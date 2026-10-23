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Thế giới

Quan chức Iran cảnh báo Tehran vẫn chưa triển khai toàn bộ năng lực

Quỳnh Như

TPO - Quan chức an ninh cấp cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định Tehran vẫn chưa huy động toàn bộ năng lực quân sự trong các cuộc xung đột trước đây, đồng thời cảnh báo nước này đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài và sẽ không nối lại đàm phán nếu các điều kiện đặt ra chưa được đáp ứng.

Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn với trang tin điều tra Drop Site News của Mỹ.

Ông Rezaei cho biết Iran hiện sở hữu những năng lực quân sự mới để đáp trả nếu tiếp tục bị tấn công. Theo ông, Tehran chưa sử dụng toàn bộ khả năng của mình trong các cuộc xung đột trước đó và đã chuẩn bị thêm nhiều phương án ứng phó phù hợp với cường độ chiến sự.

"Chúng tôi không huy động toàn bộ năng lực của mình trong các giai đoạn trước. Chúng tôi đã đưa thêm nhiều năng lực vào hoạt động tương xứng với cường độ chiến tranh, và chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo", ông nói.

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Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Vị quan chức này cho biết Iran đã dành hàng chục năm chuẩn bị cho kịch bản xảy ra một cuộc chiến quy mô lớn hơn với Mỹ. Các biện pháp bao gồm phân tán cơ sở sản xuất, xây dựng các cơ sở ngầm, đa dạng hóa hệ thống phóng, cũng như tăng cường khả năng sửa chữa thiệt hại và bù đắp tổn thất.

Ông nhấn mạnh sức mạnh quân sự không thể chỉ được đánh giá qua số lượng tên lửa còn lại trong kho. Theo ông, yếu tố quyết định trong một cuộc chiến kéo dài là khả năng duy trì liên tục chu trình sản xuất, triển khai và đáp trả.

"Trong một cuộc chiến kéo dài, câu hỏi trọng tâm là liệu một quốc gia có thể duy trì một chu trình sản xuất, triển khai và phản ứng liên tục hay không. Chúng tôi đã chứng minh rằng, ngay cả nhiều tháng sau khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi vẫn có thể gây tổn thất cho phía bên kia", ông khẳng định.

Ông đồng thời khẳng định mục tiêu của Tehran không phải kéo dài chiến tranh đến năm 2029, mà là chấm dứt xung đột theo những điều khoản có thể ngăn chặn một cuộc chiến mới.

Liên quan đến sức ép kinh tế, ông Rezaei cảnh báo chính phủ một số quốc gia không nên cho rằng họ có thể tham gia các biện pháp gây sức ép kinh tế nhằm vào Iran mà không phải đối mặt với rủi ro.

"Không thể có thỏa thuận nào mà trong đó các huyết mạch kinh tế của Iran bị tấn công, trong khi cấu trúc kinh tế tạo điều kiện cho những cuộc tấn công đó lại được coi là không bị ảnh hưởng", ông nói.

Đề cập đến những nỗ lực chấm dứt xung đột, ông Rezaei cho rằng thỏa thuận trước đó thất bại do các bên không thực hiện cam kết theo đúng trình tự. Ông nói Iran từng mở lại eo biển Hormuz và hoạt động hàng hải được nối lại, nhưng các cam kết chính trị và kinh tế từ phía đối phương không được thực hiện theo cách giúp duy trì thỏa thuận.

Ông khẳng định Iran sẽ tiếp tục quản lý eo biển Hormuz nhằm duy trì hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời không từ bỏ lập trường của mình. Theo ông, Tehran sẽ không mở lại tuyến đường thủy chiến lược này hoặc quay lại bàn đàm phán cho đến khi bảy điều kiện mới được chuyển tới Mỹ thông qua các bên trung gian được đáp ứng.

Ngoài ra, quan chức an ninh cấp cao nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không quay trở lại cách tiếp cận ngoại giao trước đây nhưng cũng sẽ không từ bỏ con đường ngoại giao.

Press TV

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#Iran #quân sự #xung đột #Tehran #đàm phán #eo biển Hormuz #chiến tranh #Trung Đông #Mỹ

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