Phát hiện hố sụt sâu 120m 'khổng lồ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

TPO - Giữa những vách đá dựng đứng, một khu rừng với nhiều cây cổ thụ vẫn xanh tốt dưới đáy hố sụt sâu 120m. Để chạm tới khoảng xanh ấy, đoàn thám hiểm phải vượt hơn 20km đường rừng, băng qua đá tai mèo sắc nhọn rồi đu dây xuống lòng vực.
TPO - Được định hướng là giải pháp kết nối giao thông đô thị và các chặng di chuyển ngắn, dòng xe điện tự hành mới của PIX Moving thu hút sự chú ý nhờ thiết kế tối giản, không vô lăng, cho phép linh hoạt chuyển đổi công năng thành không gian làm việc hoặc giải trí di động.
TPO - Ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong quá trình vận hành, công nhân nhà máy giấy sơ suất đã để trào một phần nước ra đường ống dẫn nước sinh hoạt dẫn đến nước sông Cầu đổi màu. Người này sợ trách nhiệm nên không báo cáo với lãnh đạo công ty.
TPO - Tại xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ săn bắt, vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Tang vật gồm tê tê, bộ phận động vật nghi là hoẵng, linh trưởng cùng súng nén hơi và đạn chì.
TPO - Sau gần 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TPHCM), sư tử trắng Mimi qua đời ở tuổi gần 18, khép lại hành trình của cá thể sư tử trắng cuối cùng trong cặp đôi từng được đưa từ Nam Phi về Việt Nam. Lời tiễn biệt giản dị “Tạm biệt em nhé Mimi, em bé dễ thương” khiến nhiều người xúc động.
TPO - Khởi động từ năm 2022, dự án phục hồi san hô tại vịnh Nha Trang ứng dụng công nghệ, kết hợp giáo dục môi trường và du lịch trải nghiệm, hướng tới mô hình bảo tồn biển gắn với phát triển bền vững.
TPO - Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị có thể đẩy khu vực nội đô Hà Nội trở thành “chảo lửa” mới ở Việt Nam với nhiệt độ cao nhất và số ngày nắng nóng tăng mạnh.
TPO - Thấy cá thể rùa bò dưới rạch tại phường Tam Bình (TPHCM), ông Trần Văn Chung đưa lên bờ, giao công an. Con vật sau đó được bàn giao cho kiểm lâm chăm sóc.
TPO - Người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã giao nộp con trăn đất dài 2m, nặng 13kg cho cơ quan chức năng sau khi được nuôi nhốt tại nhà.
TPO - Người đàn ông khi đi làm phát hiện một cá thể động vật nằm cuộn tròn bên lề đường. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm đi lạc, người đàn ông đã dùng vải bọc con vật rồi mang đến Công an phường Bình Phước giao nộp.
TPO - Tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch dọc tuyến đường Nam Định – Lạc Quần - đường bộ ven biển, gây khói mù mịt, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
TPO - Theo GS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là lựa chọn, mà trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hồ chứa, liên hồ chứa và khai thác bền vững tài nguyên nước.
TPO - Chiều 20/10, trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long cho biết, đơn vị chuyên môn của sở đã đến kiểm tra về hiện tượng một giếng khoan bất ngờ phun nước mạnh xảy ra tại xã Hòa Bình.
Với những vùng sản xuất rộng, phân tán, việc cập nhật hiện trạng cây trồng thường tốn nhiều thời gian và nhân lực. Kết nối thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ AI và hệ sinh thái nông nghiệp VNPT Green, VNPT đang phát triển giải pháp đưa dữ liệu khảo sát từ trên cao vào quy trình quản lý sản xuất.
TPO - Một gia đình tại thôn Đông Phụng Thượng, xã Phúc Thọ, Hà Nội vừa tự nguyện bàn giao hai cá thể gấu ngựa cho Nhà nước, không yêu cầu bồi thường. Chúng sẽ được chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã.
TPO - Sáng 20/10, Nhật Bản phóng tàu vũ trụ hướng tới sao Hỏa, trong sứ mệnh chưa từng có tiền lệ nhằm khám phá 2 mặt trăng bí ẩn của hành tinh này và đưa mẫu vật về Trái đất.
TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vừa bắt quả tang một người dùng lưới tàng hình bẫy chim hoang dã, thu giữ nhiều tang vật và giải cứu 2 cá thể chim còn sống.