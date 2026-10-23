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Pháp luật

Phát hiện đường dây làm giả 1500 văn bằng, chứng chỉ có sự tiếp tay của 2 giảng viên đại học

Thanh Hà

TPO - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất và bán ra thị trường gần 1500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định có sự tiếp tay của giảng viên đại học.

Ngày 23/10, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng: Hoàng Văn Đạt, Trần Anh Hào, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Văn Tình, Đỗ Văn Hùng, Hoàng Quốc Lập, Hoàng Minh Tưởng, Hoàng Văn Nam. Hai bị can Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa - giảng viên bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú,

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Cảnh sát khám xét các địa điểm.

60 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt phá án

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Hà Nội phát hiện một số đối tượng sử dụng tài khoản ảo đăng tải thông tin nhận làm giả tài liệu, giấy tờ, bằng cấp trên các hội nhóm Facebook.

Quá trình truy xét, xác định các số điện thoại liên hệ được gắn với nhiều website quảng cáo như: bangcapchungchigiare.com, lamchungchicacloai.com, bangcacloai.com, lambangcapgiarenhat.com và trang Facebook “Hỗ trợ việc làm”.

Nhận định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi từ đầu năm 2024 trên phạm vi cả nước, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội cho xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 24/9, Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 tổ công tác đồng loạt triệu tập, bắt giữ các đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

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Văn bằng, chứng chỉ làm giả.

Kết quả điều tra xác định, hai đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Đạt (SN 1993, trú tại phường Trung Mỹ Tây, TP. HCM) và Trần Anh Hào (SN 1995, trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) đứng ra bàn bạc, góp vốn mua sắm máy móc (máy in màu, máy khắc dấu, máy dập cán dấu, máy photo, máy tính...) và hàng trăm con dấu giả của các sở, ngành, trường THPT, cao đẳng, đại học, văn phòng công chứng.

Sau đó, Đạt và Hào chào bán văn bằng giả với giá từ 1 - 2 triệu đồng/sản phẩm.

Để phục vụ sản xuất, các đối tượng cầm đầu thuê Hoàng Văn Dũng (SN 1993, trú tại TP. HCM) với chi phí 6 triệu đồng/tháng để thực hiện các khâu cắt phôi, ép plastic, đóng dấu và giao tài liệu cho shipper.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt và Hào thiết lập hệ thống giao hàng rộng khắp tại các tỉnh, thành phố. Các đối tượng Đỗ Văn Hùng (SN 1971, trú tại TP. HCM), Nguyễn Văn Tình (SN 1988, trú tại Đồng Nai - nhân viên giao hàng Nhất Tín), Hoàng Văn Nam (SN 2004, trú tại Hà Nội), Hoàng Minh Tưởng (SN 1994, trú tại Hà Nội) và Hoàng Quốc Lập (SN 1994, trú tại Lạng Sơn) phụ trách việc chuyển phát, hưởng hoa hồng từ 100 – 300 nghìn đồng trên 1 đơn hàng.

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Các đối tượng trong đường dây.

Có sự tiếp tay của giảng viên đại học

Đáng chú ý, nhóm đối tượng cầm đầu đã móc nối với Đỗ Hạnh Dung (SN 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội; Giảng viên đại học) và Trần Thị Thoa (SN 1985, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh; Giảng viên đại học) để cung cấp, làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an đã làm rõ nhóm 20 đối tượng mua, sử dụng giấy tờ giả, thu giữ 54 tài liệu giả các loại. Thống kê sơ bộ từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã sản xuất và bán ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Đối tượng Hào tại cơ quan công an.

Công an TP Hà Nội cảnh báo hành vi mua bán, sử dụng văn bằng chứng chỉ giả không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật, làm suy giảm chất lượng lao động mà còn gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Thực tế điều tra cho thấy, một số cơ sở mầm non tư thục đã dùng bằng giả để hợp thức hóa hồ sơ cho nhân sự thiếu chuyên môn, dẫn đến nguy cơ mất an toàn và bạo lực đối với trẻ em.

Cơ quan công an khuyến cáo các đơn vị, doanh nghiệp cần siết chặt khâu thẩm định hồ sơ, đồng thời người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả.

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#Làm giả văn bằng chứng chỉ #Công an Hà Nội #Đường dây tội phạm #Làm giả

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