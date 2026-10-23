TPHCM: Ngậm ngùi chia tay sư tử trắng vừa qua đời ở Thảo Cầm Viên

Cá thể sư tử trắng tên Mimi qua đời vì tuổi già, khép lại hơn 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn và ký ức với nhiều người chăm sóc, khách tham quan.

Sáng 23/10, chiếc sạp nhỏ bên trong khu chuồng nuôi Mimi không còn bóng dáng “cô sư tử trắng” đã quen thuộc với nhiều thế hệ khách tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Trước cửa chuồng, ban quản lý đặt một lẵng hoa trắng cùng những dòng chữ như lời Mimi tạm biệt khách tham quan. Hình ảnh cá thể sư tử lúc còn sống cũng được dán trên kính, gợi nhớ về hành trình gần 16 năm gắn bó với nơi đây.

“Mimi ra đi, khép lại hành trình gần 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn kể từ ngày được tiếp nhận vào năm 2010. Đây là cá thể sư tử cuối cùng còn sinh sống tại đây tính đến thời điểm qua đời”, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Mimi được tiếp nhận từ Nam Phi vào ngày 23/6/2010 cùng một cá thể sư tử đực. Sinh ngày 15/12/2008, Mimi khi đó mới hơn một tuổi. Đến tháng 3/2022, cá thể sư tử đực sinh cùng năm, sống với Mimi từ những ngày đầu tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, qua đời do tuổi già. Từ đó, Mimi tiếp tục được nhân viên chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho đến những ngày cuối đời.

Lời tạm biệt Mimi gửi đến khách tham quan.

“Mimi xin tạm biệt”

Đại Nam, du khách đến từ Hà Nội, dành thời gian ghé Thảo Cầm Viên Sài Gòn sau khi tình cờ đọc được thông tin về sự ra đi của Mimi trên mạng xã hội. Dù chưa từng đến đây trước đó, Nam vẫn muốn tận mắt nhìn nơi “cô sư tử trắng” đã gắn bó gần 16 năm.

“Tôi chưa đến Thảo Cầm Viên bao giờ, nhưng khi biết thông tin này, tôi thấy rất tiếc vì một con vật đã gắn bó với nơi đây lâu như vậy. Chắc Mimi sẽ là kỷ niệm với nhiều người”, Nam chia sẻ.

Đại Nam (áo nâu) tranh thủ ghé tham quan sau khi đọc được thông tin về Mimi trên mạng xã hội.

Không phải du khách nào ghé qua khu chuồng cũng biết về Mimi. Với những người lần đầu đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn, lẵng hoa trắng cùng những dòng chữ tạm biệt trước cửa chuồng gợi lên sự tò mò. Một số người dừng lại chụp ảnh bảng thông tin, dùng điện thoại dịch nội dung để hiểu thêm về cá thể sư tử vừa qua đời.

Chứng kiến sự quan tâm dành cho Mimi, Julia (du khách Mỹ), không khỏi bất ngờ trước tình cảm mà người dân dành cho con vật.

“Tôi không nghĩ sự ra đi của một con vật lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Tôi nghĩ mọi người ở đây đã xem Mimi như một người bạn”, Julia cho biết.

Với những du khách mới biết đến Mimi qua câu chuyện được đặt trước chuồng, hình ảnh về cô sư tử trắng dần hiện lên qua những dòng thông tin và lời kể. Còn với những người từng nhiều lần ghé Thảo Cầm Viên, Mimi có thể đã trở thành một phần ký ức về nơi này.

Những hình ảnh Mimi khi còn sống được dán lên kính, gợi nhớ về hành trình gần 16 năm gắn bó với nơi đây.

Với những người trực tiếp chăm sóc, sự ra đi của Mimi là lời chia tay với một cá thể động vật đã gắn bó lâu năm, cũng là sự mất mát của một người bạn thân thiết.

"Hình ảnh Mimi chạy đến bên mặt kính khi nghe tiếng gọi, chồm hai chân trước như muốn ôm người chăm sóc hay ngoan ngoãn bước vào chuồng mỗi khi kết thúc giờ chơi sẽ còn đọng lại trong ký ức của chúng tôi", đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn nói.

18 năm của một cá thể sư tử

Thảo Cầm Viên Sài Gòn từ lâu là điểm đến tham quan, học hỏi về thế giới động vật của nhiều thế hệ học sinh. Trong buổi ngoại khóa của Trường mầm non Angels Garden Montessori, cô Ánh Kim cùng các giáo viên dẫn học sinh đi tham quan, giới thiệu về đặc điểm và tập tính của từng loài.

Các em học sinh Trường mầm non Angels Garden Montessori tò mò về chú sư tử trắng ở Thảo Cầm Viên.

Khi đến khu chuồng sư tử trắng, cô Ánh Kim kể cho các em nghe về hành trình của Mimi tại Thảo Cầm Viên. Trước thông tin cô sư tử vừa qua đời, một em nhỏ tò mò hỏi: “Vì sao bạn sư tử chết vậy cô?”.

Cô giáo giải thích rằng Mimi đã lớn tuổi, sống lâu so với tuổi thọ của một cá thể sư tử và nay đã đến lúc phải rời xa mọi người. Qua lời kể, các em dần hiểu rằng động vật cũng trải qua quá trình trưởng thành, già đi và kết thúc vòng đời.

Mimi sống gần 18 năm tính đến khi qua đời, trong đó có hơn 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đây là quãng đời đáng kể đối với một cá thể sư tử. Trong điều kiện nuôi nhốt, sư tử thường có thể sống khoảng 15-20 năm, tùy cá thể và điều kiện chăm sóc.

Người dân và du khách ghé chào tạm biệt Mimi lần cuối.

Theo những người trực tiếp chăm sóc, Mimi có vẻ ngoài điềm tĩnh, thường nằm nghỉ và ít vận động. Hình ảnh cô sư tử trắng nằm trong khu chuồng đã trở nên quen thuộc với nhiều khách tham quan.

Khoảng một tháng trước khi qua đời, Mimi liên tiếp gặp các vấn đề sức khỏe do tuổi già, khiến thể trạng suy giảm nhanh chóng. Cơ thể ngày càng yếu, con vật không còn đủ sức tự di chuyển như trước.

Đội ngũ bác sĩ thú y cùng nhân viên chăm sóc đưa Mimi vào khu vực chuồng riêng để theo dõi sức khỏe, chăm sóc đặc biệt và hỗ trợ điều trị, cố gắng tạo điều kiện để con vật nghỉ ngơi thoải mái nhất có thể.

Dù sức khỏe suy giảm, Mimi vẫn hợp tác trong quá trình điều trị và chăm sóc. Khi bác sĩ thú y đặt kim truyền dịch hoặc tiêm thuốc, đôi lúc sư tử gầm lên vì đau. Tuy nhiên, mỗi khi nghe người chăm sóc nhẹ nhàng dỗ dành, Mimi lại nằm im để bác sĩ tiếp tục công việc, không quấy phá hay kêu la kéo dài.

Với những người từng chăm sóc hoặc thường xuyên ghé thăm Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Mimi để lại những ký ức riêng qua dáng vẻ điềm tĩnh và những thói quen quen thuộc. Còn với những đứa trẻ vừa nghe câu chuyện về cô sư tử trắng, cuộc đời Mimi có thể trở thành một bài học đầu tiên về tuổi già, sự mất mát và cách con người dành tình yêu thương cho động vật.