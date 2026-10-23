Đà Nẵng sẽ xóa 5.757 nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2026 - 2027

TPO - Giai đoạn 2026 - 2027, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây mới, sửa chữa 5.757 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí dự kiến 497,5 tỷ đồng.

Ngày 23/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động hỗ trợ nguồn lực thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, Đà Nẵng sẽ xóa 5.757 nhà tạm, nhà dột nát.

Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, Đà Nẵng xác định mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026 - 2027 là hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5.757 căn nhà, với tổng kinh phí dự kiến 497,5 tỷ đồng.

Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn vận động hợp pháp khác của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp dự kiến huy động 197,5 tỷ đồng. Riêng năm 2026, phấn đấu huy động 89,4 tỷ đồng hỗ trợ 843 căn nhà, năm 2027 huy động 108,1 tỷ đồng hỗ trợ 1.206 căn nhà.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2023 - 2025, đối với Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng (cũ) đã vận động, tiếp nhận hỗ trợ trên 3.500 căn nhà.

Qua rà soát cụ thể, Đà Nẵng hiện có trên 5.700 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ xây mới, sửa chữa. Nhu cầu hỗ trợ không chỉ tập trung ở hộ nghèo, hộ cận nghèo mà còn có các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng có hoàn cảnh đặc thù.

Đặc biệt là các trường hợp sinh sống ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, chi phí vận chuyển vật liệu và nhân công cao; một số hộ chưa bảo đảm điều kiện về đất ở, mặt bằng, thủ tục pháp lý hoặc khả năng đối ứng.

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng tiếp nhận gần 11,5 tỷ đồng ủng hộ.

Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, “Không để ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là mục tiêu của chính sách an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Để đạt được mục tiêu đề ra trong xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, ông Vĩnh đề nghị phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong kết nối nguồn lực, giám sát việc phân bổ nguồn lực bảo đảm tính công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Cùng với đó, UBND thành phố và các địa phương phải tập trung triển khai chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát, rà soát, chủ động giải quyết các vướng mắc về mặt bằng và thủ tục pháp lý và điều kiện thi công, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và người dân tiếp tục đồng hành cùng chương trình, chăm lo thêm về sinh kế, học tập, khám chữa bệnh nhằm tạo đòn bẩy vững chắc để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ gần 11,5 tỷ đồng để thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2026.