Phát hiện hố sụt sâu 120m 'khổng lồ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

TPO - Ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong quá trình vận hành, công nhân nhà máy giấy sơ suất đã để trào một phần nước ra đường ống dẫn nước sinh hoạt dẫn đến nước sông Cầu đổi màu. Người này sợ trách nhiệm nên không báo cáo với lãnh đạo công ty.