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Thế giới

Nga công bố thời gian, địa điểm đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột dự kiến diễn ra tại Thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong nửa đầu tháng 11.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi trong nửa đầu tháng 11 sẽ có sự tham gia của Nga, Mỹ và Ukraine. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng các nước châu Âu tham gia tiến trình này.

“Không thể loại trừ bất cứ điều gì trước khi sự việc xảy ra. Nhưng các cuộc đàm phán mà chúng tôi đang thảo luận, dự kiến diễn ra vào nửa đầu tháng 11 tại Abu Dhabi, sẽ được tổ chức theo hình thức ba bên”, ông Peskov nói.

Trước đó, một số thông tin cho biết các cuộc đàm phán có thể tập trung vào việc bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Trong bối cảnh đó, khuôn khổ an ninh châu Âu cũng có thể được đưa ra thảo luận.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Ngày 20/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff -tại Oslo. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng tham dự cuộc gặp.

Ngày hôm sau, ông Witkoff tới St. Petersburg để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev cũng có mặt tại cuộc gặp.

Đặc phái viên Mỹ cho biết đã chuyển tới nhà lãnh đạo Nga các tài liệu phác thảo những phương án nhằm chấm dứt xung đột. Sau cuộc gặp, trợ lý Tổng thống Putin - ông Yuri Ushakov - nhận định tiến trình đàm phán đang tiến gần hơn tới mục tiêu chấm dứt xung đột.

Theo Axios, sau những cuộc tiếp xúc tại Oslo và St. Petersburg, Nga và Ukraine đã nhất trí nối lại đàm phán ba bên với sự tham gia của Mỹ.

Tuy nhiên, một nguồn tin của RBC-Ukraine cho rằng Kiev không kỳ vọng các cuộc tiếp xúc này sẽ giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng. Thay vào đó, Ukraine coi việc nối lại đàm phán ở cấp phái đoàn và đạt được thỏa thuận về các biện pháp giảm leo thang là những kết quả khả thi.

Nguồn tin này cũng nhận định, trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3/11, việc khôi phục tiến trình đàm phán có thể được xem là kết quả chính trị quan trọng nhất. Trong khi đó, những tiến triển tích cực về nhân đạo được kỳ vọng có thể đạt được sớm hơn.

Ukraine đồng thời mong muốn các đối tác châu Âu tham gia cuộc họp tiếp theo, bên cạnh đại diện của Kiev, Washington và Moscow.

Truyền thông phương Tây đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là muốn Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin ký thỏa thuận hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra ở Florida vào tháng 12. Các thông tin này cũng cho rằng Kiev có thể phải đối mặt với sức ép đáng kể trong quá trình đàm phán.

Tass, RBC-Ukraine

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#Nga #Mỹ #Ukraine #đàm phán #xung đột #Abu Dhabi #hòa bình #tiến trình #đề xuất #kế hoạch hoà bình

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