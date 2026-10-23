Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lạng Sơn: Tham ô 6,2 tỷ đồng tiền công đức Đền Bắc Lệ, nguyên phó chủ tịch xã cùng 13 người khác bị đề nghị truy tố

Anh Trọng

TPO - Ngày 23/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã hoàn thành kết luận điều tra vụ tham ô tiền công đức xảy ra xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Có 14 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, trong đó có nguyên Phó chủ tịch UBND xã và nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành.

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 6/2026, 14 bị can là thành viên Ban quản lý Đền Công đồng Bắc Lệ đã có hành vi tham ô tài sản từ nguồn tiền công đức, với tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng.

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có Trương Xuân Hữu, sinh năm 1983, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành và Phùng Văn Quang, sinh năm 1979, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn.

den-cong-dong-bac-le.jpg
Khu di tích Đền Công đồng Bắc Lệ, xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung làm rõ hành vi, trách nhiệm của các bị can; đồng thời áp dụng các biện pháp phục vụ công tác thu hồi tài sản. Đến thời điểm hiện nay, đã thu hồi và phong tỏa tài sản của các bị can là trên 9,35 tỷ đồng.

Từ kết luận điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn truy tố 14 bị can về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Xem thêm

#Truy tố #Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn #Đền Công đồng Bắc Lệ #Tỉnh Lạng Sơn #Viện kểm sát

Cùng chuyên mục

Thuê xe rồi cầm cố luôn 200 triệu để tiêu xài

Thuê xe rồi cầm cố luôn 200 triệu để tiêu xài

TPO - Lợi dụng việc nhiều lần thuê ô tô trước đó, Lê Trần Thợ tiếp tục thuê xe của một phụ nữ ở Phú Thọ rồi mang đến Hà Nội cầm cố lấy 200 triệu đồng. Đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 7 bị can trong vụ khai thác đất trái phép, thu lợi hơn 25 tỷ đồng ở Phú Thọ

Chi tiết vụ cả Bí thư, Chủ tịch một xã ở Phú Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam

TPO - Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can là cán bộ lãnh đạo xã Hợp Kim để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hợp Kim.

Bắt giam một phụ nữ đăng nhiều video lên mạng xã hội gây ảnh hưởng uy tín lãnh đạo tỉnh Sơn La

Bắt giam một phụ nữ đăng nhiều video lên mạng xã hội gây ảnh hưởng uy tín lãnh đạo tỉnh Sơn La

TPO - Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam Đàm Thị Tươi (SN 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Vụ việc liên quan đến nhiều video, bài viết, hình ảnh được đăng tải trên Facebook từ năm 2019 đến nay.

Thanh tra Chính phủ đề nghị điều tra vụ Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không hóa đơn

Thanh tra Chính phủ đề nghị điều tra vụ Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không hóa đơn

TPO - Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương khoảng hơn 2.841 tỷ đồng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Hành vi này có dấu hiệu của các tội trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tàu Aquacharm chở hơn 170.000 tấn quặng sắt.

Tàu hàng 182.000 tấn đâm va cầu cảng Dung Quất bị bắt giữ

TPO - Tàu Aquacharm (quốc tịch Marshall Islands) trọng tải hơn 182.000 tấn chở hơn 170.000 tấn quặng sắt từ Úc về Quảng Ngãi đã va vào cầu cảng ở Dung Quất khiến một phần cầu cảng bị hư hỏng. Mũi con tàu này cũng bị rách khoảng 5 m.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe