu đổi màu bất thường, đục như nước vo gạo

Nước sông Cầu đổi màu bất thường: Nhà máy giấy nói do 'sơ suất'

TPO - Ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong quá trình vận hành, công nhân nhà máy giấy sơ suất đã để trào một phần nước ra đường ống dẫn nước sinh hoạt dẫn đến nước sông Cầu đổi màu. Người này sợ trách nhiệm nên không báo cáo với lãnh đạo công ty.

Chia tay sư tử trắng châu Phi cuối cùng ở Thảo Cầm Viên

Chia tay sư tử trắng châu Phi cuối cùng ở Thảo Cầm Viên

TPO - Sau gần 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TPHCM), sư tử trắng Mimi qua đời ở tuổi gần 18, khép lại hành trình của cá thể sư tử trắng cuối cùng trong cặp đôi từng được đưa từ Nam Phi về Việt Nam. Lời tiễn biệt giản dị “Tạm biệt em nhé Mimi, em bé dễ thương” khiến nhiều người xúc động.

Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

TPO - Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị có thể đẩy khu vực nội đô Hà Nội trở thành “chảo lửa” mới ở Việt Nam với nhiệt độ cao nhất và số ngày nắng nóng tăng mạnh.

Phát hiện con vật quý hiếm 'đi lạc' ở Đồng Nai

Phát hiện con vật quý hiếm 'đi lạc' ở Đồng Nai

TPO - Người đàn ông khi đi làm phát hiện một cá thể động vật nằm cuộn tròn bên lề đường. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm đi lạc, người đàn ông đã dùng vải bọc con vật rồi mang đến Công an phường Bình Phước giao nộp.

Điều 'sống còn' trong quản lý tài nguyên nước

Điều 'sống còn' trong quản lý tài nguyên nước

TPO - Theo GS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là lựa chọn, mà trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hồ chứa, liên hồ chứa và khai thác bền vững tài nguyên nước.

Giếng khoan tại Vĩnh Long phun nước mạnh cao 15 mét, cơ quan chức năng đang kiểm tra nguyên nhân và đề xuất biện pháp an toàn cho người dân.

Giếng khoan bất ngờ phun cột nước cao 15 mét

TPO - Chiều 20/10, trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long cho biết, đơn vị chuyên môn của sở đã đến kiểm tra về hiện tượng một giếng khoan bất ngờ phun nước mạnh xảy ra tại xã Hòa Bình.

Từ những chuyến bay UAV đến dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng

Từ những chuyến bay UAV đến dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng

Với những vùng sản xuất rộng, phân tán, việc cập nhật hiện trạng cây trồng thường tốn nhiều thời gian và nhân lực. Kết nối thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ AI và hệ sinh thái nông nghiệp VNPT Green, VNPT đang phát triển giải pháp đưa dữ liệu khảo sát từ trên cao vào quy trình quản lý sản xuất.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe